आगरा में लुटेरी दुल्हन 11 लाख रुपये के गहने लेकर फरार, सुहागरात के पांचवें दिन गायब, बिचौलिया ने दी धमकी
शादी के पांच दिन बाद ही नवविवाहिता घर से लापता हो गई. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 10:16 PM IST
आगरा : सिकंदरा थाना क्षेत्र में शादी के पांच दिन बाद ही नवविवाहिता अचानक से गायब हो गई. परिजन को पता चला तो उनके होश उड़ गए. दूल्हा और परिजन का आरोप है कि लुटेरी दुल्हन करीब 11 लाख के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई. उसकी तलाश की. इसके बाद बिचौलिया से मोबाइल पर संपर्क किया. बिचौलिया ने लड़की गायब करने के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी. पीड़ित दूल्हा ने पुलिस से शिकायत की. मगर, कोई कार्रवाई नहीं हुई.
इसके बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट की शरण ली. अब कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि कोर्ट के आधार पर सिकंदरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है. लापता लुटेरी दुल्हन, उसके कथित भाई और बिचौलिया की तलाश की जा रही है. इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
सिकंदरा थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 14 निवासी गुड्डी देवी ने पुलिस को बताया कि मेरे तीन बेटे हैं. जिसमें से छोटे बेटे राहुल की शादी हो चुकी है. बड़े बेटे विश्नू की शादी नहीं हुई. विश्नू फ्लावर डेकोरेशन का काम करता है. उसकी शादी के लिए लड़की की तलाश थी. शमसाबाद निवासी जवाहर सिंह से मुलाकात हुई.
जवाहर सिंह ने कहा कि वह विश्नू की शादी प्रयागराज निवासी धारा सिंह की बहन से करा देगा. धारा सिंह उसका परिचित है. जवाहर सिंह ने कहा कि लड़की का परिवार गरीब है. इसलिए, शादी का पूरा खर्चे लड़का पक्ष को ही उठाना पडे़गा. जिस पर मैं तैयार हो गई.
27 जून की शादी, तीन जुलाई को गायब हुई दुल्हन : गुड्डी देवी का आरोप है कि बिचौलिया जवाहर सिंह और धारा सिंह ने शादी का सामान खरीदने के नाम पर पहले डेढ़ लाख रुपये की मांग की. जिस पर मैंने एक लाख रुपये नकद और 50,500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए. इसके बाद आरोपियों के साथ एक युवती आई. जिसका नाम प्रीति बताया. 27 जून 2026 को विश्नू और प्रीति की घर पर ही शादी की रस्में हुईं. प्रीति बहू बनकर घर में रहने लगी.
3 जुलाई की सुबह बहू प्रीति को चाय के लिए आवाज दी. मगर, प्रीति घर में नहीं दिखी. जब घर में रखे गहने देखे तो मंगलसूत्र, एक लॉकेट, दो सोने की अंगूठी, चांदी की पायजेब, चांदी की करधनी के साथ ही महंगे कपड़े और प्रीति की मुंह दिखाई में आए 16 हजार रुपये गायब मिले. इसके साथ ही छोटी वधू मधू की एक अंगूठी सोने की, मंगलसूत्र, पायजेब और 15 हजार रुपये भी गायब मिले.
बिचौलिए की धमकी से दहशत में परिवार : पीड़िता गुड्डी देवी और दूल्हा विश्नू का आरोप है कि नवविवाहिता प्रीति के गायब होने पर बिचौलिया जवाहर सिंह से मोबाइल पर संपर्क किया. कहा कि प्रीति गायब है. हम पुलिस के पास जा रहे हैं. बिचौलिया जवाहर सिंह ने पहले आश्वासन दिया कि प्रीति को वापस लेकर आए. मगर, कई दिन बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद बिचौलिया जवाहर सिंह से संपर्क किया तो उसने धमकी दी.
कहा कि प्रीति गायब है. उसे गुम करने के केस में फंसाएगा. इस पर पीड़िता गुड्डी देवी ने सिकंदरा थाना में शिकायत की, मगर सिकंदरा पुलिस ने सुनवाई नहीं की. इसके बाद कोर्ट में शरण ली. कोर्ट ने सिकंदरा पुलिस को मुकदमा दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं. पीड़िता ने बताया कि दुल्हन प्रीति करीब 4 तोला सोना, एक किग्रा चांदी के गहने के साथ ही दो मंगलसूत्र, तीन सोने की अंगूठियां, चांदी का कमरबंद और पायल शामिल हैं. करीब 11 लाख रुपये का माल लेकर प्रीति गायब है.
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