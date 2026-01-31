ETV Bharat / state

यूपी में अलग-अलग मामलों में पांच को उम्रकैद, सेना के जवान समेत चार को 10-10 साल की सजा, जानिए पूरा मामला

फतेहपुर में तीन, बाराबंकी में दो को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. जबकि किडनैपिंग मामले में सेना के जवान को सजा मिली है.

कोर्ट का फैसला.
कोर्ट का फैसला. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 10:12 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहपुर/बाराबंकी/फिरोजाबाद : जिला अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए अलग-अलग मामलों में पांच को उम्रकैद और एक सैन्यकर्मी, उसके भाई समेत चार आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है. फतेहपुर में तीन को उम्रकैद, बाराबंकी में दो को आजीवन कारावास की सजा मिली है. जबकि फिरोजाबाद में सैन्यकर्मी, उसके भाई समेत चार आरोपियों को सजा हुई है.

फतेहपुर में तीन को उम्रकैद : फतेहपुर में थरियांव थाने के आमापुर चौराहे के समीप अवैध संबंधों के शक में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में दो आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अशोक कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है.

थाने में दी गई शिकायत में रसीद ने बताया था, चाचा फतेह मोहम्मद चचेरे भाई हबीब और हकीम के साथ माहोई गांव से बारात लेकर 14 दिसंबर 2009 को वापस लौट रहे थे, तभी अमापुर के पास बाबा की दुकान के पास डॉक्टर अनवर, बाबी उर्फ इजहार, मोहम्मद अनवर, हैदर उर्फ टुन्ने ने रोक लिया और लाइसेंसी बंदूक से हसीब पर गोली चला दी. गोली लगने से हबीब की मौके पर मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह की दलीलों व उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी बाबी उर्फ इजहार, हैदर उर्फ टुन्ने व मोहम्मद अनवर उर्फ दीपू को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपए जमाने की सजा सुनाई.

अभियुक्त बाबी उर्फ इजहार को आयुध अधिनियम के तहत 3 वर्ष के कारावास व ₹2000 के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया. आरोपितों को शंका थी कि बॉबी उर्फ इजहार की पत्नी सहाना बेगम व हसीब के बीच अवैध संबंध हैं. इसी शंका को लेकर घटना को अंजाम दिया गया था.

बाराबंकी में दो को उम्रकैद : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-10 राजीव कुमार द्वितीय ने शनिवार को एक युवक की हत्या मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पर 10-10 हजार रुपये का रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि मृतक युवक के माता-पिता द्वारा उठाई गई मानसिक और आर्थिक क्षति के प्रतिकर के रूप में दोषियों द्वारा अदा किए जाने वाले जुर्माने में से 10 हजार रुपये मृतक के माता-पिता को दिए जाए.

एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार दुबे ने बताया कि देवां थाना क्षेत्र के मदीनपुर निवासी वादी रवींद्र सिंह ने कुर्सी थाने में 14 दिसम्बर 2021 को तहरीर देकर बताया कि उनका छोटा भाई विजेंद्र सिंह 13 दिसम्बर 2021 को शाम को शौच के लिए गया था. काफी देर तक जब वह घर नही लौटा और उसका मोबाइल बंद था. उसको ढूंढने के लिए वादी और उसकी मां व बहन खेत की तरफ गए थे.

अम्बरपुर मजरे सिकंदरपुर के पास नाले में उसका भाई गिरा हुआ मिला. उसके सिर और कान से खून निकल रहा था. गांव के लोगों की मदद से टिकैतगंज हॉस्पिटल ले गए जहां पर डॉक्टर ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया. वादी की तहरीर पर कुर्सी थाने में हत्या किये जाने का अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गयाा था.

तत्कालीन विवेचक सब इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह की जांच में मौके से मिट्टी में मिला खून और आलाकत्ल बांस का टुकड़ा बरामद हुआ था. मामले में अखिलेश कुमार साहू पुत्र स्वर्गीय पूरनलाल निवासी टिकैतगंज थाना कुर्सी और विनीत साहू पुत्र त्रिलोकी साहू निवासी खिजना थाना बड़डूपुर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की. मामले में अभियोजन ने ठोस गवाह पेश किए.

शनिवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार द्वितीय ने दोनों आरोपियों अखिलेश कुमार साहू और विनीत साहू को दोषसिद्ध पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

फिरोजाबाद में 10 साल की सजा : जिला अदालत ने किडनैपिंग के मामले में एक सैन्यकर्मी, उसके भाई समेत चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर अर्थदंड भी लगाया है. खास बात यह थी कि एक आरोपी घटना के वक्त सेना में तैनात था और छुट्टी पर घर आया था. घटना के पीछे पैसों के लेनदेन का विवाद सामने आया था. पुलिस ने अगवा किये गए व्यक्ति को महज चार घंटे में बरामद कर चारों किडनैपर्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया, मामला 11 सितम्बर 2022 का है. कोतवाली दक्षिण क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति आकाश कुमार राठौर ने अपने भाई राजेन्द्र राठौर के किडनैपिंग की पुलिस में एफआईआर दर्ज करायी थी. जिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुयी थी उनके नाम संजू बाबू राठौर जो कि सेना का जवान है.

संजू ने अपने भाई विशाल उर्फ राजू, रिश्तेदार संजय, देवेन्द्र के साथ मिलकर राजेन्द्र का अपहरण कर लिया. पीड़ित और आरोपी आपस मे रिश्तदार हैं. इन दोनों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद भी चल रहा है. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटे में राजेन्द्र राठौर को बरामद कर लिया था. पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल की.

मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय सुनील कुमार मिश्रा के कोर्ट में हुयी. कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सेना के जवान संजू बाबू समेत चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने संजू बाबू पर 10 हजार 500 रुपये और अन्य पर 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.

यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद में आशा बहुओं ने CMO को दौड़ाया, बचने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में घुसे, जानिए वजह

TAGGED:

FATEHPUR NEWS
3 SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT
UP NEWS
पांच को उम्रकैद
UP NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.