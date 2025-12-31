ETV Bharat / state

फिल्मी स्टाइल में हुई डकैती का खुलासा; नौकर ने कुख्यात डकैत इंदरपाल के साथ मिलकर रची थी साजिश, 5 गिरफ्तार

सीबीआई अफसर बनकर घर में घुसे थेः एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि 19 दिसंबर की सुबह करीब नौ बजे अनूपशहर के मोहल्ला पोखर निवासी बिल्डिंग मैटेरियल व्यापारी शंकर भगवान के घर चार बदमाश पहुंचे. उन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए दरवाजा खुलवाया और घर में घुस गए. इसके बाद तमंचे के बल पर घर के सभी सदस्यों को डरा-धमकाकर एक कमरे में बंद कर दिया. करीब आधे घंटे तक घर में लूटपाट करने के बाद बदमाश करीब 40 लाख रुपये के जेवरात और 5.35 लाख रुपये, लेकर फरार हो गए थे. इसी दौरान मेड पहुंची तो उसने आसपास के लोगों के साथ पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी. घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी मौके पर पहुंचे और शीघ्र खुलासे के लिए स्वाट टीम और अनूपशहर पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इंद्रपाल उर्फ ताऊ, याकेश उर्फ छोटू, सचिन निवासी अलीगढ़, यशपाल और संजय निवासी बुलंदशहर के रूप में हुई है. इनके कब्जे से 280 ग्राम सोने के आभूषण, लगभग 100 ग्राम चांदी के आभूषण, 13 लाख 30 हजार रुपये 3 अवैध तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने इंद्रपाल उर्फ ताऊ और याकेश उर्फ छोटू की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

आरोपियों के कब्जे से बरामद आभूषण और हथियार. (ETV Bharat)

12 दिन में पुलिस ने किया खुलासाः एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने 12 दिन के भीतर इस मामले का खुलासा किया. आरोपियों के कब्जे से लूट का करीब 40 लाख रुपये का सोना, कैश, 3 बाइक और 3 अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुआ है. स्वाट टीम प्रभारी असलम, प्रदीप कुमार, कपिल नैन, प्रदीप कुमार, आरिफ, रोहित कुमार, नरेन्द्र कुमार, सचिन चौहान और अनूपशहर पुलिस की टीम ने करीब 400 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों तक पहुंची.

पूर्व नौकर ही निकला मास्टरमाइंडः जांच में सामने आया कि गांव रूपवास ऐंचोरा निवासी संजय शर्मा, जो पहले व्यापारी की दुकान पर ट्रैक्टर चलाकर मजदूरी करता था, उसने ही इस पूरी वारदात की साजिश रची थी. संजय ने लगभग चार महीने पहले ही दुकान पर मजदूरी करना छोड़ दिया था. संजय शर्मा पहले भी मारपीट के एक मामले में जेल जा चुका है. जेल में ही उसकी मुलाकात गैंग के सरगना याकेश यादव, यशपाल उर्फ राजा यादव और दीपक यादव से हुई थी. दुकान से मजदूरी छोड़ने के बाद संजय ने इन तीनों से संपर्क किया और उन्हें व्यापारी के घर में करीब एक करोड़ रुपए के जेवरात व नकदी होने की बात बताई थी.



जेल से छूटते ही वारदात को दिया अंजामः एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इस लूट को कुख्यात अपराधी इंदरपाल उर्फ ताऊ ने अंजाम दिया था. इंदरपाल उर्फ ताऊ वही अपराधी है, जिसने वर्ष 2015-16 में नगर के एलएम ज्वैलर्स पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया था. इंदरपाल 12 दिसंबर को ही जेल से छूटकर बाहर आया था. एसएसपी ने बताया कि याकेश यादव, यशपाल उर्फ राजा यादव व दीपक यादव हार्डकोर क्रिमिनल हैं. सितंबर 2025 में ही जेल से छूटकर आए थे. आरोपियों ने नोएडा के सेक्टर 24 में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 40 लाख रुपए के जेवरात और 5.35 लाख रुपए की नकदी बरामद की है.



