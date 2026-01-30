RIFF 2026 का कल से जोधपुर में भव्य आगाज, देश-विदेश की 78 फिल्मों का होगा प्रदर्शन
राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 12वें सत्र की शुरुआत पौलेंड की फिल्मों से होगी. मुकेश छाबड़ा सिखाएंगे अभिनय की बारीकियां.
Published : January 30, 2026 at 8:13 PM IST
जोधपुर: राज्य की सांस्कृतिक राजधानी सूर्यनगरी में शनिवार से पांच दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (RIFF) 2026 का भव्य आगाज होगा. यह इस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 12वां सत्र हैं, जिसमें 78 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा.
फेस्टिवल के निदेशक सोमेंद्र हर्ष ने मीडिया को बताया कि RIFF-2026 में भारत के अलावा अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, सिंगापुर और वेनेजुएला आदि के फिल्ममेकर्स की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा. पौलेंड हमारा कंट्री पार्टनर है, इसलिए शुरुआत पौलेंड की फिल्मों से होगी. इसमें दो मिनट की शार्ट मूवी से लेकर दो घंटे तक की फिल्में शामिल हैं.
निदेशक हर्ष ने कहा कि हमारी हिंदुस्तानी भाषाओं की फिल्में भी होगी. एक दिन राजस्थानी फिल्मों पर बात होगी. इस वर्ष RIFF 2026 के लिए पोलैंड- पोलिश इंस्टीट्यूट को फोकस कंट्री बनाया है. पोलिश इंस्टीट्यूट के एम्बेसी ऑफिशल्स उद्घाटन और समापन समारोह में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे.
मधु है एंबेसेडर: हर्ष ने बताया कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (रिफ) 2026 के लिए मायूमी उर्फ राजस्थानी मधु को कल्चरल ब्रांड एंबेसेडर बनाया है. राजस्थानी मधु के नाम से प्रसिद्ध मायूमी, टोक्यो (जापान) की रहने वाली जापानी महिला हैं, जिनका वर्ष 2009 में पहली बार राजस्थानी लोक संस्कृति से परिचय हुआ. उसी दौरान घूमर और कालबेलिया नृत्यों को देखा. उनसे गहरा लगाव हो गया. इस कला से प्रेरित होकर ख्यातनाम कलाकार, विशेष रूप से आशा सपेरा से प्रशिक्षण प्राप्त किया.
छाबड़ा व सोनी बताएंगे कला की बारीकियां: कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा फेस्टिवल में शिरकत करेंगे. वे 3 फरवरी को मिराज सिनेमा, ब्लूसिटी मॉल में विशेष मास्टर क्लास अभिनय की कला को खोजना (Discovering the Craft of Acting) लेंगे. वे फिल्म उद्योग में अभिनय की बारीकियां, ऑडिशन प्रक्रिया, किरदार की समझ और अभिनेता के रूप में खुद को तैयार करने के व्यावहारिक अनुभव साझा करेंगे. अभिनेता एवं एंकर अनूप सोनी 4 फरवरी को विशेष मास्टर क्लास लेंगे, जो आत्मविश्वास विकसित, कैमरे के सामने पकड़ मजबूत और विभिन्न माध्यमों में अभिनय की बारीकियों को समझने पर केंद्रित रहेगी.
