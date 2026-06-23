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लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर को मिली रफ्तार, 384 करोड़ रुपये में बनेंगे 5 एलीवेटेड स्टेशन, इस कंपनी को मिला टेंडर

लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर को मिली रफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लखनऊ मेट्रो के विस्तार में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. चारबाग से वसंतकुंज के बीच प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (लखनऊ मेट्रो फेज-1बी) के तहत एलिवेटेड सेक्शन के लिए लगभग 384 करोड़ रुपये (लगभग 453 करोड़ रुपये GST सहित) का प्रमुख सिविल निर्माण टेंडर आवंटित किया गया है. यह टेंडर मेसर्स रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड को ठाकुरगंज मेट्रो स्टेशन से वसंतकुंज मेट्रो स्टेशन के बीच एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर और पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों के डिजाइन और निर्माण के लिए दिया गया है. मेट्रो रेल कारपोरेशन के जनसंपर्क विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह टेंडर यूपीएमआरसी की पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए दिया गया है. विस्तृत तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद मेसर्स रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड को सफल बिडर चुना गया और इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई. यह परियोजना लखनऊ में शहरी परिवहन को मजबूत करेगी, कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, सड़क पर जाम कम लगेगा और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा. इस टेंडर के तहत मेसर्स रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड लगभग 4.6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मेट्रो वायाडक्ट का डिजाइन और निर्माण करेगी, जिसमें स्टेशन के हिस्से भी शामिल हैं. इसके साथ ही मुख्य लाइन को डिपो के प्रवेश और निकास से जोड़ने के लिए 740 मीटर लंबा रैंप भी बनाया जाएगा. ये पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन शामिल