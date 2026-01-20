ETV Bharat / state

मनाली विंटर कार्निवल शुरू, CM सुक्खू ने महिला मंडलों को 35000 रुपए देने का किया ऐलान

इस साल मनाली विंटर कार्निवल में विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ कार्निवल मुख्य आकर्षण रहने वाला है.

MANALI WINTER CARNIVAL 2026
मनाली विंटर कार्निवल शुरू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 4:14 PM IST

|

Updated : January 20, 2026 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली में पांच दिवसीय विंटर कार्निवल की शुरुआत हो गई है. राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाकर किया. इस दौरान कल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे. मुख्यमंत्री मंगलवार सुबह सासे हेलीपैड से परिधि गृह मनाली पहुंचे. जहां उन्होंने महिला मंडलों की झांकियां को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ढोल नगाड़ों की थाप पर महिला मंडलों की झांकियां माल रोड पहुंची. जहां महिलाओं ने अपनी-अपनी पहाड़ी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की, जिसे देखने के लिए हजारों लोग मनाली के माल रोड पर पहुंचे.

मनाली में पांच दिवसीय विंटर कार्निवल शुरू

इस साल 290 महिला मंडलों की सदस्यों ने कार्निवल की झांकियों में भाग लिया. इस साल विंटर कार्निवल में बाहरी राज्यों के झांकियां को निमंत्रण नहीं दिया गया है. क्योंकि, आपदा के चलते इस बार विंटर कार्निवल को सीमित किया गया है. यही वजह है कि इस साल बाहरी राज्यों के कलाकारों को भी सांस्कृतिक संध्या के लिए नहीं बुलाया गया है.

मनाली विंटर कार्निवल शुरू (ETV Bharat)

माल रोड पर दिखी हिमाचली संस्कृति की झलक

वहीं, विंटर क्वीन के ऑडिशन भी मंडी, कुल्लू और मनाली में ही आयोजित किए गए. ऐसे में इस बार सांस्कृतिक संध्या में भी पहाड़ी कलाकारों को ही मौका दिया गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मनाली के माल रोड स्थित मंच से महिलाओं की झांकियां को निहारत रहे और उन्होंने विंटर कार्निवल के आयोजन के लिए प्रशासन के अधिकारियों के भी को भी बधाई दी. इस दौरान सीएम सुक्खू ने 63 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन भी किए, जिसमें सड़क पानी और अन्य योजनाएं शामिल रही.

MANALI WINTER CARNIVAL 2026
मनाली विंटर कार्निवल शुरू (ETV Bharat)

विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ कार्निवल मुख्य आकर्षण

बता दें कि, इस साल मनाली कार्निवल 20 से 24 जनवरी तक मनाया जाएगा. वहीं, 21 और 23 जनवरी को मनाली के महिला मंडलों की महानाटी आयोजित की जाएगी. इसके अलावा विंटर क्वीन, वॉयस ऑफ कार्निवल आकर्षण का केंद्र रहेंगे. मनाली के माल रोड स्थित मनु रंगशाला में दोपहर और शाम के समय लोकनृत्य, फैशन शो, फिल्म डांस समेत सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. विंटर कार्निवल के अंतिम दिन विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ कार्निवल का भी चयन जाएगा और मुख्य अतिथि के द्वारा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा.

MANALI WINTER CARNIVAL 2026
विंटर कार्निवल में महिला मंडल (ETV Bharat)

विंटर कार्निवल में शामिल मंहिला मंडलों को 35000 रुपए

विंटर कार्निवल का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह मनु रंगशाला में आयोजित जनसभा में शामिल हुए और उन्होंने उपस्थित जन समूह को भी संबोधित किया. सीएम सुक्खू ने कहा कि, "विंटर कार्निवल में भाग लेने वाले सभी महिला मंडलों को भी इस साल 35000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इससे पहले यह राशि ₹30000 प्रति महिला मंडल दी जाती थी."

MANALI WINTER CARNIVAL 2026
मनाली में दिखी हिमाचली संस्कृति की झलक (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: तुंगनाथ महादेव के रूप में हुआ बाबा भूतनाथ का श्रृंगार, छोटी काशी में उमड़े श्रद्धालु

ये भी पढ़ें: हिमाचल में पंचायत चुनावों से पहले होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल, नये लोगों की होगी एंट्री: CM सुक्खू

Last Updated : January 20, 2026 at 4:49 PM IST

TAGGED:

MANALI WINTER QUEEN
MANALI VOICE OF CARNIVAL
HP CM SUKHU WINTER CARNIVAL
मनाली विंटर कार्निवल 2026
MANALI WINTER CARNIVAL 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.