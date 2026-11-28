फर्जी आयकर अधिकारी बनकर लूटा था सोना, UPSTF ने आरोपी को आगरा से पकड़ा
मुकदमे के विवेचक केबी मकबाना ने बताया कि आरोपी का ट्रांजिट रिमांड पर लेकर अहमदाबाद जा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 10:43 PM IST
आगरा : यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की आगरा यूनिट टीम ने गुजरात के अहमदाबाद में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पांच किलोग्राम सोना लूट का आरोपी दबोचा है. आरोपी पांच साल से अधिक समय से गुजरात पुलिस को चकमा दे रहा था, जो एक निजी बैंक में नौकरी कर रहा था.
गुजरात पुलिस ने आरोपी के बारे में यूपी एसटीएफ को इनपुट दिया था, जिस पर उसे दबोचा है. आरोपी के दो साथी पहले ही जेल जा चुके हैं. इस बारे में गुजरात के अहमदाबाद से आए मुकदमे के विवेचक केबी मकबाना ने बताया कि आरोपी का ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जा रहे हैं.
एसपी एसटीएफ राकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सुंदर सिंह निवासी गांव सहारा, किरावली है. जिसे सदर बाजार क्षेत्र के सेवला जाट स्थित एक निजी बैंक से दबोचा है. आरोपी सुंदर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर फरवरी 2021 में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में वारदात की थी.
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने अहमदाबाद देहात के थाना बगोदरा में लूट और डकैती की थी, जिसमें उसके साथी जेल चुके हैं. आरोपी पांच साल नौ माह से फरार चल रहा था. जिसकी तलाश में गुजरात पुलिस लगी थी. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गुजरात पुलिस ने यूपी एसटीएफ से सहयोग मांगा तो यूपी एसटीएफ की आगरा यूनिट के निरीक्षक हुकुम सिंह और उनकी टीम को आरोपी की तलाश में लगाया था. जिस पर सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन सदर क्षेत्र में मिली थी.
एसटीएफ एसपी राकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सुंदर ने बताया कि फरवरी 2021 में साथियों के साथ गुजरात में सोना लूट की योजना बनाई. जिस पर गिरोह ने कई दिन रेकी करके किराए की कार लेकर उसकी नंबर प्लेट बदली. कार पर नीली बत्ती लगाई और गिरोह ने आयकर विभाग के फर्जी पहचान पत्र बनवाए.
उन्होंने बताया कि इसके बाद भावला और बगोदरा के बीच जब एक बस से दो व्यक्ति पार्सल में सोना लेकर जाने पर गिरोह के दो सदस्य बस में सवार कराए. इसके बाद मैं और मेरे अन्य साथी नीली बत्ती लगी कार से पहुंचे और आयकर विभाग का अधिकारी बताकर बस रुकवाकर सोना ले जा रहे दोनों व्यक्ति पार्सल समेत नीचे उतरवा लिए.
इसके बाद दोनों से पूछताछ के नाम पर नौटंकी की. इसके एक सुनसान जगह पर दोनों के हाथ-पैर बांधकर कार को मौके पर छोड़ दिया. इसके बाद साथी चंद्रभान उर्फ फौजी के साथी दूसरी गाड़ी से सोना लेकर फरार हो गए.
एसटीएफ एसपी ने बताया कि गुजरात की अमदाबाद पुलिस ने छानबीन में सोना लूट में योगेश निवासी फतेहपुरसीकरी, पुष्कर चौधरी, बाबू सिंह तोमर, बाहरी उर्फ सतीश उर्फ कटुआ निवासी कादीपुरा (इरादतनगर), चंद्रभान उर्फ फौजी निवासी मथुरा और मुनेंद्र सिंह उर्फ मोहित सिकरवार निवासी मुरैना, रवींद्र सिंह उर्फ बैगन निवासी बड़पुरा, थाना मंसुखपुरा समेत अन्य के नाम सामने आए हैं. जिस पर इस मामले में पुष्कर और निखिल पहले ही जेल जा चुके हैं. इस गैंग का सरगना बाबू सिंह है.
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