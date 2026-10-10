गांव की धूल से तन पर खाकी तक: फुटबॉल से देवरिया की 5 बेटियों ने लिखी कामयाबी की इबारत
कुर्मीपट्टी की पांच बेटियों ने खेल कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित होकर पूरे जिले का मान बढ़ाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 7:31 PM IST
देवरिया : न कच्ची सड़कें रोक पाईं, न संसाधनों की कमी. कुर्मीपट्टी के धूल भरे मैदान से शुरू हुआ फुटबॉल का जुनून आज खाकी वर्दी में बदल गया है. महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, कुर्मीपट्टी की पांच बेटियों ने खेल कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित होकर पूरे जिले का मान बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलने से बघौचघाट क्षेत्र में जश्न का माहौल है.
चयनित होने वाली खिलाड़ियों में सुस्मिता विश्वकर्मा, सोनाक्षी सिंह, मुस्कान खान, फरीदा अंसारी और सोनम रावत शामिल हैं. ये सभी बघौचघाट और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली हैं, जिन्होंने सीमित साधनों में बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा भी किया.
ये सभी खिलाड़ी लंबे समय से कुर्मीपट्टी खेल मैदान पर कोच जयकुमार राव की देखरेख में नियमित अभ्यास कर रही थीं. उत्तर प्रदेश महिला फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार खेल दिखाया और प्रदेश को कई महत्वपूर्ण खिताब जिताए. इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर खेल कोटे से यूपी पुलिस में इनका चयन हुआ.
खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, कोच जयकुमार राव और विद्यालय परिवार को देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र लेना जीवन का सबसे यादगार क्षण है. कोच जयकुमार राव ने बताया कि बेटियों की सफलता के पीछे वर्षों का कठिन परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास है. वहीं क्षेत्र के खेल प्रेमियों का कहना है कि इन पांच बेटियों ने साबित कर दिया कि गांव की बेटियां भी हौसला रखें तो आसमान छू सकती हैं.
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