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बिहार में रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ पांच बेटियों ने पिता की अर्थी को दिया कंधा, पूरी की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया

गया: बिहार के गया जिले में पांच बेटियों ने रूढ़िवादी परंपरा की बेड़ियों को तोड़कर अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया और श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार भी किया. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. बेटियों ने साबित कर दिया कि वे परिवार की हर जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं.

बेटों की अनुपस्थिति में बेटियां आगे आईं: यह मामला गुरुआ प्रखंड के पहरा पंचायत अंतर्गत बैकटपुर गांव का है. गांव के चर्चित किसान सीता यादव को कोई पुत्र नहीं था. उनकी पांच बेटियां ममता कुमारी, रजांती देवी, चुन्नी देवी, मुन्नी देवी और सुमंती देवी थीं. रविवार की शाम अचानक सीता यादव की तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया. घर में मातम पसर गया और चर्चा होने लगी कि अर्थी को कंधा कौन देगा.

रूढ़िवादी परंपरा से बाहर निकलकर लिया फैसला: सामाजिक मान्यता यही रही है कि किसी की अर्थी को बेटे या पुरुष ही कंधा देते हैं और अंतिम संस्कार भी वही करते हैं. लेकिन इन बेटियों ने इस सोच से बाहर आकर फैसला किया कि वे खुद अपने पिता की अर्थी को कंधा देंगी और अंतिम संस्कार भी करेंगी. सभी पांचों बेटियां आगे आईं और जिम्मेदारी संभाली.

श्मशान घाट पर किया अंतिम संस्कार: पांचों बेटियों ने मिलकर पिता की अर्थी को कंधा दिया और श्मशान घाट पहुंची. वहां उन्होंने हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार पिता का अंतिम संस्कार किया. बेटियों द्वारा अर्थी उठाने और अंतिम संस्कार करने के भावुक पल को देखकर लोग भावुक हो गए. कई लोगों की आंखें नम हो गईं.

समाज में सराहना और भावुक प्रतिक्रिया: बेटियों के इस साहसी कदम को अब समाज भी सराह रहा है. लोगों ने कहा कि बेटियां हर जिम्मेदारी निभा सकती हैं और वे बेटों से कम नहीं हैं. बेटियों ने न सिर्फ अर्थी को कंधा दिया बल्कि अंतिम संस्कार भी खुद किया, जिससे एक सशक्त संदेश गया है.