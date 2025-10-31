ETV Bharat / state

पांच दिन के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र उतरे राजनीति के मैदान में, पिता की बिरासत को बढ़ाने का है सपना

पांच दिन के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र उतरे राजनीती के मैदान में ( ETV Bharat )