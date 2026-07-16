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राष्ट्रीय ग्रेडिंग में हरियाणा की धाक, 5 सरकारी आईटीआई सम्मानित, 20 हजार युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

हरियाणा की पांच सरकारी आईटीआई राष्ट्रीय ग्रेडिंग में सम्मानित हुईं.पीएम सेतु योजना से 20 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा.

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राष्ट्रीय ग्रेडिंग में हरियाणा की धाक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 16, 2026 at 9:35 AM IST

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पंचकूला: हरियाणा के युवा एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पंचकूला स्थित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा की पांच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर की ग्रेडिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया. यह समारोह विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य के तकनीकी और व्यावहारिक शिक्षा ढांचे की इस उपलब्धि को रेखांकित करना था.

20 हजार युवाओं को हुनरमंद बनाएगा विभाग:राज्य मंत्री गौरव गौतम ने प्रदेशवासियों और युवाओं को विश्व युवा कौशल दिवस की बधाई दी. साथ ही कहा कि, ""पीएम सेतु योजना" के अंतर्गत विभाग का लक्ष्य प्रदेश के 20 हजार युवाओं को देश की अग्रणी व प्रतिष्ठित औद्योगिक कंपनियों के साथ जोड़ना है. इस योजना के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की तात्कालिक मांग के अनुसार आधुनिक विधाओं में निपुण किया जाएगा, जिससे वे सीधे रोजगार प्राप्त कर सकें.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास और उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है."

इन राजकीय आईटीआई का उत्कृष्ट प्रदर्शन: इस दौरान राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर देश में हरियाणा का नाम रोशन करने वाली पांच राजकीय आईटीआई संस्थानों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सराहा और बधाई दी. सरकारी आईटीआई बोड़िया खेड़ा (फतेहाबाद)- राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान, सरकारी आईटीआई बरवाला (हिसार)- राष्ट्रीय स्तर पर 6वां स्थान, सरकारी आईटीआई कैथल- राष्ट्रीय स्तर पर 7वां स्थान, सरकारी आईटीआई पिहोवा- राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्थान, राजकीय महिला आईटीआई सिरसा- राष्ट्रीय स्तर पर 9वां स्थान हासिल किया है.

युवा पत्रिका का अनावरण कर नियुक्ति पत्र दिए: कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने विभाग की महत्वाकांक्षी व मार्गदर्शक "युवा संवाद" पत्रिका का भी अनावरण किया. इसके साथ ही प्रशिक्षण और प्रशासनिक स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से उन्होंने पारदर्शी प्रक्रिया से चयनित 60 नवनियुक्त प्रिंसिपलों को नियुक्ति पत्र सौंपे. उन्होंने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन के साथ आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रेरित किया.

कौशल ही सबसे बड़ा हथियार: मंत्री गौरव गौतम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, "वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर आधुनिक तकनीकी अनुप्रयोगों और उन्नत तकनीक से लेकर पारंपरिक सिविल इंजीनियरिंग तक, हर क्षेत्र पूरी तरह हुनर पर आधारित हो गया है. वर्तमान में केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल ही सबसे बड़ा हथियार है. कौशल युक्त युवा ही समृद्ध प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव हैं. केंद्र व राज्य सरकार का साझा लक्ष्य है कि प्रदेश के 'हर हाथ को हुनर' मिले, ताकि प्रत्येक युवा एक विकसित भारत के निर्माण का आधार बन सके."

यह पदाधिकारी मौजूद रहे: इस अवसर पर हरियाणा कौशल विकास मिशन के एचएसडीएम निदेशक सत्येंद्र दूहन, प्रबंध निदेशक राजेश गोयल, अतिरिक्त निदेशक कमलप्रीत कौर, संजीव शर्मा, सहायक निदेशक मनोज सैनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

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