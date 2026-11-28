ETV Bharat / state

गिरिडीह में अंतरराज्यीय गिरोह के पांच अपराधी गिरफ्तार, बोकारो के नामचीन ज्वेलरी शो-रूम को लूटने की थी योजना

गिरिडीह पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीह: लूट और डकैती की बड़ी वारदात की योजना पर गिरिडीह पुलिस ने पानी फेर दिया है. गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार को मिली सटीक सूचना पर डुमरी एसडीपीओ आबिद खान के नेतृत्व में डुमरी थाना प्रभारी श्रीकांत और निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए अपराधी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं. इसकी पुष्टि एसपी डॉ. बिमल कुमार ने की है.

ऐसे अलर्ट हुई पुलिस