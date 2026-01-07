ETV Bharat / state

संभल में साइबर ठग गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार; 11 राज्यों में 25 लोगों से की थी ठगी, जानें मोडस ऑपरेंडी

अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा ने कहा कि साइबर ठगी के मामले में शाहरुख, सलमान, अमान, गुड्डू राघव और पवन को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 8:29 PM IST

2 Min Read
संभल: संभल पुलिस ने बुधवार को साइबर ठगी करने वाले गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि साइबर ठग इनके बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी करने के लिए कर रहे थे.

दस बैंक खातों में ट्रांसफर हुए थे ठगी के रुपये: अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा ने बताया कि साइबर ठगी के आरोप में शाहरुख सलमान, अमान, गुड्डू राघव और पवन को गिरफ्तार किया गया है. साइबर क्रिमिनल्स इनके खाते इस्तेमाल कर रहे थे. करीब 10 बैंक खातों की जांच की गयी थी. इसके बाद इन लोगों को पुलिस ने धर दबोचा. NCRB पोर्टल के डेटाबेस से पता चला कि इन पांचों के खाते से 11 राज्यों के लोगों से ठगी की गयी थी.

मोबाइल फोन हैक कर लेते थे: अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा ने कहा जिन ग्यारह राज्यों में ठगी हुई, उनमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, असम और राजस्थान के नाम शामिल हैं. यह गिरोह लोगों को फिशिंग लिंक या APK फाइल भेजकर उनके मोबाइल फोन हैक कर लेता था, इसके बाद साइबर ठगी की जाती थी. यह लोग लड़कियों और महिलाओं को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी भी देते थे.

11 राज्यों में 25 ठगी के मामले दर्ज: अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किये गये शाहरुख के खिलाफ 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं. सभी आरोपी संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. इन लोगों के खिलाफ 11 राज्यों में 25 साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज की गयी थीं. इनके खातों में 17 लाख रुपये थे. 16 लाख रुपये अभियुक्त निकाल चुके थे. 1.18 लाख रुपये अभी खातों में मौजूद हैं.

अपने खाते को इस्तेमाल किसी और को न करने दें: अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लालच में आकर अपने खाते को इस्तेमाल किसी और को न करने दें. अगर आपके के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम टीम को दें.

