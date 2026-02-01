ETV Bharat / state

लूट व अपहरण के मामले में कांस्टेबल समेत पांच गिरफ्तार, SP ने किया निलंबित

कोटा : शहर के आरकेपुरम थाना इलाके में दर्ज हुई लूट व अपहरण के मामले में एक पुलिसकर्मी सहित पांच लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया है. पुलिसकर्मी मनीष यादव उद्योग नगर थाने में तैनात था, जिसके खिलाफ यह प्रकरण दर्ज हुआ था. इस पूरे मामले में उसके साले को भी गिरफ्तार किया गया है. मनीष यादव के गिरफ्तार होने के बाद कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने उसे निलंबित भी कर दिया है.

पूरे मामले की जानकारी देते हुए कोटा शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि 27 जनवरी को आरकेपुरम थाने में एक मुकदमा राजेश कुमार सोनी ने दर्ज करवाया था. इसमें बताया था कि उसके सोने-चांदी के जेवरात और नकदी के साथ कपड़े भरे बैग को कांस्टेबल मनीष यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट लिया था. उसे अपहरण कर बंधक बनाकर एक सुनसान जगह पर जाकर मारपीट की. आरोप है कि उसे छोड़ने के लिए उसके साथ गए साथी राजेंद्र पारेता से डेढ़ लाख रुपए की मांग की थी. इस मामले में कांस्टेबल मनीष यादव उसके साले विष्णु यादव, कृष्णकांत उर्फ विजय माली, प्रियांशु भट्ट और देवेंद्र नागर को गिरफ्तार किया है. मामले में मनीष यादव को निलंबित भी कर दिया है.