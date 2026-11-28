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फर्जी आयकर अधिकारी बनकर लूटा था सोना, UPSTF ने आरोपी को आगरा से पकड़ा

आरोपी गिरफ्तार ( Photo credit: UPSTF )

आगरा : यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की आगरा यूनिट टीम ने गुजरात के अहमदाबाद में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पांच किलोग्राम सोना लूट का आरोपी दबोचा है. आरोपी पांच साल से अधिक समय से गुजरात पुलिस को चकमा दे रहा था, जो एक निजी बैंक में नौकरी कर रहा था.

गुजरात पुलिस ने आरोपी के बारे में यूपी एसटीएफ को इनपुट दिया था, जिस पर उसे दबोचा है. आरोपी के दो साथी पहले ही जेल जा चुके हैं. इस बारे में गुजरात के अहमदाबाद से आए मुकदमे के विवेचक केबी मकबाना ने बताया कि आरोपी का ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जा रहे हैं.







एसपी एसटीएफ राकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सुंदर सिंह निवासी गांव सहारा, किरावली है. जिसे सदर बाजार क्षेत्र के सेवला जाट स्थित एक निजी बैंक से दबोचा है. आरोपी सुंदर सिंह​ ने अपने साथियों के साथ मिलकर फरवरी 2021 में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में वारदात की थी. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने अहमदाबाद देहात के थाना बगोदरा में लूट और डकैती की थी, जिसमें उसके साथी जेल चुके हैं. आरोपी पांच साल नौ माह से फरार चल रहा था. जिसकी तलाश में गुजरात पुलिस लगी थी. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गुजरात पुलिस ने यूपी एसटीएफ से सहयोग मांगा तो यूपी एसटीएफ की आगरा यूनिट के निरीक्षक हुकुम सिंह और उनकी टीम को आरोपी की तलाश में लगाया था. जिस पर सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन सदर क्षेत्र में मिली थी.



