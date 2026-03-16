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कोटा में नव संवत्सर पर पांच दिवसीय कार्यक्रम, कल महिला वाहन रैली निकलेगी

हिंदू नव वर्ष पर 17 से 21 मार्च तक कार्यक्रम चलेंगे. मातृशक्ति रैली से लेकर भजन संध्या और भगवा वाहन रैली भी निकाली जाएगी.

The Hindu New Year Organizing Committee has announced a five-day program
हिंदू नव वर्ष आयोजन समिति ने किया पांच दिवसीय कार्यक्रम का ऐलान (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 2:12 PM IST

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कोटा: हिंदू नव वर्ष आयोजन समिति कोटा महानगर की ओर से इस बार नव संवत्सर पर पांच दिवसीय नव वर्ष कार्यक्रम किए जाएंगे. चैत्र शुक्ल एकम 19 मार्च को है. हिंदू नव वर्ष आयोजन समिति के अध्यक्ष गोविंद नारायण अग्रवाल ने बताया कि 17 से 21 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे. मातृशक्ति रैली से लेकर भजन संध्या और भगवा वाहन रैली भी निकाली जाएगी. इसमें हजारों वाहन शामिल होंगे. दशहरा मेले में दो दिवसीय स्वदेशी मेला होगा. नवसंवत्सर पर बस्तियों व कॉलोनियों के घरों और भवनों पर भगवा पताकाएं एवं बंदनवार लगाई जाएगी. दीपक भी जलाए जाएंगे, जबकि 18 मार्च को शहर की सभी 120 बस्तियों के मंदिरों में महाआरती होगी. मंदिरों को दीप प्रज्ज्वलन किया जाएगा.

हिंदू नव वर्ष आयोजन समिति के महामंत्री डॉ. बाबूलाल भाट ने बताया कि नव संवत्सर के दिन 19 मार्च को स्वदेशी मेला दशहरा मैदान में होगा. इसमें 200 से ज्यादा स्टॉल लगेगी. ये पूरी तरह से निशुल्क दी जाएगी. इसमें रंगोली व मांडना प्रतियोगिता से लेकर कुश्ती दंगल भी किया जाएगा. पूरे स्वदेशी मेले में समरसता की झांकी नजर आएगी. साथ ही 20 मार्च को शाम सात बजे से दशहरा मैदान स्थल पर ही गीत गायिका गीता रैबारी की भजन संध्या होगी.

हिंदू नव वर्ष आयोजन समिति के महामंत्री डॉ. बाबूलाल भाट बोले... (ETV Bharat Kota)

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मातृशक्ति रैली होगी आकर्षण का केंद्र: मातृशक्ति की संयोजिका रेणु मिश्रा ने बताया कि 17 मार्च को महिलाओं की दुपहिया वाहन रैली होगी. नयापुरा स्टेडियम परिसर में हिंदू मातृशक्ति अपने दोपहिया वाहनों के साथ एकत्र होंगी, जहां से दोपहर 3 बजे में अग्रसेन चौराहा, किशोर सागर तालाब की पाल, गीता भवन के सामने से गुजरते हुए गुमानपुरा नहर की पुलिया से टीलेश्वर चौराहा होते हुए गोदावरी धाम पहुंचेगी. वहां हिंदू संगठनों की मातृशक्ति को संबोधन एवं प्रसाद वितरण होगा. समाजिक संगठनों ने शहर के प्रमुख चौराहे और बिल्डिंग सजाई है.

12000 लोगों की वाहन रैली : मीडिया संयोजक अरविंद सिसोदिया ने बताया कि 21 मार्च को हिंदू भगवा रैली में कोटा महानगर की 120 बस्तियों से भगवा लहराएगी. वाहन रैली में करीब 12000 कार्यकर्ता एकत्र होंगे. इनमें सभी लोग भगवा साफा व भगवा पताका लगाकर चलेंगे. चार अलग-अलग स्थान पर यह रैली होगी. इसमें नयापुरा स्टेडियम में शिवाजी, संभाजी, तानाजी और अंबेडकरनगर के कार्यकर्ता होंगे. उसके साथ ही डीसीएम रोड स्थित आईटीआई संजय नगर में गायत्री, विश्वकर्मा और चाणक्य नगर के कार्यकर्ता आएंगे. कॉमर्स कॉलेज पर गणेश, विवेकानंद व प्रताप नगर के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे. मल्टीपरपज स्कूल में सूरज और दीनदयाल नगर के कार्यकर्ता पहुंचेंगे. इसमें सभी नगरों से आने वाली रैली झांकी, डीजे व संगीत के साथ आएंगी. ये चार जगह एकत्र होकर टीलेश्वर महादेव मंदिर शाम 5:00 बजे पर पहुंचेगी, जहां महासंगम होगा. उसके बाद यह दशहरा मैदान स्थित जड़ के बालाजी पर पहुंचेगी, जहां हनुमान चालीसा पाठ होगा. उसके बाद प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा. समिति कोषाध्यक्ष रामकुमार मेहता, युधिष्ठिर हाडा, पंकज मेहता, महेश विजय, मुकेश विजय, कृष्ण पाठक आदि मौजूद थे.

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