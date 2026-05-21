आखिर कहां गायब हो गईं भागलपुर की 5 लड़कियां? सहेली ने बताई सच्चाई
भागलपुर की पांच बच्चियां अचानक आधी रात को कहां गायब हो गईं. इसको लेकर तस्करी गिरोह की आशंका है. पढ़ें पूरी खबर-
Published : May 21, 2026 at 1:37 PM IST
भागलपुर : बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र से पांच मासूम बच्चियों के अचानक गायब होने का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. सभी बच्चियां एक ही मोहल्ले की रहने वाली बताई जा रही हैं और बुधवार देर रात से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. सभी बच्चियों की उम्र करीब 8 से 12 साल बताई जा रही है.
भागलपुर में 5 बच्चियां लापता : परिजनों के मुताबिक बच्चियां देर रात तक अपने घरों में ही थीं. किसी ने पढ़ाई का बहाना बनाया तो किसी ने सहेली के साथ छत पर जाने की बात कही. लेकिन रात गुजरने के बाद जब परिवार वालों की नींद खुली तो बच्चियां घरों से गायब थीं.
मानव तस्करी गिरोही की आशंका से डरे ग्रामीण : परिजन लगातार खोजबीन में जुटे हैं, जबकि स्थानीय लोगों में मानव तस्करी गिरोह की आशंका को लेकर डर बढ़ता जा रहा है. इसके बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने आसपास के इलाकों में तलाश शुरू कर दी.
पुलिस ने घोषित किया 25000 का इनाम : इधर, सोशल मीडिया पर भागलपुर की नाथनगर पुलिस ने पोस्ट करके पांचों लापता बच्चियों के तलाश करने की जानकारी दी है. वहीं, नाथनगर पुलिस ने घोषणा की है कि जो भी इस संबंध में सूचना देगा उसको 25000 रुपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा.
एक बच्ची ने खोला पैसों का लालच देने का राज : गांव की ही एक बच्ची ने बताया कि- ''उसकी सहेलियों को कहीं जाने के बदले काफी पैसे मिलने की बात कही गई थी.'' उसने यह भी बताया कि उसे भी साथ चलने के लिए कहा गया था, लेकिन वह नहीं गई. इस खुलासे के बाद गांव के लोगों की चिंता और बढ़ गई है.
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की : लापता बच्चियों के परिवार वालों का कहना है कि घटना की जानकारी रात में ही पुलिस को दी गई थी, लेकिन तत्काल कोई गंभीर पहल नहीं हुई. कुछ परिजनों का आरोप है कि उन्हें सुबह आने को कहा गया. इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
छठी क्लास की छात्रा भी गायब : एक लापता बच्ची की मां ने बताया कि- ''मेरी बेटी रात में घर पर सो रही थी. इसी दौरान उसकी सहेली किताब देने आई थी. इसके बाद दोनों का कोई पता नहीं चला.'' वहीं दूसरी महिला ने कहा कि- ''मेरी 12 वर्षीय बेटी भी रात से लापता है और परिवार पूरी रात उसकी तलाश करता रहा.''
पड़ोसी ने दी थी जानकारी : एक अन्य परिवार ने बताया कि देर रात पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाकर जानकारी दी थी कि उनकी बेटी कहीं जाती दिखी है. जब तक घर वाले बाहर निकलते, बच्ची गायब हो चुकी थी.
मानव तस्करी की आशंका से बढ़ी चिंता : स्थानीय लोगों का कहना है कि एक साथ पांच बच्चियों का गायब होना बेहद गंभीर मामला है. लोगों को आशंका है कि कहीं कोई गिरोह मासूम बच्चियों को अपने जाल में तो नहीं फंसा रहा. फिलहाल पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ कर रही है और बच्चियों की तलाश जारी होने की बात कह रही है.
क्या कहती है पुलिस? : इस मामले में एसएसपी प्रमोद यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि- ''परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है. 5 लड़कियों के गायब होने की हमें सूचना मिली है. बच्चियों की खोजबीन के लिए एक टीम का गठन किया गया है. जिसमें थाना नाथनगर, ललमटिया और मधुसुदनपुर थाना शामिल है. जल्द ही सभी लापता लड़कियों को बरामद कर लिया जाएगा.''
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