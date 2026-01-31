ETV Bharat / state

यूपी में अलग-अलग मामलों में पांच को उम्रकैद, सेना के जवान समेत चार को 10-10 साल की सजा, जानिए पूरा मामला

फतेहपुर/बाराबंकी/फिरोजाबाद : जिला अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए अलग-अलग मामलों में पांच को उम्रकैद और एक सैन्यकर्मी, उसके भाई समेत चार आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है. फतेहपुर में तीन को उम्रकैद, बाराबंकी में दो को आजीवन कारावास की सजा मिली है. जबकि फिरोजाबाद में सैन्यकर्मी, उसके भाई समेत चार आरोपियों को सजा हुई है.

फतेहपुर में तीन को उम्रकैद : फतेहपुर में थरियांव थाने के आमापुर चौराहे के समीप अवैध संबंधों के शक में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में दो आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अशोक कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है.

थाने में दी गई शिकायत में रसीद ने बताया था, चाचा फतेह मोहम्मद चचेरे भाई हबीब और हकीम के साथ माहोई गांव से बारात लेकर 14 दिसंबर 2009 को वापस लौट रहे थे, तभी अमापुर के पास बाबा की दुकान के पास डॉक्टर अनवर, बाबी उर्फ इजहार, मोहम्मद अनवर, हैदर उर्फ टुन्ने ने रोक लिया और लाइसेंसी बंदूक से हसीब पर गोली चला दी. गोली लगने से हबीब की मौके पर मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह की दलीलों व उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी बाबी उर्फ इजहार, हैदर उर्फ टुन्ने व मोहम्मद अनवर उर्फ दीपू को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपए जमाने की सजा सुनाई.

अभियुक्त बाबी उर्फ इजहार को आयुध अधिनियम के तहत 3 वर्ष के कारावास व ₹2000 के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया. आरोपितों को शंका थी कि बॉबी उर्फ इजहार की पत्नी सहाना बेगम व हसीब के बीच अवैध संबंध हैं. इसी शंका को लेकर घटना को अंजाम दिया गया था.

बाराबंकी में दो को उम्रकैद : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-10 राजीव कुमार द्वितीय ने शनिवार को एक युवक की हत्या मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पर 10-10 हजार रुपये का रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि मृतक युवक के माता-पिता द्वारा उठाई गई मानसिक और आर्थिक क्षति के प्रतिकर के रूप में दोषियों द्वारा अदा किए जाने वाले जुर्माने में से 10 हजार रुपये मृतक के माता-पिता को दिए जाए.

एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार दुबे ने बताया कि देवां थाना क्षेत्र के मदीनपुर निवासी वादी रवींद्र सिंह ने कुर्सी थाने में 14 दिसम्बर 2021 को तहरीर देकर बताया कि उनका छोटा भाई विजेंद्र सिंह 13 दिसम्बर 2021 को शाम को शौच के लिए गया था. काफी देर तक जब वह घर नही लौटा और उसका मोबाइल बंद था. उसको ढूंढने के लिए वादी और उसकी मां व बहन खेत की तरफ गए थे.

अम्बरपुर मजरे सिकंदरपुर के पास नाले में उसका भाई गिरा हुआ मिला. उसके सिर और कान से खून निकल रहा था. गांव के लोगों की मदद से टिकैतगंज हॉस्पिटल ले गए जहां पर डॉक्टर ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया. वादी की तहरीर पर कुर्सी थाने में हत्या किये जाने का अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गयाा था.