फिरोजाबाद में इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाले पांच जालसाज गिरफ्तार
गिरोह के सदस्य चेक और एटीएम के माध्यम से रकम निकालते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:13 PM IST
फिरोजाबाद: जनपद में रविवार को पुलिस ने पांच ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार किया, जो इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाकर साइबर ठगी करते थे. यह गिरोह फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी फर्मों के जरिए अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाता था और साइबर ठगी से हासिल रकम को ठिकाने लगाने के लिए इन खातों का इस्तेमाल करता था.
सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह के अनुसार, गिरोह अब तक 50 से अधिक बैंक खातों के जरिए एक करोड़ से ज्यादा का निकासी कर चुका है. गिरफ्तार आरोपियों से जुड़े बैंक खातों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर अब तक 70 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 17 सिमकार्ड, 10 चेकबुक, 10 बैंक पासबुक, आठ एटीएम कार्ड, सात आधार कार्ड, पांच पैन कार्ड, लेन-देन का हिसाब रखने वाली एक डायरी और एक किआ सोनेट कार बरामद की है.
सीओ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में एक नवंबर को उपनिरीक्षक राजकुमार गौतम अपनी टीम के साथ जैन मंदिर के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य काले रंग की कार में सीएल जैन इंटर कॉलेज के पास मौजूद हैं.
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर खड़ी कार की घेराबंदी की. कार में पांच लोग सवार थे. पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो, पिछली सीट पर रखे पारदर्शी प्लास्टिक बैग से मोबाइल फोन, सिमकार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए. पूछताछ में आरोपियों ने इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर लोगों से साइबर ठगी करने और फर्जी बैंक खातों के जरिए रकम निकालने की बात बताई.
पुलिस की पूछताछ में गिरोह का कथित सरगना अजीत प्रताप उर्फ बन्टू ने बताया कि वह नए-नए लोगों को अपने संपर्क में लाता था. उनके आधार और पैन कार्ड में नाम-पता बदलवाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराता था. आधार कार्ड में पता बदलने के बाद गिरोह के सदस्य अलग-अलग शहरों के बैंकों में इस फर्जी दस्तावेज पर खाते खुलवाते थे.
इन खातों में कई खाते करंट अकाउंट भी में खुलवाए जाते थे. इसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर लोगों से की गई साइबर ठगी की रकम इन खातों में मंगाई जाती थी. रकम खाते में पहुंचते ही गिरोह के सदस्य चेक और एटीएम के जरिए उसे निकाल लेते थे. इस तरह साइबर ठगी से हासिल धनराशि को अलग-अलग खातों के माध्यम से इधर-उधर किया जाता था.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजीत प्रताप उर्फ बन्टू, ऐदल सिंह, सुरेश, महेंद्र कुमार, राजू कुमार, आगरा के रूप में हुई है. पांचों आरोपियों के खिलाफ थाना दक्षिण में मुकदमा दर्ज कर, न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.
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