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बिहार का हाल-ए-शिक्षा व्यवस्था..! टीन शेड में कैसे पढ़ेंगे बच्चे? भीषण गर्मी में तपिश से जूझ रहे नौनिहाल

ग्रामीणों में गुस्सा, बच्चों को स्कूल भेजने में डर: स्थानीय ग्रामीणों में इस जर्जर स्थिति को लेकर काफी नाराजगी है. गरीब नाथ शर्मा ने बताया कि स्कूल की हालत देखकर बच्चों को भेजने में डर लगता है. उन्होंने स्थानीय विधायक से शिकायत की है और आश्वासन मिला है कि अप्रैल के बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकता है.

"मैं और एक शिक्षिका कक्षा दूसरी और तीसरी को एक साथ पढ़ा रही हैं, जबकि उसी कमरे में स्कूल का सामान भी रखा जाता है, जिससे अव्यवस्था और बढ़ जाती है. अन्य शिक्षक भी सीमित जगह में अलग-अलग कक्षाओं को संभालने को मजबूर हैं." - अभिलाषा कुमारी, शिक्षिका

शिक्षिकाएं दो-दो कक्षाएं एक साथ संभाल रही: शिक्षिका अभिलाषा कुमारी और कुमारी सालनी कक्षा दूसरी और तीसरी को एक साथ पढ़ा रही हैं. उसी कमरे में स्कूल का सामान भी रखा जाता है, जिससे अव्यवस्था बढ़ जाती है. अन्य शिक्षक भी सीमित जगह में अलग-अलग कक्षाओं को संभालने को मजबूर हैं.

8 शिक्षक, 80 छात्र, लेकिन एक ही छत: विद्यालय में प्रधानाध्यापक समेत कुल 8 शिक्षक कार्यरत हैं और करीब 80 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं. बावजूद इसके, जगह की कमी इतनी ज्यादा है कि एक ही कमरे में अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है. मिड डे मील के समय बच्चों को धूप में बाहर खड़ा होना पड़ता है.

सरकारी स्कूल की हालत दयनीय: हम बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर जिले के मुख्यालय क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय अखाड़ा घाट की. यहां की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है. जिला मुख्यालय के लकड़ी डाही इलाके में यह स्कूल जर्जर टीन शेड वाले एक ही कमरे में पांच कक्षाओं का संचालन कर रहा है. संसाधनों की भारी कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है.

मुजफ्फरपुर: "जब तेज बारिश होती है, तो यह टिन का छत काम नहीं आता. बारिश का पानी अंदर आ जाता है. हमारा बस्ता भींग जाता है. गर्मी में टीन गर्म हो जाता है, जिससे हाल बेहाल रहता है. पढ़ना मुश्किल हो जाता है.'' यह कहना है 9 साल की मासूम दिव्या कुमारी का. इस तरह की परेशानी सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ शिक्षकों को भी झेलनी पड़ रही है.

"स्कूल की जर्जर हालत के कारण बच्चों को भेजने में डर लगता है. इस संबंध में स्थानीय विधायक से भी शिकायत की गई है और आश्वासन मिला है कि अप्रैल के बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकता है."-गरीब नाथ शर्मा, ग्रामीण

कभी भी हादसा हो सकता है, चंदा से शेड बनवाया: बुजुर्ग सुरेश महतो ने कहा कि विद्यालय काफी पुराना है और छत पर सिर्फ स्टील की चादर डालकर काम चलाया जा रहा है. छत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और कभी भी हादसा हो सकता है. स्थानीय महिला मंजू देवी ने बताया कि "लोगों ने चंदा जुटाकर किसी तरह शेड बनवाया है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है."

"यह विद्यालय काफी पुराना है और इसकी छत पर सिर्फ स्टील की चादर डालकर काम चलाया जा रहा है. छत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और कभी भी हादसा हो सकता है. बारिश के समय पानी टपकने से बच्चों को पढ़ाई में भारी दिक्कत होती है."-सुरेश महतो, स्थानीय

जर्जर टीन शेड में चल रहीं 5 कक्षाएं (ETV Bharat)

टपकती छत और बारिश में बाधित पढ़ाई: स्कूल के कमरे की हालत इतनी खराब है कि बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने लगता है. ऐसे में बच्चों को बैठाना मुश्किल हो जाता है और शिक्षकों को मजबूरन पढ़ाई बंद करके छुट्टी देनी पड़ती है. प्रधानाध्यापक चंदन कुमार गुप्ता ने बताया कि स्कूल भवन निर्माण के लिए विभाग को पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

"स्कूल भवन निर्माण के लिए विभाग को पहले ही पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है. जर्जर टीन शेड में पढ़ाई कराना शिक्षकों के लिए भी बड़ी चुनौती है."-चंदन कुमार गुप्ता, प्रधानाध्यापक

जिला शिक्षा पदाधिकारी का आश्वासन: जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने बताया कि जिन विद्यालयों में भवन की कमी है, उनका प्रतिवेदन राज्य स्तर पर भेज दिया गया है. स्वीकृति मिलते ही भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

"जिन विद्यालयों में भवन की कमी है, उनका प्रतिवेदन राज्य स्तर पर भेजा गया है. स्वीकृति मिलते ही भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी."-कुमार अरविंद सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी

बच्चों का भविष्य कब तक अस्थायी शेड पर टिका रहेगा?: सरकारी दावों के बीच मुजफ्फरपुर का यह प्राथमिक विद्यालय अखाड़ा घाट अभी भी जर्जर टीन शेड में पढ़ाई चला रहा है. सवाल यह है कि आखिर कब तक बिहार के बच्चों का भविष्य ऐसी अस्थायी और खतरनाक व्यवस्थाओं के सहारे टिका रहेगा.

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