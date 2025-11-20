ETV Bharat / state

मेरठ और अलीगढ़ में मुठभेड़ में 5 बदमाश गिरफ्तार, एक 50 हजार का इनामी भागा

मेरठ: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है. मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है. वहीं, अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर ओमप्रकाश उर्फ शाका ने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया, जबकि उसका साथी निशांत को पुलिस ने दबोच लिया है.

मेरठ पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार: पुलिस के अनुसार, मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र में बुधवार की रात देहात पुलिस और एसओजी की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के चार बदमाश को गिरफ्तार किया है. उस पर हत्या समेत अलग-अलग आपराधिक मामला दर्ज है.



एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि पकड़े गए बदमाश जुल्फे उर्फ जुल्फिकार, उसके साथी कपिल और मनोज ने 15 अक्टूबर को जिसौरा गांव के रहने वाले सरताज की हापुड़ के सिम्भावली थाना क्षेत्र शरीफपुर के जंगल में हत्या कर दी थी. मृतक के भाई ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद बदमाशों की तलाश की जा रही थी. इस बीच मुंडाली थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी. जबकि तीन अन्य को कॉबिंग के बाद पकड़ा गया.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि बदमाशों की पहचान जुल्फे उर्फ जुल्फिकार (38) पुत्र अजहर मुण्डाली थाना क्षेत्र, उसके साथी रोहिल, कपिल और मनोज के रूप में हुआ है. वहीं, घायल जुल्फिकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है.

अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम एक मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी हिस्ट्रीशीटर ओमप्रकाश उर्फ शाका ने पुलिस टीम पर फायरिंग करते फरार हो गया, जबकि उसका साथी निशांत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ ताहरपुर बंबा के पास चेकिंग के दौरान हुई थी.



बता दें कि 9 नवंबर को शाका और उसके साथी निशांत ने पुलिसकर्मी देव दीक्षित पर गोली चलाई थी और मौके से फारर हो गया, तभी से पुलिस आरोपी की तालश में जुटी हुई थी. लेकिन इनामी बदमाश हाथ नहीं आया. मंगलवार की रात पुलिस को फिर उसकी मौजूदगी की खबर मिली, जिसके बाद टीम ने क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू की.