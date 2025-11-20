ETV Bharat / state

मेरठ और अलीगढ़ में मुठभेड़ में 5 बदमाश गिरफ्तार, एक 50 हजार का इनामी भागा

यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन, घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया, अन्य से पूछताछ जारी

यूपी पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़
यूपी पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ (Photo credit: UP Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 3:13 PM IST

मेरठ: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है. मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है. वहीं, अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर ओमप्रकाश उर्फ शाका ने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया, जबकि उसका साथी निशांत को पुलिस ने दबोच लिया है.

मेरठ पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार: पुलिस के अनुसार, मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र में बुधवार की रात देहात पुलिस और एसओजी की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के चार बदमाश को गिरफ्तार किया है. उस पर हत्या समेत अलग-अलग आपराधिक मामला दर्ज है.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि पकड़े गए बदमाश जुल्फे उर्फ जुल्फिकार, उसके साथी कपिल और मनोज ने 15 अक्टूबर को जिसौरा गांव के रहने वाले सरताज की हापुड़ के सिम्भावली थाना क्षेत्र शरीफपुर के जंगल में हत्या कर दी थी. मृतक के भाई ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद बदमाशों की तलाश की जा रही थी. इस बीच मुंडाली थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी. जबकि तीन अन्य को कॉबिंग के बाद पकड़ा गया.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि बदमाशों की पहचान जुल्फे उर्फ जुल्फिकार (38) पुत्र अजहर मुण्डाली थाना क्षेत्र, उसके साथी रोहिल, कपिल और मनोज के रूप में हुआ है. वहीं, घायल जुल्फिकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है.

अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम एक मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी हिस्ट्रीशीटर ओमप्रकाश उर्फ शाका ने पुलिस टीम पर फायरिंग करते फरार हो गया, जबकि उसका साथी निशांत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ ताहरपुर बंबा के पास चेकिंग के दौरान हुई थी.

बता दें कि 9 नवंबर को शाका और उसके साथी निशांत ने पुलिसकर्मी देव दीक्षित पर गोली चलाई थी और मौके से फारर हो गया, तभी से पुलिस आरोपी की तालश में जुटी हुई थी. लेकिन इनामी बदमाश हाथ नहीं आया. मंगलवार की रात पुलिस को फिर उसकी मौजूदगी की खबर मिली, जिसके बाद टीम ने क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू की.

पुलिस के मुताबिक, चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया गया. इसी दौरान उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन कुछ ही मिनट में शाका अंधेरे में गायब हो गया. उसका साथी निशांत को पकड़ लिया गया. निशांत के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है.

पुलिस क्षेत्राधिकारी खैर वरुण सिंह ने बताया कि शाका की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. शाका खतरनाक और शातिर अपराधी है, जो हर बार पुलिस को चुनौती देता रहा है. लगातार दो बार पुलिस टीम पर हमले के बाद उसकी गिरफ्तारी अब प्राथमिकता बन गई है. टप्पल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के गांवों में गश्त तेज कर दी गई है. पुलिस का दावा है कि शाका जल्द ही पकड़ में होगा.

यह भी पढ़ें: चाची की हैवानियत; किशोरी के प्राइवेट पार्ट पर डाला केमिकल, आरोपी गिरफ्तार, महिला आयोग ने लिया एक्शन

MEERUT POLICE
MEERUT POLICE
ALIGARH POLICE
MEERUT ENCOUNTER
UP ENCOUNTER NEWS

