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गोरखपुर में गीडा स्थापना दिवस पर सीएम योगी देंगे 502 करोड़ की सौगात

गीडा स्थापना दिवस पर पांच कंपनियां करेंगी निवेश ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: औद्योगिक विकास के मानचित्र पर तेजी से उभर रहा गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है. पूर्वांचल के औद्योगिक कायाकल्प की धुरी बन चुकी गीडा में पांच प्रमुख कंपनियां कुल 17650 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश करेंगी.

गीडा के 37वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर 29 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे और उनके ही उपस्थिति में प्रस्तावित निवेश परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.