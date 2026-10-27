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Diwali Holidays: हिमाचल में दिवाली पर इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, जानें कब से कब तक रहेगी छुट्टी

दिवाली पर पांच दिन की छुट्टी ( ETV Bharat )

शिमला: इन दिनों त्योहार का सीजन चल रहा है और देशभर में इस मनाने की जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं. सभी लोग खासकर दिवाली की तैयारियों में जुटे हैं. इस बीच त्योहारी सीजन में हर किसी को छुट्टी का इंतजार रहता है और सबसे ज्यादा इंतजार स्कूल के बच्चों को रहता है. घर से दूर पढ़ने वाले कई छात्र दिवाली पर अपने घर जाना चाहते हैं ताकि दिवाली का त्योहार परिवार के साथ मना सकें. इसलिये हिमाचल प्रदेश में भी दिवाली की छुट्टी कब से कब तक रहेगी इसे लेकर छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों को भी इंतजार है. इस बार हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर 5 दिन स्कूल बंद रहेंगे.

दिवाली की छुट्टियां कब से है ? इस बार दिवाली का त्योहार 8 नवंबर को मनाया जाएगा, रविवार होने के कारण इस बार दिवाली की छुट्टी का नुकसान जरूर हुआ है. क्योंकि दिवाली के दिन स्कूल कॉलेज से लेकर सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों की छुट्टी होती है. हालांकि हिमाचल प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए दिवाली पर 5 दिन की छुट्टियां हैं.