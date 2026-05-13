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महासमुंद में 5 लोक सेवक निलंबित, बोर्ड परीक्षा के दौरान लापरवाही और दुर्व्यवहार का आरोप

जिन पांच लोक सेवकों पर निलंबन की गाज गिरी वो भवंरपुर परीक्षा केंद्र से जुड़े हुए थे.

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महासमुंद में 5 लोक सेवक निलंबित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 13, 2026 at 5:01 PM IST

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महासमुंद: बीते दिनों ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया है. छात्र इधर पास होने की खुशी मना रहे हैं. वहीं, परीक्षा सेंटर में छात्रों से दुर्व्यवहार और लापरवाही बरते जाने के आरोप में संबंधित विभाग ने पांच लोक सेवकों को निलंबित कर दिया है.

दरअसल, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने महासमुंद जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिंदी माध्यम विद्यालय भंवरपुर स्थित परीक्षा केंद्र क्रमांक 171031 में हुई गंभीर लापरवाही के मामले में बड़ी कार्रवाई की. विभाग ने एग्जाम सेंटर के अध्यक्ष समेत 5 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कि परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों की प्रवेश से पहले ठीक से जांच नहीं की गई.

इसके कारण एक छात्र इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (डिजिटल कैमरा) लेकर परीक्षा कक्ष में पहुंच गए और परीक्षा से जुड़े वीडियो एवं ऑडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिए गए. इससे शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई.

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महासमुंद में 5 लोक सेवक निलंबित

प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए गए कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन और कर्तव्य में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है. निलंबित कर्मचारियों में केंद्राध्यक्ष गंगा प्रसाद पटेल, सहायक केंद्राध्यक्ष अनिलेश भोई एवं दिनेश कुमार दास, पर्यवेक्षक दुर्गाप्रसाद पटेल तथा नियमित भृत्य विजिया बुडेक का नाम शामिल है.

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन का आरोप

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय महासमुंद निर्धारित किया गया है.

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