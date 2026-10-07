मेरठ PAC सेंटर पर फिजिकल टेस्ट में 5 महिला अभ्यर्थी बेहोश, मचा हड़कंप
शारीरिक परीक्षा के दौरान पांच महिला अभ्यर्थी बेहोशी का शिकार हुईं. वहीं 3 महिला कैंडिडेट के पैर में फ्रैक्चर हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 2:49 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया के तहत पल्लवपुरम थाना क्षेत्र स्थित छठी वाहिनी पीएसी (PAC) ग्राउंड पर आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test) के दौरान बुधवार को अफरा-तफरी मच गई.
उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया के तहत पल्लवपुरम थाना क्षेत्र स्थित छठी वाहिनी पीएसी (PAC) ग्राउंड पर आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान बुधवार को अफरा-तफरी मच गई.
कड़े फिजिकल टेस्ट और दौड़ के दौरान कई महिला अभ्यर्थियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मियों में हड़कंप मच गया. परीक्षा के दौरान 5 महिला अभ्यर्थी अचानक मैदान में चक्कर खाकर गिर पड़ीं और बेहोश हो गईं.
वहीं, दौड़ और शारीरिक गतिविधि के दौरान संतुलन बिगड़ने से 3 महिला अभ्यर्थियों के पैर में फ्रैक्चर होने की गंभीर बात सामने आई है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार को आयोजित फिजिकल टेस्ट में शामिल अभ्यर्थियों में शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ के अभ्यर्थी मैदान में उतरी थीं.
अभ्यर्थी पूरी क्षमता के साथ दौड़ लगा रही थीं, लेकिन शारीरिक तनाव और थकान के कारण कुछ अभ्यर्थियों को तेज कमजोरी महसूस हुई और वे ट्रैक पर ही गिर गईं.
घटना के तुरंत बाद भर्ती केंद्र पर तैनात मेडिकल टीम और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति संभाली. आनन-फानन में बेहोश और घायल अभ्यर्थियों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए पास के SDS अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है.
भर्ती प्रक्रिया के नोडल अधिकारी और एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि भर्ती केंद्र पर अभ्यर्थियों की सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मिनी अस्पताल और डॉक्टरों की टीम मौके पर ही तैनात है.
फिजिकल टेस्ट के दौरान कुछ महिला अभ्यर्थियों को डिहाइड्रेशन और अचानक शारीरिक तनाव के कारण चक्कर आने व चोट लगने की समस्या हुई, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.
सभी अभ्यर्थियों की हालत स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज़ किया जा रहा है. मैदान पर भर्ती प्रक्रिया अधिकारियों की देखरेख में पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत सुचारु रूप से जारी है."
गौरतलब है कि पीएसी सेंटर पर सोमवार और मंगलवार को भी फिजिकल टेस्ट के दौरान कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था. लेकिन बुधवार को एक साथ कई महिला अभ्यर्थियों के चोटिल होने और बेहोश होने से केंद्र पर काफी देर तक चिंताजनक माहौल बना रहा. फिलहाल चिकित्सकों द्वारा चोटों की गंभीरता की विस्तृत जांच की जा रही है.