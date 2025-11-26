सड़क हादसा : सेना के दो जवान समेत पांच की मौत, ट्रक ने वाहन को मारी पीछे से टक्कर
जांजगीर चांपा में भीषण सड़क हादसा हुआ है. हादसे में सेना के दो जवान समेत पांच की मौत हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2025 at 11:51 AM IST
जांजगीर चांपा : जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम सुकली के अंतर्गत आने वाले NH 49 में देर रात सड़क हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रहे ट्रक ने स्कॉर्पियों को टक्कर मार दी.टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई,जबकि तीन लोग घायल है. घायलों को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया गया,जहां से गंभीर रुप से घायल लोगों को बिलासपुर सिम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया है. घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है.
सेना के दो जवानों की मौत
मृतकों में दो इंडियन आर्मी के जवान राजेंद्र कश्यप और पोमेशवर जलतारे शामिल हैं. राजेंद्र कश्यप जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पोस्टेड थे, उनकी 18 नवंबर को ही रोगदा गांव में शादी हुई थी. दो महीने की छुट्टी में गांव आया हुआ था. वहीं पोमेश्वर जलतारे की पोस्टिंग सिक्किम में थी. शादी को 5 साल हो चुके थे. 3 साल का बच्चा भी है. 12 नवंबर को एक माह की छुट्टी में पोमेश्वर भी घर आए थे.
कहां के रहने वाले थे मृतक
नवागढ़ नगर पंचायत के शांति नगर क्षेत्र में रहने वाले देवांगन परिवार की शादी मंगलवार को पंतोरा गांव में थी. जिसमें शामिल होने के लिए एक वाहन में सवार होकर 8 लोग गए थे.शादी में शामिल होने के बाद सभी वापस घर लौट रहे थे.जैसे ही वाहन सुकली गांव के पास पहुंचा बिलासपुर से रायगढ़ की ओर जा रहे ट्रक ने पीछे से वाहन को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद वाहन घूम गया और सामने से ट्रक से टकराया. हादसे में वाहन के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर ही दो लोगों की मौत हो गई.
पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल
घटना की सूचना मिलने के बाद डायल 112 और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची.तब तक एक और युवक की गंभीर चोट लगने के कारण मौत हो चुकी थी.वहीं 3 घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया,जहां से उन्हें सिम्स अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया. घटना रात साढ़े 12 से 1 बजे के बीच हुई है. मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करके परिजनों को बुधवार सुबह सौंपा गया है.घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का जायजा लिया.
- विश्वनाथ देवागन, पिता सुखरु देवागन (उम्र 43 वर्ष)
- राजेंद्र कश्यप, पिता कोमल कश्यप (उम्र 27 वर्ष)
- पोमेश्वर जलतारे, पिता पुरुषोत्तम जलतारे (उम्र 33 वर्ष)
- भूपेंद्र साहू, पिता रेशम साहू (उम् 40 वर्ष)
- कमलनयन साहू, पिता रामचरण साहू (उम्र 22 वर्ष)
घायलों के नाम
- सत्य नारायण साहू (35 वर्ष)
- संतोष साहू (30 वर्ष)
- दीपक केवट (25 वर्ष)
ट्रक मालिक से बात करके वाहन को जब्त किया गया है. ट्रक चालक मौके से फरार है जिसकी तलाश जारी है. जिला प्रशासन की और से दी जाने वाली मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी. दुर्घटना वाले क्षेत्रों का दौरा कर सड़क दुर्घटना रोकने के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे. सीसीटीवी, लाइट , ब्रेकर बनाया जाएगा. साथ ही सड़क किनारे अवैध रूप से कब्जा कर बने दुकानों को हटाया जाएगा- विजय कुमार पांडेय, एसपी
हादसे का कारण पता लगाने में जुटा प्रशासन
इस भीषण सड़क हादसे का मुख्य वजह क्या है इसकी जानकारी जुटाने में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग जुट गई है.वहीं विधायक व्यास कश्यप ने कहा कि चांपा से बनारी के बीच चार ब्लैक स्पॉट हैं, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती है उसे जल्द ही सुधारना होगा.
कांग्रेस पार्टी का इनकमिंग बंद है सिर्फ आउटगोइंग चालू है: अमित जोगी
रतनपुर में चला वन विभाग का बुलडोजर, पीड़ित परिवारों ने लगाया बिना नोटिस दिए मकान तोड़ने का आरोप
पादरी और पास्टर के खिलाफ गांव में लगे पोस्टर, कांकेर के कुरालठेमली ग्राम सभा ने किया प्रस्ताव पारित