बिहार में 5 IPS अधिकारियों का तबादला, 2 जिलों के SP बदले गए, देखें पूरी लिस्ट
Bihar IPS Transfer: बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : November 5, 2026 at 3:44 PM IST
पटना : बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना की अधिसूचना जारी की है. गृह विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना में कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. इस फेरबदल में खगड़िया और शिवहर के पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया गया है. वहीं, पटना में तैनात एक अधिकारी को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
अपराजित बने राज्यपाल के परिसहाय
जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी अपराजित को राज्यपाल सचिवालय में राज्यपाल के परिसहाय के पद पर पदस्थापित किया गया है. इससे पहले वह बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16 के समादेष्टा के पद पर कार्यरत थे. इसके साथ ही उनके पास पटना में पुलिस अधीक्षक विधि-व्यवस्था का अतिरिक्त प्रभार भी था. अब उन्हें राज्यपाल सचिवालय में नई जिम्मेदारी दी गई है.
खगड़िया और शिवहर के एसपी बदले
प्रशासनिक फेरबदल के तहत खगड़िया के पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह को मुख्यालय बुलाया गया है. वहीं, शिवहर के पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह को खगड़िया का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. इस बदलाव के साथ खगड़िया जिले की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी अब शैलेन्द्र सिंह संभालेंगे.
इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के नगर पुलिस अधीक्षक मो. मोहिबुल्लाह अंसारी को शिवहर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. वर्ष 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी मो. मोहिबुल्लाह अंसारी अब शिवहर जिले में पुलिस प्रशासन की कमान संभालेंगे. इससे पहले वह मुजफ्फरपुर में नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे.
ममता कल्याणी को अतिरिक्त जिम्मेदारी
वहीं, नव प्रोन्नत आईपीएस अधिकारी कुमारी ममता कल्याणी को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें उनके वर्तमान पदस्थापन के साथ-साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16, पटना के समादेष्टा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इस आदेश के बाद वह अपने वर्तमान दायित्वों के साथ नई जिम्मेदारी का भी निर्वहन करेंगी.
पटना सिटी के SDPO राजकिशोर बने छपरा नगर एसपी
इस प्रशासनिक फेरबदल में पटना सिटी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर तैनात राजकिशोर को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें छपरा नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया है. अब वह छपरा नगर क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे.
गृह विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना के बाद संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना के अनुसार जिम्मेदारी संभालनी होगी. सरकार के इस फैसले को राज्य की पुलिस व्यवस्था में प्रशासनिक फेरबदल और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
ये भी पढ़ें :-
बिहार में एक साथ 3 IPS और 54 DSP का तबादला, देखें पूरी लिस्ट
बिहार में बड़े पैमाने पर IPS अधिकारियों का तबादला,देखें पूरी लिस्ट