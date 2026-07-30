ETV Bharat / state

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र हादसा: ग्लोरिया इंजीनियरिंग में गैस सिलेंडर फटा, 5 मजदूर झुलसे, एक की स्थिति नाजुक

सरायकेला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में गैस सिलेंडर फटने से 5 मजदूर झुलस गए.

Adityapur industrial area of ​​Seraikela
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में 'ग्लोरिया इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 30, 2026 at 2:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सरायकेला: जिले में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज 2, B-33 स्थित एक कंपनी की फैक्ट्री परिसर में गुरुवार को हादसा हो गया. यह हादसा दोपहर तकरीबन 12:30 बजे हुआ. काम के दौरान अचानक एक गैस सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया. इस हादसे में ड्यूटी पर तैनात 5 मजदूर झुलस गए, जिनमें से एक श्रमिक बुरी तरह झुलसने की वजह से गंभीर रूप से घायल हुआ है.

झुलसे मजदूर की हालत चिंताजनक

घटना के तुरंत बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आनन-फानन में सहकर्मियों की मदद से सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर स्थित टाटा मुख्य अस्पताल (TMH) में भर्ती कराया गया है. चिकित्सकों के अनुसार, गंभीर रूप से झुलसे मजदूर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जबकि बाकी चार का उपचार जारी है. ​मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत कंपनी परिसर पहुंची. पुलिस वर्तमान में घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और विस्फोट के कारणों की जांच में जुटी है: अंजनी कुमार, थाना प्रभारी, आदित्यपुर

TAGGED:

FIVE LABOURERS BURN IN SERAIKELA
GAS CYLINDER EXPLODED IN ADITYAPUR
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र हादसा
गैस सिलेंडर फटने से 5 मजदूर झुलसे
FIVE LABOURERS SUSTAINED BURN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.