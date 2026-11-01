ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाले पांच जालसाज गिरफ्तार

फिरोजाबाद में ठगी करने वाले पांच जालसाज गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जनपद में रविवार को पुलिस ने पांच ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार किया, जो इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाकर साइबर ठगी करते थे. यह गिरोह फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी फर्मों के जरिए अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाता था और साइबर ठगी से हासिल रकम को ठिकाने लगाने के लिए इन खातों का इस्तेमाल करता था.



सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह के अनुसार, गिरोह अब तक 50 से अधिक बैंक खातों के जरिए एक करोड़ से ज्यादा का निकासी कर चुका है. गिरफ्तार आरोपियों से जुड़े बैंक खातों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर अब तक 70 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 17 सिमकार्ड, 10 चेकबुक, 10 बैंक पासबुक, आठ एटीएम कार्ड, सात आधार कार्ड, पांच पैन कार्ड, लेन-देन का हिसाब रखने वाली एक डायरी और एक किआ सोनेट कार बरामद की है.

इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार (VIDEO Credit; ETV Bharat) सीओ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में एक नवंबर को उपनिरीक्षक राजकुमार गौतम अपनी टीम के साथ जैन मंदिर के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य काले रंग की कार में सीएल जैन इंटर कॉलेज के पास मौजूद हैं.