गिरिडीह में अंतरराज्यीय गिरोह के पांच अपराधी गिरफ्तार, बोकारो के नामचीन ज्वेलरी शो-रूम को लूटने की थी योजना
गिरिडीह में अंतरराज्यीय गिरोह के पांच अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सभी अपराधी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले थे.
Published : November 28, 2026 at 8:09 PM IST
गिरिडीह: लूट और डकैती की बड़ी वारदात की योजना पर गिरिडीह पुलिस ने पानी फेर दिया है. गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार को मिली सटीक सूचना पर डुमरी एसडीपीओ आबिद खान के नेतृत्व में डुमरी थाना प्रभारी श्रीकांत और निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए अपराधी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं. इसकी पुष्टि एसपी डॉ. बिमल कुमार ने की है.
ऐसे अलर्ट हुई पुलिस
दरअसल, हाल के दिनों में झारखंड के अलग-अलग जिलों के साथ साथ धनवार यूको बैंक में हुई लूट की घटना के बाद से गिरिडीह पुलिस विशेष अलर्ट पर हैं. एसपी डॉ. बिमल कुमार के निर्देश पर जिले के सभी थाना पुलिस लगातार क्राइम कंट्रोल चेकिंग कर रही है. इस दौरान संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है.
शुक्रवार को एसपी को यह सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध का जमावड़ा दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाइवे के किनारे इसरी बाजार के आसपास लगा हुआ हैं. ऐसे में एसपी ने डुमरी एसडीपीओ आबिद खान के नेतृत्व में एक टीम गठित की. टीम में निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार, डुमरी थाना प्रभारी श्रीकांत के साथ कई पदाधिकारी को शामिल किया गया. टीम ने जांच शुरू की तो यह साफ हुआ कि संदिग्ध दिख रहे लोग अपराधी हैं और किसी खतरनाक मंशा से यहां जमा हुए हैं.
पहले घेराबंदी में तीन अपराधी पकड़े गए
एसडीपीओ आबिद खान के नेतृत्व में जब जांच शुरू हुई तो यह पता चला कि इसरी में डेरा डाले संदिग्धों द्वारा इसरी बाजार से बैग भी खरीदा गया है. टीम ने इसकी जानकारी एसपी डॉ. बिमल को दी. एसपी को समझते देर नहीं लगी कि संदिग्ध लूटपाट ले उद्देश्य से ही यहां आए हैं. अब पुलिस के समक्ष सभी अपराधियों को पकड़ना चुनौती से कम नहीं थी. ऐसे में टीम ने इसरी बाजरा से लेकर रांगामाटी तक घेराबंदी की. यहां एक होटल और लॉज को घेरा गया. घेराबंदी में तीन अपराधी धरे गए.
जेवरात के शो-रूम का मिला नक्शा
इन तीनों के पास 7.65 एमएम का एक पिस्टल, दो देसी पिस्टल के साथ-साथ तीन बाइक के अलावा बोकारो में स्थित तनिष्क का शो-रूम का नक्शा मिला. तीनों से पूछताछ हुई तो इन सभी ने बताया कि वे लोग संगठित अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं. उसके गिरोह में यूपी, बिहार एवं झारखंड के अपराधी शामिल हैं. तीनों ने यह भी बताया कि उनके अन्य साथी एर्टिगा कार से फरार हो गए.
भाग रहे दो अपराधी बॉर्डर से दबोचे गए
पूछताछ में जब यह साफ हुआ कि अन्य अपराधी भाग निकले हैं तो एसपी ने तुरंत अपराधियों के पीछे पुलिस टीम भेजी. गिरिडीह पुलिस की टीम ने सूचना एकत्रित किया तो यह जानकारी मिली की अपराधी नेशनल हाइवे पर भाग रहे हैं. ऐसे में अपराधियों के वाहन का पीछा किया जाने लगा. आगे-आगे अपराधियों की गाड़ी तो पीछे-पीछे गिरिडीह पुलिस की टीम. अपराधियों को पकड़ने के लिए हजारीबाग पुलिस का भी सहयोग लिया गया और डुमरी से लगभग 108 किमी दूर झारखंड-बिहार के बॉर्डर पर हजारीबाग पुलिस के सहयोग से दो अन्य अपराधियों को पकड़ा गया. इसके साथ ही गिरफ्तार अपराधियों की संख्या पांच हो गई.
यूपी और बिहार के रहने वाले हैं अपराधी
एसपी ने पूरे घटना की जानकारी दी. बताया कि 27 नवंबर को सूचना मिली कि अपराधियों का जमावड़ा लगा है. जिनकी मंशा गिरिडीह और बोकारो जिले में किसी बड़े व्यवसायी और ज्वेलरी दुकान में डकैती करने की है. सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ डुमरी के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम ने पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया.
जिनकी गिरफ्तारी हुई उनमें उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला अंतर्गत मुंगरा बादशाहपुर थाना के रामपुर निवासी आकाश सिंह (39 वर्ष), बिहार के नालंदा जिला अंतर्गत थाना इस्लामपुर के ग्राम अतरसाई निवासी सुजीत कुमार (20 वर्ष), बिहार के वैशाली जिला के ग्राम शेखोपुर डढ़िया, थाना भगवानपुर निवासी जयंत कुमार, वैशाली के ही थाना बिदुपुर, ग्राम खरिका निवासी प्रियांशु कुमार व वैशाली के ही ग्राम महुआचतुर, थाना फतेहपुर निवासी रतन कुमार (22 वर्ष) शामिल हैं.
दो महीने से कर रहे थे रेकी
एसपी ने बताया कि ये गिरफ्तार सभी अपराधी पिछले 2 महीने से इलाके में सक्रिय थे और रेकी कर रहे थे. इनके द्वारा इसरी बाजार के बैंक, बड़े ज्वेलर्स दुकान और बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के तनिष्क ज्वेलर्स में डकैती की पूरी तैयारी कर ली गई थी. इन अपराधियों में आकाश सिंह के पास से 7.65 एमएम का एक पिस्टल, चार जिंदा गोली और एक काले रंग की बाइक. सुजीत कुमार से 1 नीली मोटरसाइकिल व 3 जिंदा गोली, जयंत कुमार से बिना नंबर प्लेट की काली होंडा हॉरनेट सीबी 125 बाइक, प्रियांशु कुमार से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली व रतन कुमार से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली बरामद की गई है.
एसपी ने बताया कि आकाश सिंह पर पहले से 5 मामले दर्ज हैं. उसपर जौनपुर, अमेठी, सरपतहां, लंभुआ, मिर्जापुर में हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं. जयंत कुमार पर भगवानपुर थाना में 1 मामला (56/25) दर्ज है.
ये भी पढ़ें-
UCO बैंक में 5 करोड़ की डकैती कांड का खुलासा, हथियारों के साथ तीन गिरफ्तार
यूको बैंक लूटकांड : झारखंड-बिहार के अपराधियों ने दिया है वारदात को अंजाम, 'संथाल' तक पहुंची पुलिस
यूको बैंक में दिनदहाड़े डकैती, अपराधियों ने लूटे करोड़ों के जेवरात एवं नगदी, जांच में जुटी गिरिडीह पुलिस