यूपी में पांच IAS अधिकारियों के तबादले; देवी प्रसाद पाल चित्रकूट के CDO बने, जानिए किसको कहां मिली तैनाती?

राजेश कुमार को अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पद पर स्थानांतरित किया गया.

यूपी में पांच IAS अधिकारियों के तबादले.
यूपी में पांच IAS अधिकारियों के तबादले. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 10:02 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 10:30 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को पांच आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. इनमें राजीव कुमार, देवी प्रसाद पाल, प्रेरणा शर्मा, टीके शिबु और दक्ष कुमार सिंह कुशवाहा शामिल हैं.

इन सभी पांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है. विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि सोमवार को सभी अधिकारी अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे.

चित्रकूट के मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार को अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पद पर स्थानांतरित किया गया है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज में उपसचिव देवी प्रसाद पाल को मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट के पद पर नियुक्त किया गया है.

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभागाध्यक्ष, खाद्य प्रसंस्करण एवं निदेशक, रेशम, उप्र. की विशेष सचिव प्रेरणा शर्मा को विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी के पद पर स्थानांतरित किया गया है.

कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव टी.के शिबु को वर्तमान पद के साथ विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं विभागाध्यक्ष, खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

दक्ष कुमार सिंह कुशवाहा को विशेष सचिव, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से वरिष्ठ पद के साथ निदेशक, रेशम, उत्तर प्रदेश के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इन तबादलों के पीछे का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है.


Last Updated : December 13, 2025 at 10:30 PM IST

