राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के आयोजन में शामिल हुए 5 लाख लोग, रायपुर के सुभाष स्टेडिय में हुआ भव्य आयोजन

वंदे मातरम की 150 वीं वर्षगांठ पर, 3 हजार स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सामूहिक गायन आयोजित की गई.

Five lakh people sang Vande Mataram
रायपुर लोकसभा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 15, 2026 at 4:12 PM IST

4 Min Read
रायपुर: सुभाष स्टेडियम रायपुर में आज वंदे मातरम् की 150 वीं वर्षगांठ और सैनिक दिवस के मौके पर भव्य आयोजन किया गया. इस आयोजन में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ, मंत्री, नेता और जनप्रतिनिधी भी शामिल हुए. आयोजन में रायपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 3 हजार स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सामूहिक रूप से वंदे मातरम् गीत का गायन किया गया. इस भव्य आयोजन में लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए.


पांच लाख लोगों ने गाया वंदे मातरम्

पूरे रायपुर लोकसभा में सामूहिक रूप से वंदे मातरम् गीत गायन के इस आयोजन में 5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया. इसके पहले 1907 में पहली बार वंदे मातरम गीत का गायन हुआ था. जिसके बाद आज वंदे मातरम की 150 वीं वर्षगांठ के अवसर पर 5 लाख लोगों लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत का गायन किया है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है.

रायपुर के सुभाष स्टेडिय में हुआ भव्य आयोजन (ETV Bharat)

रायपुर लोकसभा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा की पहले लोग वंदे मातरम गीत की कुछ लाइनें ही गाया करते थे. लेकिन अब पूरे वंदे मातरम गीत को स्कूल और कॉलेज में सप्ताह में एक दिन शुरू करने की अपील की है. सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत गायन के इस कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक प्रस्तुति भी दी. वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर पोस्टकार्ड और लिफाफा का विमोचन भी किया गया. रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने डाक विभाग और सौर ऊर्जा विभाग की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया.

आज पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 3 हजार से ज्यादा स्कूल और कॉलेज के साथ ही प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने एक साथ वंदे मातरम गीत का पूरा गायन किया है, जो वंदे मातरम् गीत है. यह देशभक्ति का गीत है, मातृ वंदना का गीत है. यह गीत शहीदों के फांसी पर लटकते समय गाया जाने वाला गीत है. ये गीत देश में आम जनों के बीच में देशभक्ति जागृत करने का गीत है: बृजमोहन अग्रवाल, सांसद, रायपुर लोकसभा

वंदे मातरम् गीत की 150 वीं वर्षगांठ

बीजेपी सांसद ने कहा, वंदे मातरम् गीत की 150 वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज राजधानी के इस सुभाष स्टेडियम में 10 हजार से ज्यादा विद्यार्थी स्काउट गाइड के बच्चे सेना के रिटायर्ड जवानों ने मिलकर इस गीत को गाया है. रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत गायन में हिस्सा लिया उन्हें मैं धन्यवाद के साथ ही बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. जो वंदे मातरम गीत के बारे में लोगों को और पूरे देश को जानकारी नहीं थी. इसके माध्यम से जानकारी मिलेगी.

रायपुर के सुभाष स्टेडियम में हुआ भव्य आयोजन

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, आज राजधानी के सुभाष स्टेडियम के मैदान में छत्तीसगढ़ के छात्र नेतागण अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा वंदे मातरम् की 150 वीं वर्षगांठ के अवसर पर सामूहिक गान का कार्यक्रम रखा गया था. इनके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं. वंदे मातरम केवल शब्द नहीं है, त्याग है समर्पण है, हमें आजादी दिलाने में वंदे मातरम गीत का बड़ा योगदान रहा है, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है. इसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं.

