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बिहार में 5 IPS अधिकारियों का तबादला, 2 जिलों के SP बदले गए, देखें पूरी लिस्ट

बिहार पुलिस मुख्यालय ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना की अधिसूचना जारी की है. गृह विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना में कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. इस फेरबदल में खगड़िया और शिवहर के पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया गया है. वहीं, पटना में तैनात एक अधिकारी को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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