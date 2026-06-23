लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर को मिली रफ्तार, 384 करोड़ रुपये में बनेंगे 5 एलीवेटेड स्टेशन, इस कंपनी को मिला टेंडर
यूपीएमआरसी ने ठाकुरगंज से वसंतकुंज सेक्शन के निर्माण का ₹384 करोड़ का ठेका रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड को दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 9:46 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लखनऊ मेट्रो के विस्तार में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. चारबाग से वसंतकुंज के बीच प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (लखनऊ मेट्रो फेज-1बी) के तहत एलिवेटेड सेक्शन के लिए लगभग 384 करोड़ रुपये (लगभग 453 करोड़ रुपये GST सहित) का प्रमुख सिविल निर्माण टेंडर आवंटित किया गया है. यह टेंडर मेसर्स रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड को ठाकुरगंज मेट्रो स्टेशन से वसंतकुंज मेट्रो स्टेशन के बीच एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर और पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों के डिजाइन और निर्माण के लिए दिया गया है.
मेट्रो रेल कारपोरेशन के जनसंपर्क विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह टेंडर यूपीएमआरसी की पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए दिया गया है. विस्तृत तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद मेसर्स रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड को सफल बिडर चुना गया और इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई.
यह परियोजना लखनऊ में शहरी परिवहन को मजबूत करेगी, कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, सड़क पर जाम कम लगेगा और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा. इस टेंडर के तहत मेसर्स रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड लगभग 4.6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मेट्रो वायाडक्ट का डिजाइन और निर्माण करेगी, जिसमें स्टेशन के हिस्से भी शामिल हैं. इसके साथ ही मुख्य लाइन को डिपो के प्रवेश और निकास से जोड़ने के लिए 740 मीटर लंबा रैंप भी बनाया जाएगा.
ये पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन शामिल
- ठाकुरगंज मेट्रो स्टेशन
- बालागंज मेट्रो स्टेशन
- सरफराजगंज मेट्रो स्टेशन
- मूसाबाग मेट्रो स्टेशन
- वसंतकुंज मेट्रो स्टेशन
इस कार्य में सहायक संरचनाएं, प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग (PEB), वास्तु कार्य, जल आपूर्ति प्रणाली, स्वच्छता व्यवस्था, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, बाहरी विकास कार्य, अग्निशमन प्रणाली और विद्युत एवं यांत्रिक (E&M) कार्य भी शामिल हैं. कार्य शुरू होने की तिथि से 24 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा. लखनऊ मेट्रो फेज-1बी, यूपीएमआरसी की उस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके तहत शहर में सुरक्षित, विश्वसनीय और टिकाऊ मास रैपिड ट्रांजिट सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है.
यह कॉरिडोर घनी आबादी वाले क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा और यात्रियों को सड़क परिवहन की तुलना में तेज और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराएगा. यह नया मेट्रो सेक्शन आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक क्षेत्रों और परिवहन केंद्रों को जोड़ेगा, जिससे नागरिकों की दैनिक यात्रा अधिक आसान होगी. निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी.
यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि इस टेंडर का दिया जाना लखनऊ मेट्रो फेज-1बी के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह कॉरिडोर नागरिकों के लिए आधुनिक, सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराएगा. यूपीएमआरसी समय पर, गुणवत्ता के साथ और विश्वस्तरीय मानकों पर परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. वसंतकुंज मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए टेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है. इसके अलावा ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के भूमिगत सेक्शन के निर्माण के लिए भी शीघ्र ही टेंडर जारी किया जाएगा.
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