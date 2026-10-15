धनबाद में साइबर अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, साइबर शील्ड ऑपरेशन में पांच गिरफ्तार
धनबाद पुलिस को साइबर शील्ड ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है. पांच साइबर अपराधी पकड़े गए हैं. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद
Published : October 15, 2026 at 8:05 PM IST
धनबादः साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए धनबाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. इस कड़ी में ‘साइबर शील्ड’ अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम ने टुंडी थाना क्षेत्र के भालपहाड़ी गांव में छापेमारी कर पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपितों के पास से 20 मोबाइल फोन, तीन लैपटॉप, 23 बैंक पासबुक, 16 एटीएम कार्ड और 10 चेकबुक समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं. बरामद मोबाइल फोन में चार आईफोन भी शामिल हैं. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
धनबाद में साइबर अपराध की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ‘साइबर शील्ड’ अभियान के तहत कार्रवाई शुरू की है. गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब ने बताया कि जिले में हाल के दिनों में साइबर ठगी की घटनाओं से संबंधित सूचनाएं मिल रही थीं. इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया.
टुंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने की छापेमारी
इस अभियान के दौरान 14 अक्टूबर 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि टुंडी थाना क्षेत्र के भालपहाड़ी गांव में कुछ संदिग्ध साइबर ठग मौजूद हैं और किसी बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल बनाया गया. इसके बाद गांव में सघन छापेमारी की गई. इस अभियान में 17 पुलिस पदाधिकारियों के साथ 80 महिला और पुरुष पुलिसकर्मी शामिल रहे.
पांच साइबर अपराधी गिरफ्तार
पुलिस की इस कार्रवाई में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार लोगों की पहचान टुंडी थाना क्षेत्र के भालपहाड़ी निवासी राजू कुमार मंडल, उत्तम कुमार मंडल और अजीत कुमार मंडल के रूप में हुई है. इनके अलावा देवघर जिले के दिलीप कुमार मंडल और कोडरमा जिले के उमेश कुमार राणा को भी गिरफ्तार किया गया है.
3 लैपटॉप और 20 मोबाइल फोन बरामद
छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपितों के पास से तीन लैपटॉप और 20 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. इनमें चार आईफोन भी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त 16 एटीएम कार्ड, चार पैन कार्ड, चार आधार कार्ड, 23 बैंक पासबुक और अलग-अलग बैंकों के 10 चेकबुक जब्त किए गए हैं. पुलिस को मौके से एक ई-पॉस मशीन, तीन वाहन पंजीकरण पुस्तिकाएं यानी आरसी बुक और एक ग्रीन रेमिट कार्ड भी मिला है. बरामद सामान के आधार पर पुलिस साइबर अपराध से जुड़े संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है.
इस मामले में टुंडी थाना कांड संख्या 77/26 के तहत 15 अक्टूबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(C) और 66(D) के तहत मामला दर्ज किया है.
जारी रहेगा साइबर शील्ड अभियान
धनबाद के ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब ने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ ‘साइबर शील्ड’ अभियान जारी रहेगा. फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से जुड़े मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद मोबाइल, बैंक खातों और दस्तावेजों का इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया जा रहा था और इस नेटवर्क में अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं.
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