हिस्ट्रीशीटर संग मिलकर दो सिपाही चला रहा थे फ्रॉड गैंग; मेरठ पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया
सभी पांचों अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 12:18 PM IST
मेरठ: थाना भावनपुर क्षेत्र में पुलिस की साख पर बट्टा लगाने वाली बड़ी वारदात का पर्दाफाश हुआ है. तीन गुना अधिक रकम का लालच देकर लोगों से ठगी और लूट-पाट करने वाले एक शातिर गिरोह को पकड़ा गया है. साथ हीं 33 से अधिक गड्डियां और असलहा बरामद हुआ है. कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दो पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं.
इस काले कारोबार और टप्पेबाजी की साजिश में भावनपुर थाने के ही दो सिपाही बदमाशों का खुलकर साथ दे रहे थे. पुलिस टीम ने गिरोह के कब्जे से लूट के 25,000 रुपए नगद, मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 33 से अधिक नोटों जैसी दिखने वाली गड्डियां बरामद की हैं.
पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी पीड़ितों को झांसे में लेने के लिए नोटों की गड्डी के सबसे ऊपर और नीचे असली नोट लगाते थे, जबकि बीच में उसी साइज के कोरे सफेद कागज कटिंग करके भर देते थे.
हिस्ट्रीशीटर साजिद अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को कम कीमत में असली नोट के बदले तीन गुना नोट देने की डील करता था. जब पीड़ित पक्ष डील के लिए तय जगह पर पहुंचता था, तो आरोपी सिपाही मौके पर पहुंचकर रेड या जांच का नाटक करते थे. पीड़ित की असली रकम ऐंठ लेते थे.
एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि थाना भावनपुर पर शाम के समय डायल 112 के माध्यम से लूट की सूचना प्राप्त हुई थी. तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तीन आरोपियों साजिद, अभिषेक और फैजान को हिरासत में लिया. साजिद थाना भावनपुर का पूर्व से ही हिस्ट्रीशीटर है और उस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान यह बात सामने आई कि यह आरोपी लोगों के साथ टप्पेबाजी और धोखाधड़ी करते थे, जिसमें नोटों की गड्डी के ऊपर-नीचे असली नोट और बीच में कागज कटिंग लगाकर ठगी की जाती थी.
जांच में थाना भावनपुर में तैनात दो सिपाहियों के नाम भी प्रकाश में आए हैं जो इस वारदात में शामिल थे. सभी पांचों अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है. एसएसपी मेरठ के निर्देश पर दोनों आरोपी सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है.
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