तीन दिन रेकी, फिर बिना मोबाइल के लूटने पहुंचेः एसएसपी ने बताया कि चारों आरोपियों ने तीन दिन तक व्यापारी के घर की रेकी थी. संजय शर्मा को पहले से पता था कि व्यापारी घर से कब निकलता है. इसके बाद वारदात को फुल प्रूफ करने के लिए पहले तीन दिन रेकी की गई और फिर बिना मोबाइल साथ लिए वारदात को अंजाम दिया था. आरोपियों को पता था कि मोबाइल का प्रयोग करने से पुलिस उन तक आसानी से पहुंच सकती है. ऐसे में उन्होंने अपने मोबाइल घर ही छोड़े थे. एसएसपी ने बताया कि वारदात के बाद आरोपियों ने लूटे गए माल का बंटवारा किया और अपने-अपने घर चले गए थे. इसके बाद जब मामला मीडिया में सुर्खियां बना तो आरोपी अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के घर जाकर छिप गए थे.



इंदरपाल ने 2014 में डाली थी बड़ी डकैतीः कुख्यात डकैत इंदरपाल उर्फ ताऊ ने वर्ष 2014 में बुलंदशहर नगर स्थित एलएम ज्वेलर्स पर दिनदहाड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया था. उस समय इंदरपाल उर्फ ताऊ उत्तराखंड में हुई एक डकैती के मामले में हल्द्वानी जेल में बंद था. जेल में रहते हुए ही उसने एलएम ज्वेलर्स डकैती की साजिश रची थी. बताया जाता है कि हल्द्वानी सिटी थाने में तैनात अलीगढ़ निवासी एक कॉन्स्टेबल, इंदरपाल उर्फ ताऊ और सतीश की जेल में मुलाकात हुई थी. इसी दौरान एलएम ज्वेलर्स डकैती की योजना बनाई गई. सतीश ने जेल में साथ रहे दो अन्य बदमाशों को अपने साथ मिलाया और अलीगढ़ कोर्ट में पेशी से लौटते समय उत्तराखंड पुलिस के सिपाहियों से सांठगांठ कर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया.



11 साल तक जेल में रहा ताऊः करीब 12 वर्ष पहले दिल्ली में हुई एक डकैती के बाद इंदरपाल उर्फ ताऊ पर 10.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसके बाद वह गिरफ्तार हुआ. दिल्ली, उत्तराखंड तथा गुजरात की विभिन्न जेलों में कुल 11 साल की सजा काटी. मार्च 2014 में जेल से रिहा होने के बाद उसने सतीश के साथ मिलकर अपने गिरोह को दोबारा सक्रिय किया और अपराध की दुनिया में फिर से उतर आया.



जेल को बनाया गैंग भर्ती का केंद्रः अपनी कैद के दौरान इंदरपाल उर्फ ताऊ ने जेल को ही गैंग की भर्ती का केंद्र बना लिया था. वह जेल में मौजूद शातिर और नए बदमाशों को अपने गिरोह में शामिल करता था. वह एक बदमाश को एक ही वारदात में शामिल करता और दूसरी वारदात में उसे नहीं ले जाता था, ताकि पुलिस को सुराग न मिल सके. उसकी प्राथमिकता पढ़े-लिखे और समझदार बदमाशों को गैंग में शामिल करने की रहती थी.



30 से अधिक डकैती कर चुकाः सोना लूटना इंदरपाल उर्फ ताऊ का शौक माना जाता है. पुलिस के अनुसार, अब तक की 30 से अधिक डकैती की वारदातों में उसने एक क्विंटल से ज्यादा सोना लूटा है. इसमें गुजरात के सूरत में 30 किलो, दिल्ली के लाजपत नगर में 20 किलो, दिल्ली के शकरपुर में 10 किलो, मथुरा के एक शोरूम से 10 किलो, हरियाणा के फरीदाबाद से 7 किलो और बुलंदशहर के एक शोरूम से 6 किलो सोने की डकैती शामिल है.



