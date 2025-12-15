ETV Bharat / state

नूंह में एक दिन में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फर्जी सिम और मोबाइल जब्त, कई कांड से जुड़े हैं आरोपी

फर्जी सिम से करता था साइबर फ्रॉडः गिरफ्तार आरोपियों में सबसे पहले नफीस उर्फ नफ्फी पुन्हाना के गांव ठेक का निवासी शामिल है. वह फर्जी व्हाट्सएप आईडी और सिम का इस्तेमाल कर साइबर फ्रॉड करता था. उसके फोन से बड़ी संख्या में बार कोड और आपत्तिजनक स्क्रीनशॉट मिले. इसी तरह फिरोजपुर झिरका के गांव महूं निवासी सहरून पर फर्जी टेक्स्ट मैसेज भेजकर लोगों के खातों में पैसे डलवाने का आरोप है. उसके पास से एक मोबाइल, दो एटीएम कार्ड और 2580 रुपये नकद बरामद किया गया है.

नूंह: जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में पांच आरोपियों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया है. ये आरोपी फर्जी पहचान छिपाकर ऑनलाइन ठगी का धंधा चला रहे थे, जिसमें निवेश के नाम पर लालच देना, फर्जी मैसेज भेजना और बार कोड के जरिए पैसे ऐंठना शामिल था. पुलिस ने 13 दिसंबर को विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर इनकी गिरफ्तारी की. गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से कई मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, नकदी और संदिग्ध डिजिटल सामग्री बरामद की.

पेंसिल कंपनी में निवेश के नाम पर ठगीः पुलिस ने दो और आरोपियों तालीम निवासी बीसरू और हसीन निवासी मथुरा उत्तर प्रदेश के खामनी गांव का रहने वाले को भी गिरफ्तार किया है. ये लोग मिलकर एक पेंसिल कंपनी के नाम पर निवेश का झांसा देकर ठगी करते थे. इनके फोन में फर्जी व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट, नटराज पेंसिल की फोटो, बार कोड और पेमेंट स्क्रीनशॉट मिले. कई शिकायतें इनके मोबाइल नंबर और आईएमईआई से लिंक हुईं.

दो दर्जन ऑनलाइन शिकायतेंः पिनंगवा क्षेत्र के गांव बूबलहेडी निवासी साहिद खान पर भी फर्जी बार कोड और टेक्स्ट मैसेज से ठगी करने का आरोप है. उसके फोन से राजस्थान और कर्नाटक में दो दर्जन ऑनलाइन शिकायत जुड़ी मिलीं, जिसमें कुल 5000 रुपये से अधिक की धोखाधड़ी हुई थी. सभी मामलों में भारतीय न्याय संहिता सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं. आरोपियों से गहन पूछताछ की गई और उन्होंने अपराध कबूल कर लिया है.

सह आरोपियों की तलाशः तावडू डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने बताया कि "आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जिला जेल नूंह भेज दिया गया है. जांच जारी है, जिसमें सह-आरोपियों की तलाश और तकनीकी साक्ष्यों का संग्रह किया जा रहा है". नूंह पुलिस ने इस कार्रवाई को साइबर अपराध पर लगाम कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अज्ञात लिंक, मैसेज या निवेश के ऑफर पर सावधानी बरतें. संदेहास्पद मामलों की शिकायत तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर करें. नूंह क्षेत्र में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस की ऐसी मुहिम आगे भी जारी रहेगी.