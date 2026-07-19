इटारसी की बालिका गृह से तीन साल में पांच लड़कियां गायब, एसआईटी करेगी पड़ताल
नर्मदापुरम के इटारसी स्थित एक बालिका गृह से पिछले तीन वर्षों में पांच नाबालिग बालिकाओं के लापता होने के मामले में पांच अलग-अलग एफआईआर दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 7:50 PM IST
नर्मदापुरम: इटारसी स्थित एक बालिका गृह से पिछले तीन वर्षों में पांच नाबालिग बालिकाओं के लापता होने का मामला सामने आया है. मामले में शुक्रवार देर रात इटारसी थाना पुलिस ने गुमशुदगी और अपहरण की धाराओं में पांच अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि घटनाओं के काफी समय बाद एफआईआर दर्ज होने से पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं.
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित की गई एसआईटी
शुक्रवार रात को इटारसी थाने में ई-एफआईआर दर्ज होने के बाद शनिवार को पुलिस टीम ने संस्था में पहुंचकर निरीक्षण किया. मामले में पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण थोटा के निर्देश पर एसआईटी(स्पेशल इनवेस्टिगेश टीम) गठित की गई है. जिसमें इटारसी एसडीओपी वीरेन्द्र मिश्रा मामले की विवेचना करेंगे. प्रत्येक प्रकरण पर एक-एक सब-इंस्पेक्टर एवं साइबर टीम अब मामले की जांच करेगी.
नर्मदापुरम एडिशन एसपी अभिषेक राजन ने बताया "इटारसी की मुस्कान संस्था में पांच नाबालिग लड़कियां जो पहले वहां से जा चुकी हैं, जिसकी एफआईआर हमने 2024 की एक, 2025 की तीन एवं 2026 की एक सहित कुल पांच लड़कियों की गुमशुदगी का केस इटारसी थाने में दर्ज किया है. मामले में जांच के लिए पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण थोटा के निर्देश पर एसआईटी टीम गठित की गई है, जो किन-किन परिस्थितियों में लड़कियां गई हैं उनकी समीक्षा करते हुए उनकी रिकवरी का प्रयास करेगी."
पुलिस ने कहा, संस्था की तरफ से नहीं की गई गुमशुदगी की रिपोर्ट
एडिशन एसपी ने बताया "जब ई-एफआईआर आई तो इसी परिपेक्ष्य में जब मुस्कान संस्था के संचालकों को नोटिस देकर बुलाया गया तो पुलिस को जानकारी लगी कि संस्था द्वारा पूर्व में इस संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था. ना ही संस्था द्वारा किसी प्रकार की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. प्रबंधन द्वारा जब बाद में इस संबंध में आवेदन दिया गया तो मामले में केस दर्ज किया गया."
दमोह से 19 लड़कियां गायब होने की सूचना से हड़कंप, बाद में SP ने बताया- ये है सच्चाई
एडिशनल एसपी ने बताया "यह सही है कि विलंब से थाने में केस दर्ज किया गया है, इसका मूल कारण यही है कि थाने स्तर पर किसी प्रकार की कोई सूचना संस्था द्वारा नहीं दी गई थी. पूर्व में कोई गुमशुदगी का आवेदन भी प्राप्त नहीं हुआ थी. इटारसी एसडीओपी इस पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर रहे हैं. लड़कियां किन परिस्थितियों में वहां से गईं? इनके पीछे क्या कारण है. इन सभी बातों का परीक्षण करने के बाद जो भी बातचीत में तथ्य सामने आएंगे.. जो भी जांच रिपोर्ट में आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."
संस्था संचालक ने कहा, हर घटना की सूचना समय पर पुलिस को दी गई
वहीं संस्था संचालक मनीष ठाकुर का कहना है कि हर घटना की सूचना समय पर पुलिस को दी गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई. उनका दावा है कि हाल ही में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और बाल कल्याण समिति की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए.