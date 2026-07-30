आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र हादसा: ग्लोरिया इंजीनियरिंग में गैस सिलेंडर फटा, 5 मजदूर झुलसे, एक की स्थिति नाजुक
सरायकेला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में गैस सिलेंडर फटने से 5 मजदूर झुलस गए.
Published : July 30, 2026 at 2:48 PM IST
सरायकेला: जिले में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज 2, B-33 स्थित एक कंपनी की फैक्ट्री परिसर में गुरुवार को हादसा हो गया. यह हादसा दोपहर तकरीबन 12:30 बजे हुआ. काम के दौरान अचानक एक गैस सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया. इस हादसे में ड्यूटी पर तैनात 5 मजदूर झुलस गए, जिनमें से एक श्रमिक बुरी तरह झुलसने की वजह से गंभीर रूप से घायल हुआ है.
झुलसे मजदूर की हालत चिंताजनक
घटना के तुरंत बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आनन-फानन में सहकर्मियों की मदद से सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर स्थित टाटा मुख्य अस्पताल (TMH) में भर्ती कराया गया है. चिकित्सकों के अनुसार, गंभीर रूप से झुलसे मजदूर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जबकि बाकी चार का उपचार जारी है. मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत कंपनी परिसर पहुंची. पुलिस वर्तमान में घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और विस्फोट के कारणों की जांच में जुटी है: अंजनी कुमार, थाना प्रभारी, आदित्यपुर
वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कंपनी प्रबंधन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि जारी नहीं की गई है.
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