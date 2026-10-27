Diwali Holidays: हिमाचल में दिवाली पर इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, जानें कब से कब तक रहेगी छुट्टी
दिवाली के त्योहार पर हिमाचल के स्कूलों में छुट्टी रहेगी इस बार रविवार 8 नवंबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 12:44 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 2:56 PM IST
शिमला: इन दिनों त्योहार का सीजन चल रहा है और देशभर में इस मनाने की जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं. सभी लोग खासकर दिवाली की तैयारियों में जुटे हैं. इस बीच त्योहारी सीजन में हर किसी को छुट्टी का इंतजार रहता है और सबसे ज्यादा इंतजार स्कूल के बच्चों को रहता है. घर से दूर पढ़ने वाले कई छात्र दिवाली पर अपने घर जाना चाहते हैं ताकि दिवाली का त्योहार परिवार के साथ मना सकें. इसलिये हिमाचल प्रदेश में भी दिवाली की छुट्टी कब से कब तक रहेगी इसे लेकर छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों को भी इंतजार है. इस बार हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर 5 दिन स्कूल बंद रहेंगे.
दिवाली की छुट्टियां कब से है ?
इस बार दिवाली का त्योहार 8 नवंबर को मनाया जाएगा, रविवार होने के कारण इस बार दिवाली की छुट्टी का नुकसान जरूर हुआ है. क्योंकि दिवाली के दिन स्कूल कॉलेज से लेकर सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों की छुट्टी होती है. हालांकि हिमाचल प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए दिवाली पर 5 दिन की छुट्टियां हैं.
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में दिवाली से दो दिन पहले और दो दिन बाद छुट्टी रहेगी. यानी 8 नवंबर है तो स्कूलों में 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक अवकाश होगा. इस तरह दिवाली पर 5 दिन स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी.
11 नवंबर को भाई दूज
वहीं दिवाली के बाद 11 तारीख को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा लेकिन इस दिन स्कूल खुले रहेंगे. हालांकि हिमाचल सरकार के कैलेंडर के मुताबिक इस दिन सरकारी ऑफिस, बोर्ड, निगम और शिक्षण संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों का अवकाश रहेगा. इस दिन डेली वेज महिला कर्मियों को भी छुट्टी दी गई है. ये प्रावधान परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) के सेक्शन 25 के तहत महिला कर्मचारियों को ये अवकाश दिया जाएगा.
24 नवंबर को गुरु नानक जयंती की छुट्टी
वहीं, नवंबर में विद्यार्थियों को एक और अवकाश मिलेगा. 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर छुट्टी निर्धारित है. ऐसे में त्योहारों के कारण नवंबर में स्कूलों की पढ़ाई के बीच कई अवकाश रहेंगे. वर्ष 2026 के कैलेंडर में कुल 24 राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holidays) निर्धारित की गई है. प्रदेश में पहले से चली आ रही परंपरा के मुताबिक संबंधित जिलों के डीसी स्थानीय स्तर पर अवसर विशेष पर दो अवकाश घोषित कर सकते हैं.
एक साल में 52 छुट्टियां
स्कूल की छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक हिमाचल के स्कूलों में रविवार, राष्ट्रीय अवकाश और अन्य गैजटेड छुट्टियों के अलावा हर एकेडमिक ईयर यानी शैक्षणिक वर्ष में 52 छुट्टियां होती हैं. इसमें विंटर ब्रेक, मॉनसून ब्रेक और रिजल्ट के बाद के ब्रेक के अलावा फेस्टिव ब्रेक की छुट्टियां भी शामिल हैं. जो दिवाली के मौके पर मिलेंगी और इस बार दिवाली से दो दिन पहले और दो दिन बाद फेस्टिव ब्रेक रहेगा.
सरकारी कर्मियों सहित निजी क्षेत्र में भी काम करने वाले कर्मचारियों को त्योहारों पर छुट्टी का इंतजार रहता है. हिमाचल प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों को दिवाली पर लगातार पांच दिन की छुट्टियां है. इस बार दीपावली 8 नवंबर को रविवार के दिन पड़ रही है. प्रस्तावित अवकाश कार्यक्रम के अनुसार, प्रदेश के स्कूल 6 से 10 नवंबर तक बंद रहेंगे. इसके बाद 11 नवंबर से स्कूल खुलेंगे. दिवाली के त्योहार को देखते हुए विद्यार्थियों को इस बार लंबी छुट्टी मिलने वाली है. त्योहार से पहले और बाद के अवकाश के चलते बच्चों को परिवार के साथ पर्व मनाने का मौका मिलेगा.
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