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बिहार में लाखों रुपये के जाली नोट बरामद, गाड़ी के गुप्त तहखाने में छिपाकर हो रही थी तस्करी

बरामद जाली नोट ( ETV Bharat )

मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जाली भारतीय करेंसी की तस्करी का मामला सामने आया है. मोतिहारी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सेमरा गांव के पास एक गाड़ी से करीब पांच लाख रुपये मूल्य की जाली करेंसी बरामद की है. इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, तस्करी में शामिल लोगों ने जाली नोटों को छिपाने के लिए वाहन के अंदर विशेष रूप से गुप्त तहखाना बना रखा था. इसी तहखाने में नोटों को छिपाकर ले जाया जा रहा था. पुलिस अब हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.