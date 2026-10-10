ETV Bharat / state

एशियन गेम्स में यूपी की पांच बेटियों ने बढ़ाया मान, 16 मेडल्स 12 खिलाड़ियों के नाम, योगी सरकार देगी बड़े इनाम

यूपी के अनमोल रतन! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: जब हौसले आसमान छूने के हों, तो कामयाबी खुद-ब-खुद कदम चूमती है. जापान में हुए एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. भारतीय दल का हिस्सा बनकर गए यूपी के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड समेत कुल 16 मेडल देश की झोली में डाले हैं. इस स्वर्णिम सफलता की सबसे खूबसूरत तस्वीर ये रही कि सोना जीतने वाले सभी पांचों खिलाड़ियों ने टीम इवेंट्स में देश का मान बढ़ाया.

जापान में यूपी का धमाल (Photo Credit: ETV Bharat) जापान में यूपी का धमाल: एशियन गेम्स 2026 में यूपी के खिलाड़ियों ने जितने भी स्वर्ण पदक जीते, वे सभी टीम इवेंट्स के रहे. क्रिकेट की पिच पर दीप्ति शर्मा और विप्रज निगम का जादू चला, तो हॉकी के मैदान पर राजकुमार पाल की स्टिक ने कमाल किया. कबड्डी के मैट पर अर्जुन देशवाल की रेड्स ने विरोधियों को पस्त किया, तो ट्रैक पर सहारनपुर की बेटी प्राची चौधरी ने रफ्तार का नया इतिहास लिख दिया. इस जीत की सबसे खास बात यह रही कि दीप्ति और अर्जुन ने लगातार दूसरे एशियाई खेलों में अपना दबदबा कायम रखते हुए लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता है. वहीं, प्राची चौधरी ने पिछले एशियन गेम्स के रजत पदक की टीस को भुलाते हुए इस बार स्वर्ण पर कब्जा जमाया है.