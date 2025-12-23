ETV Bharat / state

सहारनपुर के सगे भाई और जीजा-साले की कुरुक्षेत्र में मौत, ठेकेदार नूर की 6 महीने पहले हुई थी शादी, अंगीठी के धुंए से दम घुटने से पांच की गई जान

सहारनपुर : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दम घुटने से सहारनपुर के ठेकेदार सहित पांच मजदूरों की मौत हो गई. पांचों सोमवार रात ठंड से बचने के लिए होटल स्टर्लिंग के कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोए थे. मंगलवार को जब काफी देर तक नहीं उठे तो होटल कर्मचारियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो सभी लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

सभी मजदूर शेखपुरा कदीम के रहने वाले ठेकेदार नूर (26) के साथ काम करते थे. मजदूरों की पहचान सोनू (30), मदनपाल (42), रोशनपाल (45) और रामकुमार (46) के रूप में हुई है. 21 दिसंबर को चारों मजदूर नूर के साथ काम करने कुरुक्षेत्र गए थे. यहां उन्होंने पीपली रोड पर स्टर्लिंग रिजॉर्ट में रंगाई-पुताई का ठेका लिया था.

कुरुक्षेत्र के थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार ने बताया, कमरे में अंगीठी जली हुई थी, जिससे दम घुटने की संभावना है. मामले की गहन जांच जारी है. पुलिस रिसॉर्ट के अन्य कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटना के सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके. वहीं रिसॉर्ट के कर्मचारी उपेंद्र ने बताया, सभी मजदूर रात को खाना खाकर कमरे में अंगीठी जलाई और सो गए. सुबह जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो पुलिस को सूचना दी गई.

सहारनपुर एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि मंगलवार को थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के गांव शेखपुरा कदम के रहने वाले पांच लोगों की कुरुक्षेत्र के एक होटल के कमरे में दम घुटने से मौत हो गई है. थाना अध्यक्ष ने गांव में जाकर मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिवार के लोग कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गए. मौत की सूचना मिलते ही शेखपुरा कदीम गांव में मातम पसर गया.