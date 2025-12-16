ETV Bharat / state

कोरबा निगम के 5 गार्डन अब "इको स्टेप्स" योजना के जरिए बैंको के हवाले, सालाना 50 लाख की होगी बचत

कोरबा निगम के पांच गार्डन अब "इको स्टेप्स" योजना के जरिए बैंको के हवाले, सालाना 50 लाख की होगी बचत

December 16, 2025

कोरबा: नगर पालिका निगम कोरबा ने हाल में "इको स्टेप्स’’ बैंकर्स ग्रीन एप्रोच योजना शुरू की है. योजना के तहत अब निगम के 5 चिन्हित गार्डन का संचालन और देखरेख बैंक प्रबंधन को सौंपा गया है. बैंक प्रबंधक पूरी तरह से इन गार्डन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे. निगम की ओर से उन्हें हर तरह का टेक्निकल सपोर्ट प्रदान किया जाएगा. यह पहला अवसर है, जब बैंकों को गार्डन के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जा रही है.

"इको स्टेप्स’’ बैंकर्स ग्रीन एप्रोच योजना शुरू

जिन गार्डन के संधारण की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन को सौंपी गई है. उन पर नगर पालिक निगम द्वारा सालाना 50 लाख खर्च कर रखरखाव का काम किया जाता था. अब यह गार्डन पूरी तरह से बैंक प्रबंधन संचालित करेंगे. जिससे निगम को 50 लाख बचत भी होगी. जिन बैंकों को गार्डन की जिम्मेदारी सौंप जा रही है, यह सभी ऐसे बैंक हैं, जहां नगर पालिक निगम के अलग-अलग मद और यहां काम करने वाले कर्मचारियों के बैंक खाता मौजूद है.


इस तरह बैंक प्रबंधन करेंगे काम

नगर पालिक निगम कोरबा और सहयोगी बैंकों की संयुक्त पहल पर ’’इको स्टेप्स’’ बैंकर्स ग्रीन एप्रोच की योजना की शुरुआत की गई है. इसके अंतर्गत निगम के उद्यानों के मेंटेनेंस, संरक्षण, संचालन आदि की जिम्मेदारी विभिन्न बैंकों को दी गई है. संबंधित बैंक इन पार्कों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम अपने स्वयं के खर्चों और संसाधनों से सीएसआर(कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) मद से करेंगे. इससे एक ओर जहां नागरिकों को उद्यानों में बेहतर सुविधाएं मिलेगी, वहीं दूसरी ओर इन पार्कों के मेंटनेंस, संचालन व संरक्षण में निगम द्वारा व्यय की जाने वाली लाखों रूपये की राशि की बचत भी होगी.



प्रदूषण मुक्त कोरबा की संकल्पना

महापौर संजूदेवी राजपूत ने कहा, स्वच्छ, सुंदर एवं प्रदूषणमुक्त कोरबा की संकल्पना को पूरा करने के लिए सबकी सहभागिता जरूरी है. कोरबा के नागरिक बंधुओं को बेहतर सुविधाएं मिले, इस दिशा में नगर निगम लगातार काम कर रहा है. ’’इको स्टेप्स" योजना के तहत निगम द्वारा फिलहाल 5 प्रमुख उद्यानों को संधारण, संरक्षण के लिए बैंकों को दिया गया है.


50 लाख की होगी बचत

बैंकों को गार्डन के रखरखाव, संरक्षण और संचालन आदि में निगम द्वारा हर साल लगभग 50 लाख खर्च किया जाता है. अब इन उद्यानों की जिम्मेदारी बैंकों को दिए जाने से निगम को प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख की बचत होगी, जिसका उपयोग निगम अन्य नागरिक सुविधाओं की बेहतरी एवं विकास व निर्माण कार्यो में कर सकेगा. बैंक इन उद्यानों का शत प्रतिशत संधारण का कार्य अपने स्वयं के व्यय से किया जाएगा. पार्कों में सुविधाओं की बेहतरी के साथ-साथ उद्यानों में पहुंचने वाले लोगों की सुविधा के लिए आर्गेनिक फूड व ड्रिक्स की व्यवस्था, चिल्ड्रन प्ले एवं सीनियर सिटीजन एरिया, बैंकिंग एवं इंश्योरेंस जानकारी केन्द्र के साथ विविध योजनाओं के प्रचार प्रसार के केन्द्र भी स्थापित की जाएंगी.


इन पांच पार्कों की जिम्मेदारी होगी बैकों के जिम्मे

  • महाराष्ट्रा बैंक को पुष्पलता उद्यान
  • एचडीएफसी बैंक को स्मृति उद्यान
  • इंडियन ओवरसीज बैंक को साडा कालोनी शिव मंदिर उद्यान
  • आईडीएफसी बैंक को महाराणा प्रताप नगर उद्यान
  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रविशंकर नगर उद्यान की जिम्मेदारी दी गई


निगम और शहर को दोतरफा लाभ

आयुक्त आशुतोष पांडे ने कहा, ईको स्टेप्स योजना के तहत निगम क्षेत्र के पांच बैंकों का संधारण और संचालन बैंक प्रबंधन करेंगे. इन सभी बैंक बैंकों में निगम के खाते संचालित होते हैं. यह सभी हमारे सहयोगी बैंक हैं, जो अपने सीएसआर मद से अब गार्डन का संचालन करेंगे. गार्डन में आने वाले लोगों को वित्तीय साक्षरता को दिशा में भी जागरूक करेंगे. वहां इस तरह की गतिविधियों का संचालन होगा, स्टॉल भी चलाया जाएगा. इससे शहर के लोगों को दो तरफा लाभ होगा. निगम को भी सालाना बचत होगी. जितनी राशि हम इन गार्डन के संधारण पर खर्च करते थे. उसकी बचत होगी. जिन्हें दूसरे काम में लगाया जाएगा.

