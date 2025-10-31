पांच दिन के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र उतरे राजनीति के मैदान में, पिता की बिरासत को बढ़ाने का है सपना

पांच दिन के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र उतरे राजनीति के मैदान में, पिता की बिरासत को बढ़ाने का है सपना
सतीश प्रसाद सिंह थे पिछड़ों के मसीहा, सतीश प्रसाद सिंह के बेटे सुशील कुशवाहा पिता की विरासत को बढ़ाना चाहते हैं आगे.
बेगूसराय: बिहार में पांच दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे सतीश प्रसाद सिंह का नाम आज की पीढ़ी के लिए भले ही इतिहास का एक पन्ना भर है. लेकिन बिहार की सामाजिक न्याय की यात्रा में उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है. सतीश प्रसाद सिंह ने पांच दिनों के लिए ही सही बिहार को बदलने की नींव रखी और किसी पिछड़े के रूप में सत्ता के दरवाजे पर पहली दस्तक दी वैसे ही सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र सुशील कुशवाहा ने पिता के सपनो को मंजिल तक पहुँचाने के लिए राजनीती में दस्तक दी है. जिन्हे इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने चेरियाबरियारपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है.
राजद ने सुशील कुशवाहा को बनाया है उम्मीदवार : यह सीट राजद कि जीती हुई सीट थी जिसपर वर्तमान बिधायक का पत्ता काट कर राजद ने सुशील कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है. उम्मीदवार बनाये जाने के बाद से ही सुशील कुशवाहा लगातार अपनी जीत दर्ज करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे है .उन्हें उम्मीद है कि वो इस सीट पर विजयी होंगे. आपको बताते चले कि 28 जनवरी 1968 को बिहार के राजभवन में वो ऐतिहासिक क्षण आया था जब एक यादव परिवार में जन्मे सतीश प्रसाद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.
इलाके में बेरोजगारी, डिग्री कॉलेज बड़ा मुद्दा : महज पांच दिनों के लिए ही सतीश प्रसाद सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन पांच दिनों ने बिहार की राजनीति का नक्शा बदल दिया. वो बिहार के पहले पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बने थे. वे 28 जनवरी से 1 फरवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे.एक प्रेस वार्ता में सुशील कुशवाहा ने मिडिया को बताया की चेरियाबरियारपुर इलाके में बेरोजगारी, डिग्री कॉलेज बड़ा मुद्दा है जिसपर वो लोग काम कर रहे है.
विपक्ष द्वारा बाहरी होने के मुद्दे पर बोले सुशील : विपक्ष द्वारा बाहरी होने के मुद्दे पर सुशील कुशवाहा ने बताया की हम अपने बिरोधियों का धन्यवाद देते है जो उनके बाहरी होने का मुद्दा उठा रहे है. विरोधियो के इसी मुद्दे के कारण उन्हें इस क्षेत्र के लोगो का अपार प्रेम और स्नेह मिल रहा है जिससे यह मुद्दा खुद ही गौण हो गया है. अपनी जीत के प्रति आश्वास्त सुशील कुशवाहा का कहना है की वो अपनी जीत के बाद बिशेष तौर पर युवाओं के लिए काम करेंगे जो उनकी जिंदगी में परिवर्तन लाएगा. इसके लिए डिग्री कॉलेज, खेल का मैदान इंस्टिट्यूट का मुद्दा पर वो काम करेंगे.
एनडीए के समर्थित उम्मीदवार पर कसा तंज : सुशील कुशवाहा ने कहा मैं जनता का आभारी हूं जिन्होंने उन्हें आपार प्यार और स्नेह दे रहे है. उन्होंने एनडीए के समर्थित उम्मीदवार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने उन्हें पहले ही खारिज कर दिया है लेकिन वो दोबारा प्रयास कर रहे है. उनके ऊपर ऐसे घृणित कार्य करने का आरोप लगा है समाज का कोई भी लोग उसे पसंद नहीं कर सकता.
पिताजी का सपना था मैं मेहनत कर राजनीती में आऊं: जनता के बीच जो चीजे आ जाती है वो आम लोगो के जिंदगी को हिला कर रख देती है. ये बिषय जनता के बीच है हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे है. समाजिक जीवन से राजनीतिक जीवन में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके पिता खुद बिहार के मुख्यमंत्री रहे है. उनकी सोच समाजवादी जैसी थी, उनके पिता मानते थे की मैं मेहनत कर राजनीती में आऊं इसलिए टिकट के लिए कोई पैरबी नहीं की,आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन तब भी उनके पिता की सोच यही थी की मै मेहनत कर राजनीती मै आगे बढ़ूं यही असली पूंजी है.
जनता को तेजस्वी यादव के रूप में मिली नई उम्मीद :सुशील कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध मै कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है और बिहार की जनता ने उनको बहुत समय और बहुत प्यार दिया.अब जनता को तेजस्वी यादव के रूप में नई उम्मीद है. तेजस्वी यादव के पास बिहार के लोगो के लिए नई नेतृत्व,नई नियत और नई नीति है. हमलोग नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे है ताकि नए जोश नई उम्मीद के साथ बिहार का और बेहतर निर्माण कर सके.
राजद ने हमेशा पिछड़ों और दलितों के लिए काम किया :विपक्ष द्वारा राजद पर पिछड़ों को ठगने के आरोप के संबंध में उन्होंने कहा की राजद ने हमेशा पिछड़ों और दलितों के लिए काम किया है ये बिपक्ष के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इस लिए बिपक्ष इस पर आरोप लगाती है. चेरियाबरियारपुर का इलाका राजद की धरती है यहां सुशील कुशवाहा कुछ नहीं है. राजद यहां वे ऑफ लाइफ है.यहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोग राजद की मान्यता रखते है.
जगदेव बाबू को बताया समाज के लिए प्रेरणा स्रोत: यहां का समाज लालू यादव को याद करता है लालटेन को याद करता है ये सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है.इस मौके पर उन्होंने जगदेव बाबू के संबंध में कहा कि बिल्कुल जगदेव बाबू ने उस जमाने में राजनीती में जो अपना योगदान दिया है अपना मैसेज दिया है वो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है.भले ही उनकी हत्या हो गई पर यूपी बिहार की राजनीति उन्हें आइकॉन के रूप में मानती है.सुशील कुशवाहा ने बताया की उनके पिता की सोच हैब और हैब नॉट के बीच जो गैप है उसको कम करने की कोशिश थी. उनके पिता सोचते थे की गरीबों की बात सुनो और उनके लिए काम करो.
मेरा एमपी- एमएलए बनने से ज्यादा काम पर है फोकस-सुशील :एमपी- एमएलए बनने से कुछ नहीं होगा उसके साथ आप काम क्या कर रहे है उस पर मेरा फोकस है और मैं उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूं.कुल मिलाकर सुशील कुशवाहा अपने पिता की सोच और उनके बिरासत को आगे बढ़ाने के लिए राजनीती में कदम रखा है.ये अलग बात है की जनता उनके विचारों पर कितना गौर फरमा कर जीत का माला पहनाती है इसका फैसला चौदह तारीख को ही होगा.
