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हिस्ट्रीशीटर संग मिलकर दो सिपाही चला रहा थे फ्रॉड गैंग; मेरठ पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया

हिस्ट्रीशीटर संग मिलकर दो सिपाही चला रहा थे फ्रॉड गैंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: थाना भावनपुर क्षेत्र में पुलिस की साख पर बट्टा लगाने वाली बड़ी वारदात का पर्दाफाश हुआ है. तीन गुना अधिक रकम का लालच देकर लोगों से ठगी और लूट-पाट करने वाले एक शातिर गिरोह को पकड़ा गया है. साथ हीं 33 से अधिक गड्डियां और असलहा बरामद हुआ है. कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दो पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं.

इस काले कारोबार और टप्पेबाजी की साजिश में भावनपुर थाने के ही दो सिपाही बदमाशों का खुलकर साथ दे रहे थे. ​पुलिस टीम ने गिरोह के कब्जे से लूट के 25,000 रुपए नगद, मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 33 से अधिक नोटों जैसी दिखने वाली गड्डियां बरामद की हैं. पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी पीड़ितों को झांसे में लेने के लिए नोटों की गड्डी के सबसे ऊपर और नीचे असली नोट लगाते थे, जबकि बीच में उसी साइज के कोरे सफेद कागज कटिंग करके भर देते थे. एसपी देहात अभिजीत कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)