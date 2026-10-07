ETV Bharat / state

मेरठ PAC सेंटर पर फिजिकल टेस्ट में 5 महिला अभ्यर्थी बेहोश, मचा हड़कंप

मेरठ PAC सेंटर पर फिजिकल टेस्ट में 5 महिला अभ्यर्थी बेहोश. ( ईटीवी भारत )

मेरठ: उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया के तहत पल्लवपुरम थाना क्षेत्र स्थित छठी वाहिनी पीएसी (PAC) ग्राउंड पर आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Test) के दौरान बुधवार को अफरा-तफरी मच गई.

उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया के तहत पल्लवपुरम थाना क्षेत्र स्थित छठी वाहिनी पीएसी (PAC) ग्राउंड पर आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान बुधवार को अफरा-तफरी मच गई. कड़े फिजिकल टेस्ट और दौड़ के दौरान कई महिला अभ्यर्थियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मियों में हड़कंप मच गया. ​परीक्षा के दौरान 5 महिला अभ्यर्थी अचानक मैदान में चक्कर खाकर गिर पड़ीं और बेहोश हो गईं. वहीं, दौड़ और शारीरिक गतिविधि के दौरान संतुलन बिगड़ने से 3 महिला अभ्यर्थियों के पैर में फ्रैक्चर होने की गंभीर बात सामने आई है. ​प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार को आयोजित फिजिकल टेस्ट में शामिल अभ्यर्थियों में शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ के अभ्यर्थी मैदान में उतरी थीं. अभ्यर्थी पूरी क्षमता के साथ दौड़ लगा रही थीं, लेकिन शारीरिक तनाव और थकान के कारण कुछ अभ्यर्थियों को तेज कमजोरी महसूस हुई और वे ट्रैक पर ही गिर गईं.