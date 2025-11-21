ETV Bharat / state

पंजाब में प्रतिबंधित दवा पकड़े जाने से उत्तराखंड में अलर्ट, देहरादून के रास्ते पहुंची थी जीरकपुर

देहरादून: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चंडीगढ़ से लगे पंजाब के जीरकपुर में 19 नवंबर को करीब पांच लाख ट्रामाडोल टैबलेट पकड़ी है. ट्रामाडोल टेबलेट एक प्रतिबंधित दवाई है, जिसका इस्तेमाल अक्सर नशे के लिए किया जाता है. बड़ी बात ये है कि ये दवाई यूपी से उत्तराखंड और हिमाचल के रास्ते पंजाब के जीरकपुर भेजी गई है. इस मामले के सामने आने के बाद उत्तराखंड पुलिस विभाग और एफडीए सक्रिय हो गई है. क्योंकि उत्तराखंड में भी सैकड़ों फार्म कंपनियां है.

दरअसल, 19 नवंबर रात को एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) और पुलिस की टीम ने पंजाब के दूधवाला-अमृतसर रूट पर पहलवान ढाबे के पास यूपी नंबर के एक ट्रक को रोका. ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमे से करीब 5 लाख ट्रामाडोल टैबलेट मिली. सभी टैबलेट को एनसीबी ने जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया. एक साथ प्रतिबंधित ट्रामाडोल की 5 लाख टेबलेट के मिलने से तमाम राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है. इसे देश भर में एक सक्रिय बड़े नेटवर्क का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत ये नेटवर्क प्रतिबंधित दवाओं को तमाम राज्यों में चोरी छुपे सप्लाई करता है.

पंजाब में प्रतिबंधित दवाई पकड़े जाने से उत्तराखंड में अलर्ट. (Video-ETV Bharat)

मिली जानकारी के अनुसार, एनसीबी पिछले एक महीने से इस नेटवर्क की गतिविधियों पर नजर रख रही थी, जिसके चलते ही प्रतिबंधित दवाई ट्रामाडोल टेबलेट की एक बड़ी खेप को जब्त किया गया. उत्तराखंड एफडीए से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित ट्रामाडोल दवाइयां की बड़ी खेप को लेकर ट्रक उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड होते हुए अमृतसर यानी पंजाब जा रही थी. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है कि यह दवाइयां कहां से लाई गई है और इनकी सप्लाई कहां होनी थी. साथ ही इस गिरोह का नेटवर्क किन-किन राज्यों तक फैला है.