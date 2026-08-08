हरियाणा में शिक्षा के नाम पर गंदा मज़ाक, यमुनानगर में एक हॉल में पढ़ रहे 500 बच्चे, "भविष्य" पर उठे सवाल
हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी के हमीदा सरकारी स्कूल में एक हॉल में 500 बच्चों की पढ़ाई चल रही है.
Published : August 8, 2026 at 6:14 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 7:33 PM IST
यमुनानगर : हरियाणा में सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, इसकी एक बानगी यमुनानगर में सामने आई है जहां की तस्वीर देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे. यमुनानगर के जगाधरी के हमीदा सरकारी स्कूल में एक हॉल में 500 बच्चों की पढ़ाई एक साथ चल रही है जो शिक्षा विभाग के करोड़ों रुपयों के बजट और दावों पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं.
एक हॉल में पढ़ रहे 500 बच्चे : यमुनानगर के जगाधरी में हमीदा सरकारी स्कूल की बिल्डिंग खस्ताहाल हुई तो पूरे स्कूल को एक कम्युनिटी सेंटर के हॉल में शिफ्ट कर दिया गया. अब पहली कक्षा से बारहवीं तक के करीब 500 बच्चे इसी एक हॉल में पढ़ रहे हैं. इन्हें पढ़ाने के लिए करीब 20 शिक्षक हैं. सवाल ये है कि एक ही हॉल में इतने बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है और बोर्ड की तैयारी कर रहे बच्चों का भविष्य क्या होगा?
शोर के बीच कैसे पढ़ रहें बच्चे ? : सवाल है कि जब एक साथ इतने बच्चे मौजूद हों तो शोर कितना होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं. ऐसे माहौल में एक शिक्षक के लिए बच्चों को पढ़ाना और बच्चों के लिए पढ़ाई पर ध्यान देना कितना मुश्किल होगा, ये भी साफ नजर आ रहा है.
शिक्षकों ने कैमरे में बनाई दूरी : सवाल सिर्फ एक हॉल में बच्चों को बैठाने का नहीं है, बल्कि सवाल उनकी पढ़ाई और भविष्य का है. पहली कक्षा से लेकर बारहवीं तक के बच्चे एक ही परिसर में पढ़ रहे हैं. इनमें बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी भी शामिल हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और हॉल में एक साथ इतने बच्चों के होने से शोर भी काफी हो रहा है, ऐसे में बच्चे पढ़ाई पर कैसे फोकस करेंगे, ये भी सवाल है. जब पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई तो कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ.
जल्द किया जाएगा शिफ्ट : अब जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है. यमुनानगर के एडीसी नवीन आहूजा ने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें जल्द ही दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा. ऐसे में सवाल यही है कि जब स्कूल की इमारत खस्ताहाल थी, तो क्या बच्चों के लिए पहले से बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? क्योंकि बात सिर्फ एक स्कूल की नहीं, बात उन 500 बच्चों के भविष्य की है, जिन्हें बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल भेजा जाता है.
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