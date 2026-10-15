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धनबाद में साइबर अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, साइबर शील्ड ऑपरेशन में पांच गिरफ्तार

धनबाद पुलिस की गिरफ्त में आरोपित. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबादः साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए धनबाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. इस कड़ी में ‘साइबर शील्ड’ अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम ने टुंडी थाना क्षेत्र के भालपहाड़ी गांव में छापेमारी कर पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपितों के पास से 20 मोबाइल फोन, तीन लैपटॉप, 23 बैंक पासबुक, 16 एटीएम कार्ड और 10 चेकबुक समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं. बरामद मोबाइल फोन में चार आईफोन भी शामिल हैं. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

धनबाद में साइबर अपराध की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ‘साइबर शील्ड’ अभियान के तहत कार्रवाई शुरू की है. गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब ने बताया कि जिले में हाल के दिनों में साइबर ठगी की घटनाओं से संबंधित सूचनाएं मिल रही थीं. इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया.