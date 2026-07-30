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आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र हादसा: ग्लोरिया इंजीनियरिंग में गैस सिलेंडर फटा, 5 मजदूर झुलसे, एक की स्थिति नाजुक

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में 'ग्लोरिया इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' ( Etv Bharat )

सरायकेला: जिले में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज 2, B-33 स्थित एक कंपनी की फैक्ट्री परिसर में गुरुवार को हादसा हो गया. यह हादसा दोपहर तकरीबन 12:30 बजे हुआ. काम के दौरान अचानक एक गैस सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया. इस हादसे में ड्यूटी पर तैनात 5 मजदूर झुलस गए, जिनमें से एक श्रमिक बुरी तरह झुलसने की वजह से गंभीर रूप से घायल हुआ है.

झुलसे मजदूर की हालत चिंताजनक

घटना के तुरंत बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आनन-फानन में सहकर्मियों की मदद से सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर स्थित टाटा मुख्य अस्पताल (TMH) में भर्ती कराया गया है. चिकित्सकों के अनुसार, गंभीर रूप से झुलसे मजदूर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जबकि बाकी चार का उपचार जारी है. ​मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई.