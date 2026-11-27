गोरखपुर में गीडा स्थापना दिवस पर सीएम योगी देंगे 502 करोड़ की सौगात
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और राज्य सरकार की पारदर्शी औद्योगिक नीतियों ने निवेशकों का भरोसा जीता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 5:04 PM IST
गोरखपुर: औद्योगिक विकास के मानचित्र पर तेजी से उभर रहा गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है. पूर्वांचल के औद्योगिक कायाकल्प की धुरी बन चुकी गीडा में पांच प्रमुख कंपनियां कुल 17650 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश करेंगी.
गीडा के 37वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर 29 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे और उनके ही उपस्थिति में प्रस्तावित निवेश परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.
यह विशाल निवेश मुख्य रूप से हरित ऊर्जा (ग्रीन अमोनिया) दवा निर्माण (फार्मास्युटिकल्स) धातु प्रसंस्करण, आसवनी (डिस्टिलरी) और मत्स्य आहार (फिश फीड) उत्पादन जैसे रोजगारपरक क्षेत्रों में किया जाएगा. इस पहल से न केवल पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे.
कभी औद्योगिक पिछड़ेपन और बंद पड़ी इकाइयों के दंश से जूझने वाला गीडा, बीते एक दशक में पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है. CEO गीडा विशाल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और राज्य सरकार की पारदर्शी औद्योगिक नीतियों ने निवेशकों का भरोसा जीता है. जिससे कॉरपोरेट घराने अपनी इकाइयां लगाने के लिए गोरखपुर आ रहे हैं.
गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में 17650 करोड़ के निवेश के लिए पांच नए एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे गीडा विकास के एक नए युग में प्रवेश करेगा.
गीडा के सीईओ के अनुसार, गीडा की प्रगति की तस्वीर बेहद उत्साहजनक है. पिछले कुछ वर्षों में यहां पेप्सिको, केयान डिस्टिलरीज, ज्ञान डेयरी और तत्वा प्लास्टिक्स जैसी कई कंपनियों ने अपने अत्याधुनिक प्लांट स्थापित कर उत्पादन शुरू कर दिया है.
कोका कोला की यूनिट लग रही है. प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भी आकार ले चुकी हैं, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को आगे बढ़ने का बेहतरीन मंच प्रदान कर रही हैं.
वहीं, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के 37वें स्थापना दिवस पर 29 नवंबर को होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 104 विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी. सीएम योगी 502 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे, इसमें सिविल और विद्युत से जुड़े बुनियादी ढांचे के कार्य शामिल हैं. इन कार्यों के जरिये गीडा और धुरियापार के औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, चौड़ी सड़कों और विद्युत उपकेंद्रों का विस्तार होगा.
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