OMR शीट में हेराफेरी कर अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाने का खेल, कर्मचारी चयन बोर्ड के दो अधिकारियों सहित 5 गिरफ्तार

जयपुर: राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर में हेराफेरी कर अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाने के एक बड़े खेल का एसओजी ने भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें कर्मचारी चयन बोर्ड के दो अधिकारी भी शामिल हैं. वहीं, ओएमआर शीट स्कैन करने वाली कंपनी के दो कर्मचारियों और एक महिला अभ्यर्थी को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है. यह पूरा मामला साल 2018 में हुई कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर और प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ा है. अब इन तीन भर्ती परीक्षाओं में शामिल 38 अभ्यर्थी भी एसओजी के राडार पर हैं. 2018 में हुई थी तीनों भर्तियां: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि साल 2018 में हुई महिला अधिकारिता विभाग सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक और कृषि सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में हेरफेर कर नंबर बढ़ाने के आरोप में उप निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर व तकनीकी प्रमुख) संजय माथुर, प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल, ओएमआर शीट की स्कैनिंग करने वाली कंपनी राभव लिमिटेड, नई दिल्ली के शादान खान व विनोद कुमार गौड़ और महिला अभ्यर्थी पूनम माथुर को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि इन तीनों भर्ती परीक्षाओं के 38 अभ्यर्थी भी एसओजी के राडार पर हैं. पढ़ें: 19 फायरमैन के पास मिली बीएसएस की डिग्री, लाइब्रेरियन भर्ती में भी 400 अभ्यर्थियों की डिग्री इसी संस्था की अयोग्य अभ्यर्थियों का करवाया चयन: उन्होंने बताया कि इन तीनों भर्ती परीक्षाओं में 3,212 पदों के लिए 9,40,038 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. यह परीक्षाएं 2019 में हुई थी. परीक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग और डाटा प्रोसेसिंग का काम नई दिल्ली की राभव लिमिटेड को सौंपा गया था. एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि कंपनी के कार्मिक ओएमआर शीट की स्कैनिंग के बाद कंप्यूटर सिस्टम के डाटा में छेड़छाड़ कर चुनिंदा अभ्यर्थियों के नंबर में बढ़ोतरी कर देते. इसके आधार पर कई अयोग्य अभ्यर्थियों का भी चयन करवाया गया. एसओजी और चयन बोर्ड ने मूल ओएमआर शीट की दोबारा स्कैनिंग की तो कई गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं.