आज से शुरू होगा पांच दिवसीय न्हाण, लोकोत्सव में निभाई जाएगी घुघरी परंपरा

सांगोद में पांच दिवसीय न्हाण ( Source : Ravi Rathore )

कोटा: जिले के सांगोद में न्हाण लोकोत्सव बीते कई सालों से मनाया जा रहा है. इसमें पांच दिन तक हाड़ौती की संस्कृति को दिखाया जाता है. जिसके तहत होली के बाद न्हाण लोकोत्सव शुरू होता है. ऐसे में बुधवार को रात घुघरी की रस्म आयोजित होगी. इसके साथ ही पूरा सांगोद कस्बा और आसपास के लोग न्हाण की मस्ती में शामिल होंगे, जिसे देखने के लिए आसपास के कस्बे से लोग होंगे. दोनों ही पक्षों ने इसकी तैयारी शुरू कर रखी है. भवानी की सवारी के विमानों व मां ब्राह्मणी के मंदिर में रंग रोगन व सजावट का काम जोरों पर है. पूरे कस्बे को सजाया गया है. इसके पहले ब्राह्मणी माता को निमंत्रित भी किया गया है. सवारी में स्वांग लाने वाले कलाकार भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए है. यह लोग बारह भाले और बादशाह की सवारी में अपने को दूसरे से बेहतर प्रदर्शित करने में जुटे हुए हैं.

दोनों पक्षों की भाषा की सवारी में अपने आप को राजा और दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए यह प्रतियोगिता जैसा होता है. इसमें कस्बे वासी ही अलग-अलग स्वांग रच कर आते हैं. छोटे से लेकर बड़े तक राजा महाराजाओं की तरह की वेशभूषा पहनकर अपना ठाठ बाठ दिखाते हैं, जिसमें घोड़े पर बैठकर भी उमराव निकलते हैं. पढे़ं : Holi 2026 : जर्मनी के टूरिस्ट के साथ पूर्व राजपरिवार ने खेली कौड़े व डोलची मार होली, 2 दिन होगी धुलंडी