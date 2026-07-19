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इटारसी की बालिका गृह से तीन साल में पांच लड़कियां गायब, एसआईटी करेगी पड़ताल

मुस्कान संस्था से तीन साल में पांच लड़कियां गुमशुदा ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: इटारसी स्थित एक बालिका गृह से पिछले तीन वर्षों में पांच नाबालिग बालिकाओं के लापता होने का मामला सामने आया है. मामले में शुक्रवार देर रात इटारसी थाना पुलिस ने गुमशुदगी और अपहरण की धाराओं में पांच अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि घटनाओं के काफी समय बाद एफआईआर दर्ज होने से पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित की गई एसआईटी शुक्रवार रात को इटारसी थाने में ई-एफआईआर दर्ज होने के बाद शनिवार को पुलिस टीम ने संस्था में पहुंचकर निरीक्षण किया. मामले में पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण थोटा के निर्देश पर एसआईटी(स्पेशल इनवेस्टिगेश टीम) गठित की गई है. जिसमें इटारसी एसडीओपी वीरेन्द्र मिश्रा मामले की विवेचना करेंगे. प्रत्येक प्रकरण पर एक-एक सब-इंस्पेक्टर एवं साइबर टीम अब मामले की जांच करेगी. नर्मदापुरम एडिशन एसपी अभिषेक राजन (ETV Bharat) नर्मदापुरम एडिशन एसपी अभिषेक राजन ने बताया "इटारसी की मुस्कान संस्था में पांच नाबालिग लड़कियां जो पहले वहां से जा चुकी हैं, जिसकी एफआईआर हमने 2024 की एक, 2025 की तीन एवं 2026 की एक सहित कुल पांच लड़कियों की गुमशुदगी का केस इटारसी थाने में दर्ज किया है. मामले में जांच के लिए पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण थोटा के निर्देश पर एसआईटी टीम गठित की गई है, जो किन-किन परिस्थितियों में लड़कियां गई हैं उनकी समीक्षा करते हुए उनकी रिकवरी का प्रयास करेगी."