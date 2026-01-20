ETV Bharat / state

मनाली विंटर कार्निवल शुरू, CM सुक्खू ने महिला मंडलों को 35000 रुपए देने का किया ऐलान

इस साल 290 महिला मंडलों की सदस्यों ने कार्निवल की झांकियों में भाग लिया. इस साल विंटर कार्निवल में बाहरी राज्यों के झांकियां को निमंत्रण नहीं दिया गया है. क्योंकि, आपदा के चलते इस बार विंटर कार्निवल को सीमित किया गया है. यही वजह है कि इस साल बाहरी राज्यों के कलाकारों को भी सांस्कृतिक संध्या के लिए नहीं बुलाया गया है.

कुल्लू: जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली में पांच दिवसीय विंटर कार्निवल की शुरुआत हो गई है. राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाकर किया. इस दौरान कल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे. मुख्यमंत्री मंगलवार सुबह सासे हेलीपैड से परिधि गृह मनाली पहुंचे. जहां उन्होंने महिला मंडलों की झांकियां को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ढोल नगाड़ों की थाप पर महिला मंडलों की झांकियां माल रोड पहुंची. जहां महिलाओं ने अपनी-अपनी पहाड़ी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की, जिसे देखने के लिए हजारों लोग मनाली के माल रोड पर पहुंचे.

माल रोड पर दिखी हिमाचली संस्कृति की झलक

वहीं, विंटर क्वीन के ऑडिशन भी मंडी, कुल्लू और मनाली में ही आयोजित किए गए. ऐसे में इस बार सांस्कृतिक संध्या में भी पहाड़ी कलाकारों को ही मौका दिया गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मनाली के माल रोड स्थित मंच से महिलाओं की झांकियां को निहारत रहे और उन्होंने विंटर कार्निवल के आयोजन के लिए प्रशासन के अधिकारियों के भी को भी बधाई दी. इस दौरान सीएम सुक्खू ने 63 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन भी किए, जिसमें सड़क पानी और अन्य योजनाएं शामिल रही.

विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ कार्निवल मुख्य आकर्षण

बता दें कि, इस साल मनाली कार्निवल 20 से 24 जनवरी तक मनाया जाएगा. वहीं, 21 और 23 जनवरी को मनाली के महिला मंडलों की महानाटी आयोजित की जाएगी. इसके अलावा विंटर क्वीन, वॉयस ऑफ कार्निवल आकर्षण का केंद्र रहेंगे. मनाली के माल रोड स्थित मनु रंगशाला में दोपहर और शाम के समय लोकनृत्य, फैशन शो, फिल्म डांस समेत सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. विंटर कार्निवल के अंतिम दिन विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ कार्निवल का भी चयन जाएगा और मुख्य अतिथि के द्वारा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.

विंटर कार्निवल में शामिल मंहिला मंडलों को 35000 रुपए

विंटर कार्निवल का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह मनु रंगशाला में आयोजित जनसभा में शामिल हुए और उन्होंने उपस्थित जन समूह को भी संबोधित किया. सीएम सुक्खू ने कहा कि, "विंटर कार्निवल में भाग लेने वाले सभी महिला मंडलों को भी इस साल 35000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इससे पहले यह राशि ₹30000 प्रति महिला मंडल दी जाती थी."

