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महासमुंद में 5 लोक सेवक निलंबित, बोर्ड परीक्षा के दौरान लापरवाही और दुर्व्यवहार का आरोप

महासमुंद: बीते दिनों ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया है. छात्र इधर पास होने की खुशी मना रहे हैं. वहीं, परीक्षा सेंटर में छात्रों से दुर्व्यवहार और लापरवाही बरते जाने के आरोप में संबंधित विभाग ने पांच लोक सेवकों को निलंबित कर दिया है.

दरअसल, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने महासमुंद जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिंदी माध्यम विद्यालय भंवरपुर स्थित परीक्षा केंद्र क्रमांक 171031 में हुई गंभीर लापरवाही के मामले में बड़ी कार्रवाई की. विभाग ने एग्जाम सेंटर के अध्यक्ष समेत 5 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कि परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों की प्रवेश से पहले ठीक से जांच नहीं की गई.

इसके कारण एक छात्र इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (डिजिटल कैमरा) लेकर परीक्षा कक्ष में पहुंच गए और परीक्षा से जुड़े वीडियो एवं ऑडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिए गए. इससे शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई.