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सोंढूर बांध के 5 गेट खुले, 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तटीय क्षेत्रों में अलर्ट

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कैचमेंट क्षेत्र में बारिश का सिलसिला जारी रहा और जलस्तर में बढ़ोतरी होती रही, तो पानी छोड़ने की मात्रा और बढ़ाई जा सकती है. इसे देखते हुए नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है.

धमतरी: लगातार बारिश और बढ़ती जल आवक को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने सोंढूर बांध के पांच गेट खोल दिए हैं. फिलहाल सोंढूर नदी में नियंत्रित रूप से 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है.

धमतरी जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं और जलाशयों में तेज गति से पानी पहुंच रहा है. इसी स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग तीनों प्रमुख जलाशयों—सोंढूर, दुधावा और गंगरेल—का चरणबद्ध एवं वैज्ञानिक तरीके से संचालन कर रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की बाढ़ जैसी स्थिति से बचा जा सके और जलाशयों का जलस्तर सुरक्षित सीमा के भीतर बना रहे.

विभागीय अधिकारियों के अनुसार सोंढूर जलाशय के कैचमेंट क्षेत्र में लगातार वर्षा के चलते वर्तमान में 15,256 क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की जा रही है. बढ़ती आवक को नियंत्रित करने के लिए बांध के पांच गेट खोलकर सोंढूर नदी में 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है.

अधिकारियों का कहना है कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर जल निकासी की मात्रा बढ़ाई जाएगी. जल संसाधन विभाग ने जलाशयों के बीच समन्वित जल प्रबंधन की व्यवस्था भी लागू की है. इसके तहत सोंढूर जलाशय से नहर के माध्यम से नियंत्रित रूप से पानी दुधावा जलाशय की ओर भेजा जा रहा है. वहीं दुधावा से आगे गंगरेल जलाशय तक क्रमबद्ध तरीके से पानी का स्थानांतरण किया जा रहा है, जिससे तीनों जलाशयों का संचालन संतुलित बना रहे और किसी एक जलाशय पर अत्यधिक दबाव न पड़े.

दुधावा जलाशय

वर्तमान आंकड़ों के अनुसार दुधावा जलाशय अपनी कुल क्षमता का 81.14 प्रतिशत तक भर चुका है. यहां 7,454 क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की गई है, जबकि 3,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, जो आगे गंगरेल जलाशय तक पहुंचेगा.

सोंढूर जलाशय

सोंढूर जलाशय अपनी कुल क्षमता के लगभग 75.02 प्रतिशत पर है और इसमें लगातार जलस्तर बढ़ रहा है.

गंगरेल जलाशय

गंगरेल (रविशंकर सागर) जलाशय में भी पानी की आवक लगातार बढ़ रही है. दोपहर 2 बजे तक जलाशय का जलस्तर 344.12 मीटर दर्ज किया गया. वर्तमान में गंगरेल में 12,522 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जबकि केवल 150 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. जलाशय अपनी कुल भंडारण क्षमता के 50.86 प्रतिशत तक भर चुका है. विभाग का कहना है कि यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो गंगरेल से भी चरणबद्ध तरीके से पानी छोड़ा जा सकता है.

कलेक्टर ने की लोगों से अपील

धमतरी जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों के लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने नागरिकों से अपील की है कि तेज बहाव वाले नदी-नालों को पार करने का प्रयास न करें, जलाशयों और नदी किनारे अनावश्यक रूप से न जाएं तथा बच्चों और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर रखें. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल जिला प्रशासन तथा संबंधित विभागों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का ही पालन करें.