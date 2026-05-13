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आगरा कॉलेज के 5 पूर्व प्राचार्यों पर भ्रष्टाचार का केस; कर्मचारियों की संविदा भर्ती में खेल उजागर

एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि आगरा कॉलेज में संविदा की गई नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायत मिली थी.

आगरा कॉलेज के 5 पूर्व प्राचार्यों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा.
आगरा कॉलेज के 5 पूर्व प्राचार्यों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 6:59 AM IST

4 Min Read
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आगरा: कॉलेज में संविदा शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती में खेल का मामला सामने आया है. 4 साल तक चली जांच में अनियमितताएं सामने आने पर विजिलेंस थाने में आगरा कॉलेज के 5 पूर्व प्राचार्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.

विजिलेंस की जांच में सामने आया है कि बिना प्रबंध समिति की अनुमति के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त की गई. इतना ही नहीं, सेवा विस्तार करके अनैतिक तरीके से लाभ का कृत्य किया गया.

शिकायत पर जांच और अब एफआईआर: एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि आगरा कॉलेज में संविदा की गई नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायत मिली थी. शिकायत पर शासन ने खुली जांच के आदेश दिए थे.

विजिलेंस जांच में सामने आया है कि प्रबंध समिति के अनुमोदन के बिना संविदा पर 66 शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्त की गई. इन आरोपों की पुष्टि होने पर अब 5 प्राचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया है. मामले की जांच की जा रही है.

बता दें कि यूपी सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक सौदान सिंह ने आगरा सेक्टर के विजिलेंस थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है. वादी निरीक्षक सौदान सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर वर्ष 2022 में मामले की खुली जांच प्रारंभ की थी.

जांच में पाया गया कि पूर्व प्राचार्य डॉ. मनोज रावत, डॉ. अशोक विक्रम सिंह, डॉ. उमेश चंद्र शर्मा, नरेंद्र सिंह और डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने नियमों की अनदेखी करके 66 शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को संविदा सेवा पर रखा था.

आरोप है कि इन नियुक्तियों के लिए प्रबंध समिति से अनुमोदन नहीं लिया गया था. इनसे संबंधित कोई कागजात कॉलेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं मिले हैं.

अनैतिक तरीके से लाभ का कृत्य: वादी निरीक्षक सौदान सिंह ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि 7 दिसंबर 2017 को प्रबंधन समिति की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जिन कर्मचारियों के पास वैध नियुक्ति पत्र अथवा अनुमोदन नहीं है, उन्हें कार्यमुक्त किया जाए.

इसके बावजूद भी तत्कालीन पूर्व प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने 5 लैब तकनीशियन को प्रबंध समिति के अनुमोदन के बिना ही संविदा पर नियुक्त किया. इसके साथ ही सेवा विस्तार भी दिया. जांच में जिसे अनैतिक तरीके से लाभ का कृत्य माना गया. इसके बाद ही अधिकारियों के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कराया गया है.

वादी निरीक्षक सौदान सिंह ने बताया कि शिकायत की जांच में यह सामने आया कि आगरा कॉलेज के इंजीनियरिंग संकाय में शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कर्मचारियों की संविधा पर नियुक्ति में खेल किया गया.

जांच में सामने आया कि आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. मनोज रावत ने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक संविदा पर 54 भर्तियां कीं. इसके बाद पूर्व प्राचार्य डॉ. एवी सिंह ने 8 भर्तियां, पूर्व प्राचार्य डॉ. यूसी शर्मा ने 2, पूर्व प्राचार्य डॉ. नरेंद्र सिंह और डॉ. संतोष कुमार ने 1-1 भर्ती की. पूर्व प्राचार्य डॉ. संतोष कुमार का निधन हो चुका है.

इन पूर्व प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज: डॉ. मनोज रावत निवासी जयपुर हॉउस, लोहामंडी, डॉ. अशोक विक्रम सिंह उर्फ एवी सिंह निवासी मधुवन एन्क्लेव, दयालबाग, डॉ. उमेश चंद्र शर्मा उर्फ यूसी शर्मा निवासी माधवकुंज, प्रतापनगर, लोहामंडी, डॉ. नरेंद्र सिंह निवासी शंभू अपार्टमेंट, प्रोफेसर कॉलोनी, हरिपर्वत, डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, न्यू आगरा कॉलोनी शामिल हैं.

सात साल तक की सजा: आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्यों पर भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा सात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जो दंडनीय अपराध की श्रेणी आता है. इसमें 3 से 7 साल तक की सजा के साथ ही जुर्माने का प्रावधान है.

ऐसे में आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्यों का यह कृत्य सामने आने पर शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है. इसको लेकर लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं. इससे अब आगरा कॉलेज में पिछले वर्षों से हुई संविदा नियुक्तियां और प्रशासनिक निर्णयों पर सवाल उठा रहे हैं.

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