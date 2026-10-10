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गांव की धूल से तन पर खाकी तक: फुटबॉल से देवरिया की 5 बेटियों ने लिखी कामयाबी की इबारत

सीएम योगी ने दिया नियुक्ति पत्र. ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया : न कच्ची सड़कें रोक पाईं, न संसाधनों की कमी. कुर्मीपट्टी के धूल भरे मैदान से शुरू हुआ फुटबॉल का जुनून आज खाकी वर्दी में बदल गया है. महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, कुर्मीपट्टी की पांच बेटियों ने खेल कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित होकर पूरे जिले का मान बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलने से बघौचघाट क्षेत्र में जश्न का माहौल है.

चयनित होने वाली खिलाड़ियों में सुस्मिता विश्वकर्मा, सोनाक्षी सिंह, मुस्कान खान, फरीदा अंसारी और सोनम रावत शामिल हैं. ये सभी बघौचघाट और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली हैं, जिन्होंने सीमित साधनों में बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा भी किया.