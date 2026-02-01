ETV Bharat / state

लूट व अपहरण के मामले में कांस्टेबल समेत पांच गिरफ्तार, SP ने किया निलंबित

कांस्टेबल मनीष यादव उसके साले विष्णु यादव, कृष्णकांत उर्फ विजय माली, प्रियांशु भट्ट और देवेंद्र नागर को गिरफ्तार किया है.

लूट व अपहरण के मामले में कार्रवाई
लूट व अपहरण के मामले में कार्रवाई (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 11:32 AM IST

Updated : February 1, 2026 at 12:13 PM IST

कोटा : शहर के आरकेपुरम थाना इलाके में दर्ज हुई लूट व अपहरण के मामले में एक पुलिसकर्मी सहित पांच लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया है. पुलिसकर्मी मनीष यादव उद्योग नगर थाने में तैनात था, जिसके खिलाफ यह प्रकरण दर्ज हुआ था. इस पूरे मामले में उसके साले को भी गिरफ्तार किया गया है. मनीष यादव के गिरफ्तार होने के बाद कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने उसे निलंबित भी कर दिया है.

पूरे मामले की जानकारी देते हुए कोटा शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि 27 जनवरी को आरकेपुरम थाने में एक मुकदमा राजेश कुमार सोनी ने दर्ज करवाया था. इसमें बताया था कि उसके सोने-चांदी के जेवरात और नकदी के साथ कपड़े भरे बैग को कांस्टेबल मनीष यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट लिया था. उसे अपहरण कर बंधक बनाकर एक सुनसान जगह पर जाकर मारपीट की. आरोप है कि उसे छोड़ने के लिए उसके साथ गए साथी राजेंद्र पारेता से डेढ़ लाख रुपए की मांग की थी. इस मामले में कांस्टेबल मनीष यादव उसके साले विष्णु यादव, कृष्णकांत उर्फ विजय माली, प्रियांशु भट्ट और देवेंद्र नागर को गिरफ्तार किया है. मामले में मनीष यादव को निलंबित भी कर दिया है.

कोटा शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी (ETV Bharat Kota)

डेढ़ लाख रुपए की डिमांड : कोटा जिले के चेचट निवासी राजेश कुमार सोनी का कहना है कि वह अपने दोस्त राजेंद्र पारेता से मिलने 20 जनवरी को कोटा आया था. राजेंद्र पारेता के साथ वह एक बैग को देने के लिए कोटा विश्वविद्यालय के नजदीक गया था, जहां पर कृष्णकांत उर्फ विजय माली और प्रियांशु आए थे. उनसे बातचीत के दौरान ही वहां पुलिस की वर्दी में मनीष यादव और अन्य एक व्यक्ति पहुंच गए. आरोप है कि मनीष यादव ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया. यह भी कहा गया कि उनपर मुकदमा दर्ज होगा, नहीं तो डेढ़ लाख रुपए लेकर आओ. इस मामले में राजेंद्र को उन्होंने पैसे लेने के लिए भेज दिया. इसके बाद उसे कार में बैठाया और सुनसान जगह ले जाकर मारपीट की गई. राजेंद्र के पैसे नहीं लाने पर उसे छोड़ दिया गया. इस मामले में 27 जनवरी को आरकेपुरम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था.

