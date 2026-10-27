बिहार में लाखों रुपये के जाली नोट बरामद, गाड़ी के गुप्त तहखाने में छिपाकर हो रही थी तस्करी
बिहार में एक बार फिर से जाली नोटों की बरामदगी हुई. सवाल उठने लगे हैं कि क्या तस्कर इसे सेफ रूट समझते हैं. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : October 27, 2026 at 1:03 PM IST
मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जाली भारतीय करेंसी की तस्करी का मामला सामने आया है. मोतिहारी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सेमरा गांव के पास एक गाड़ी से करीब पांच लाख रुपये मूल्य की जाली करेंसी बरामद की है. इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, तस्करी में शामिल लोगों ने जाली नोटों को छिपाने के लिए वाहन के अंदर विशेष रूप से गुप्त तहखाना बना रखा था. इसी तहखाने में नोटों को छिपाकर ले जाया जा रहा था. पुलिस अब हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.
गाड़ी के अंदर मिला सीक्रेट चैंबर
जानकारी के मुताबिक, पुलिस को जाली करेंसी की खेप लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने सेमरा गांव के पास वाहन जांच के दौरान संदिग्ध गाड़ी को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान वाहन में बने विशेष गुप्त तहखाने से करीब पांच लाख रुपये मूल्य की जाली भारतीय करेंसी बरामद की गई.
बताया जा रहा है कि तस्करों ने पुलिस की नजरों से बचने और जाली नोटों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए वाहन में सीक्रेट चैंबर तैयार कराया था. हालांकि, इस तहखाने को बनाने और वाहन का इस्तेमाल करने में अन्य लोगों की क्या भूमिका थी, इसकी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
नेपाल से जुड़ रहे तस्करी के तार
पुलिस को मिले खुफिया इनपुट के अनुसार, जाली करेंसी की यह खेप नेपाल से मोतिहारी लाई जा रही थी. आशंका है कि इन नोटों को बिहार के स्थानीय बाजारों में खपाने की योजना थी. भारत-नेपाल सीमा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि तस्करी के लिए किन रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा था और इस नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं.
DSP ने पूरे मामले में दी जानकारी
डीएसपी दिलीप कुमार ने कहा कि 4 लाख 95 हजार के जाली नोट तुरकौलिया थाना क्षेत्र के सेमरा से बरामद हुए हैं. एक आरोपी जनेरवा के रहने वाले नूर की गिरफ्तारी हुई है. मामले में एक आरोपी फरार है, वह तस्करी के मामले में एक बार जेल जा चुका है.
''मामले में गहनता से जांच की जा रही है कि इस पूरे नेटवर्क के तार कहां से जुड़े हैं. कहां छपाई होती है, कहां डिलीवरी होती है, इसके पीछे कहीं दूसरे देश का हाथ तो नहीं है? हर एंगल को खंगाला जा रहा है. अन्य एजेंसियां भी मामले की जांच करेगी. आरोपी ने बताया है कि यह उसका दूसरा खेप था.''- दिलीप कुमार, डीएसपी
दिल्ली और नेपाल के नेटवर्क की जांच
इस मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ कर रही है. जांच का मुख्य उद्देश्य जाली नोटों के स्रोत का पता लगाना, खेप की आपूर्ति करने वाले लोगों की पहचान करना और इसके अंतिम ठिकाने तक पहुंचना है. साथ ही, दिल्ली और नेपाल से जुड़े संभावित नेटवर्क की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद जाली करेंसी कहां तैयार की गई थी, इसे मोतिहारी तक पहुंचाने में किन लोगों ने मदद की और इससे पहले भी इस तरह की खेप की सप्लाई की गई थी या नहीं. इस कार्रवाई के बाद जाली करेंसी की तस्करी से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस की जांच जारी है. पूछताछ और जांच के आधार पर मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आने की संभावना है.
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