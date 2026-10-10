एशियन गेम्स में यूपी की पांच बेटियों ने बढ़ाया मान, 16 मेडल्स 12 खिलाड़ियों के नाम, योगी सरकार देगी बड़े इनाम
यूपी के अनमोल रतन पर पढ़िए राज किशोर की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 12:58 PM IST
लखनऊ: जब हौसले आसमान छूने के हों, तो कामयाबी खुद-ब-खुद कदम चूमती है. जापान में हुए एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. भारतीय दल का हिस्सा बनकर गए यूपी के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड समेत कुल 16 मेडल देश की झोली में डाले हैं. इस स्वर्णिम सफलता की सबसे खूबसूरत तस्वीर ये रही कि सोना जीतने वाले सभी पांचों खिलाड़ियों ने टीम इवेंट्स में देश का मान बढ़ाया.
जापान में यूपी का धमाल: एशियन गेम्स 2026 में यूपी के खिलाड़ियों ने जितने भी स्वर्ण पदक जीते, वे सभी टीम इवेंट्स के रहे. क्रिकेट की पिच पर दीप्ति शर्मा और विप्रज निगम का जादू चला, तो हॉकी के मैदान पर राजकुमार पाल की स्टिक ने कमाल किया. कबड्डी के मैट पर अर्जुन देशवाल की रेड्स ने विरोधियों को पस्त किया, तो ट्रैक पर सहारनपुर की बेटी प्राची चौधरी ने रफ्तार का नया इतिहास लिख दिया. इस जीत की सबसे खास बात यह रही कि दीप्ति और अर्जुन ने लगातार दूसरे एशियाई खेलों में अपना दबदबा कायम रखते हुए लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता है. वहीं, प्राची चौधरी ने पिछले एशियन गेम्स के रजत पदक की टीस को भुलाते हुए इस बार स्वर्ण पर कब्जा जमाया है.
हिम्मत से मुश्किल आसान: हौसला हो तो मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान हो जाती है. जापान के मैदान पर अलीगढ़ के गुलवीर सिंह ने कुछ ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया है. एशियन गेम्स 2026 में गुलवीर ने अपनी जांबाजी से देश को एक या दो नहीं, बल्कि तीन-तीन व्यक्तिगत पदक दिलाए हैं. उन्होंने 1500 और 10,000 मीटर की बेहद कठिन दौड़ में चांदी पर कब्जा जमाया, तो 5,000 मीटर की रेस में देश की झोली में कांस्य पदक डाला. दो से ज्यादा इंडिविजुअल मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया है. गुलवीर की इस त्रिमूर्ति सफलता के साथ-साथ नोएडा के जय कुमार ने भी ट्रैक पर अपना जलवा बिखेरा और 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में शानदार रजत पदक देश के नाम किया.
हुनर को सलाम: मेरठ की स्टार धाविका पारुल चौधरी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 5000 मीटर और 3000 मीटर स्टीपलचेज में दो कांस्य पदक अपने नाम किए हैं. उनके साथ ही रिले में गोल्ड जीतने वाली प्राची चौधरी ने 400 मीटर रेस में भी कांस्य पर कब्जा जमाया. निशानेबाजी के मैदान से खुर्जा के सबसे अनुभवी शूटर मेराज अहमद खान ने स्कीट टीम स्पर्धा में अपना पहला एशियन गेम्स कांस्य पदक जीता है. यही नहीं, जौनपुर के जैवलिन थ्रोअर रोहित कुमार और अमेठी के सलमान खान ने नौकायन में ब्रोंज मेडल जीतकर यूपी का नाम रोशन किया है. तीरंदाज नीरज चौहान ने एशियन गेम्स में रिकर्व टीम इवेंट में रजत पदक और व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर परिवार और देश को दोहरी खुशी दी है.
मान को मिलेगा सम्मान: 'खेलोगे-कूदोगे, तो बनोगे नवाब'. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कहावत को पूरी तरह सच साबित कर दिया है. एशियन गेम्स 2026 में मेडल लाने वाले उत्तर प्रदेश के बेटे-बेटियों के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खजाना खोल दिया है. विजेताओं के लिए भव्य सम्मान की तैयारी की जा रही है.
जब हौसलों को सरकार की नीति और सम्मान का ऐसा मजबूत साथ मिलता है, तो खिलाड़ियों का जज्बा दोगुना हो जाता है. योगी सरकार की इस बंपर इनामी योजना से न सिर्फ इन पदकवीरों के परिवारों का भविष्य संवरेगा, बल्कि यूपी के हर स्टेडियम और मैदान में प्रैक्टिस कर रहे युवाओं का भी हौसला सातवें आसमान पर पहुंचेगा. यह सम्मान उत्तर प्रदेश को खेल की दुनिया का नया सुपरपावर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है.
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