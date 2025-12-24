Rajasthan Bureaucracy : 5 IAS अधिकारियों के तबादले, सिद्धार्थ महाजन बने जेडीसी

ETV Bharat / state

जयपुर: अरावली मुद्दे को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच राज्य सरकार ने पांच आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. जबकि पूर्व में किए गए एक आईएएस अधिकारी का तबादला निरस्त किया गया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने तबादला सूची जारी की है.

दिलचस्प है कि लंबे समय के लिए केंद्र में प्रतिनियुक्ति से वापस अपने मूल कैडर में लौटे सिद्धार्थ महाजन को जयपुर विकास प्राधिकरण का आयुक्त बनाया गया है. वहीं, जयपुर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त आयुक्त की जिम्मेदारी निभा रहे राकेश शर्मा को आयुक्त और संयुक्त सचिव सूचना जनसंपर्क विभाग लगाया गया है. राकेश शर्मा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के करीबी माने जाते हैं.

ऐसे में उनकी नियुक्ति के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. सूचना जनसंपर्क विभाग भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है. ऐसे में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियां को जन-जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राकेश शर्मा के कंधों पर रहेगी. वहीं, अभी तक सहकारिता विभाग में प्रमुख सचिव मंजू राजपाल को कृषि विभाग के प्रमुख सचिव के साथ ही राजस्थान बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त आनंदी को पंजीयक और सहकारिता विभाग में सचिव लगाया गया है. देवस्थान विभाग की आयुक्त बाबूलाल गोयल को राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव लगाया गया है. इसके अलावा 21 नवंबर को जारी हुई तबादला सूची में कॉलेज शिक्षा विभाग के आयुक्त ओमप्रकाश बैरवा का राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के सचिव पद पर तबादला किया गया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस तबादले को निरस्त करते हुए उन्हें वापस कॉलेज शिक्षा आयुक्त के पद पर लगाया है.

