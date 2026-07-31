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रोहतक में पिस्तौल दिखाकर 5 लाख की लूट, भागते वक्त बाइक से टकराए, रुपयों से भरा बैग छोड़कर भागे

रोहतक : हरियाणा के रोहतक में लाढ़ोत रोड पर फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात सामने आई है. यहां पर कार सवार चार युवकों ने एक युवक को पिस्तौल दिखाकर करीब पांच लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया है. हालांकि वारदात के तुरंत बाद आरोपियों की कार आगे जाकर एक बाइक से टकरा गई. हादसे के बाद आरोपी रुपये से भरा बैग मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए. दुर्घटना में ट्यूशन से घर लौट रहे बाइक सवार मां-बेटे को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

लाखों रुपए से भरा बैग छीना : रोहतक के लाढ़ोत रोड पर पिस्तौल के दम पर चार युवकों ने एक युवक से 5 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया. पीड़ित ने आरोपियों का पीछा किया तो आरोपियों की गाड़ी बाइक से टकराकर खंभे में जा भिड़ी जिसके कारण आरोपी पैसों से भरा बैग छोड़कर फरार हो गए. वहीं बाइक सवार महिला और उसके बेटे को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पीड़ित विशाल ने बताया कि उसके एक दोस्त ने उसे ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया था. उसी के कहने पर वो पांच लाख रुपये लेकर जा रहा था. रास्ते में लाढोत रोड पर कार सवार चार युवकों ने उसकी गाड़ी रुकवाई और पिस्तौल दिखाकर रुपये से भरा बैग छीन लिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तेज रफ्तार से मौके से भागने लगे.

रोहतक में पिस्तौल दिखाकर 5 लाख की लूट (ETV Bharat)

पैसे छोड़कर भागे बदमाश : भागते समय कुछ ही दूरी पर आरोपियों की कार ट्यूशन से लौट रहे मां-बेटे की बाइक से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद आरोपी अपनी कार से उतरकर मौके से फरार हो गए, लेकिन जल्दबाजी में रुपये से भरा बैग वहीं छोड़ गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली और जांच शुरू कर दी. पुलिस का कहना है कि मामले में दो आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.