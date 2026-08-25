ETV Bharat / state

बिहार में रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ पांच बेटियों ने पिता की अर्थी को दिया कंधा, पूरी की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया

गया में पांच बेटियों ने रूढिवादी परंपरा से बाहर आकर अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया और अंतिम संस्कार किया. रिपोर्ट-रिपोर्ट-रत्नेश कुमार

daughters performed last rites
बेटियों ने दिया पिता की अर्थी को कंधा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 25, 2026 at 12:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: बिहार के गया जिले में पांच बेटियों ने रूढ़िवादी परंपरा की बेड़ियों को तोड़कर अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया और श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार भी किया. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. बेटियों ने साबित कर दिया कि वे परिवार की हर जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं.

बेटों की अनुपस्थिति में बेटियां आगे आईं: यह मामला गुरुआ प्रखंड के पहरा पंचायत अंतर्गत बैकटपुर गांव का है. गांव के चर्चित किसान सीता यादव को कोई पुत्र नहीं था. उनकी पांच बेटियां ममता कुमारी, रजांती देवी, चुन्नी देवी, मुन्नी देवी और सुमंती देवी थीं. रविवार की शाम अचानक सीता यादव की तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया. घर में मातम पसर गया और चर्चा होने लगी कि अर्थी को कंधा कौन देगा.

रूढ़िवादी परंपरा से बाहर निकलकर लिया फैसला: सामाजिक मान्यता यही रही है कि किसी की अर्थी को बेटे या पुरुष ही कंधा देते हैं और अंतिम संस्कार भी वही करते हैं. लेकिन इन बेटियों ने इस सोच से बाहर आकर फैसला किया कि वे खुद अपने पिता की अर्थी को कंधा देंगी और अंतिम संस्कार भी करेंगी. सभी पांचों बेटियां आगे आईं और जिम्मेदारी संभाली.

श्मशान घाट पर किया अंतिम संस्कार: पांचों बेटियों ने मिलकर पिता की अर्थी को कंधा दिया और श्मशान घाट पहुंची. वहां उन्होंने हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार पिता का अंतिम संस्कार किया. बेटियों द्वारा अर्थी उठाने और अंतिम संस्कार करने के भावुक पल को देखकर लोग भावुक हो गए. कई लोगों की आंखें नम हो गईं.

समाज में सराहना और भावुक प्रतिक्रिया: बेटियों के इस साहसी कदम को अब समाज भी सराह रहा है. लोगों ने कहा कि बेटियां हर जिम्मेदारी निभा सकती हैं और वे बेटों से कम नहीं हैं. बेटियों ने न सिर्फ अर्थी को कंधा दिया बल्कि अंतिम संस्कार भी खुद किया, जिससे एक सशक्त संदेश गया है.

नेता ने कहा बेटियों ने मिसाल कायम की: बसपा नेता राघवेंद्र नारायण यादव ने बेटियों की तारीफ करते हुए कहा कि सामाजिक व्यवस्था में बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव किया जाता है. लेकिन इन बेटियों ने साबित कर दिया कि वे परिवार की किसी भी जिम्मेदारी को निभाने में पीछे नहीं हैं. उन्होंने एक मिसाल कायम की है.

"सामाजिक व्यवस्था में बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव किया जाता है. लेकिन इन बेटियों ने साबित कर दिया है, कि वे परिवार की किसी भी जिम्मेदारियां को निभाने में पीछे नहीं है. बेटियों ने एक मिसाल कायम की है."-राघवेंद्र नारायण यादव, बसपा नेता

ये भी पढ़ें-

3 बेटियों ने उठाई पिता की अर्थी, छोटी बेटी ने दी मुखाग्नि.. इमोशनल कर देगी ये कहानी

बिहार का एक ऐसा गांव, जहां बेटियां धारण करती हैं जनेऊ

TAGGED:

GAYA NEWS
पिता की अर्थी को कंधा
LAST RITES OF FATHER IN GAYA
BIHAR NEWS
DAUGHTERS PERFORMED LAST RITES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.