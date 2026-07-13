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बदल रहा पर्यटन का ट्रेंड; टॉप-10 पर्यटन स्थलों में यूपी का दबदबा, टॉप-5 में ये पांच पर्यटन स्थल

देश के टॉप-10 डेस्टिनेशन की सूची में यूपी के अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और मथुरा-वृंदावन का एक से चार तक कब्जा है.

पर्यटन में यूपी नंबर-1
पर्यटन में यूपी नंबर-1 (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 10:40 PM IST

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आगरा : देश में पर्यटन का ट्रेंड बदल रहा है. जिसकी वजह से घरेलू पर्यटन में भी बदलाव आया है. यूपी सरकार का धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर है. इसकी तस्दीक इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के ताजा आंकड़े कर रहे हैं. साफ है कि घरेलू पर्यटकों की पसंद अब ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन है.

देश के टॉप-10 पर्यटन स्थलों में यूपी के पांच पर्यटन स्थल हैं. जिनमें अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा के साथ ही मोहब्बत की निशानी का शहर आगरा भी है. ये यूपी के धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं. आस्था और संस्कृति से लोगों का गहरा जुड़ाव है. युवा पीढ़ी भी बड़ी संख्या में आध्यात्मिक यात्राएं कर रही है. उप्र पर्यटन विभाग के अनुसाल, बीते एक साल में यूपी के पर्यटन स्थलों पर रिकॉर्ड 156 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे.

टॉप-10 पर्यटन स्थलों में यूपी का दबदबा. (Video Credit; ETV Bharat)

यूपी सरकार का पर्यटन कारोबार पर पूरा फोकस : इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के चेयरमैन सुनील गुप्ता बताते हैं कि बीते सालों में देश में पर्यटन का स्वरूप एकदम बदल चुका है. देश में पर्यटन के हिसाब से यूपी बेहद खास है. योगी सरकार धार्मिक पर्यटन पर फोकस कर रही है. कुंभ की वजह से प्रयागराज बहुत हाईलाइट हुआ. जिससे यूपी का पर्यटन एक अच्छे स्थान पर पहुंच गया. वाराणसी में पीएम मोदी और योगी सरकार के पर्यटन विभाग ने बहुत अच्छा काम किया.

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बढ़े पर्यटक.
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बढ़े पर्यटक. (Photo Credit; ETV Bharat)

अयोध्या पहली पसंद : सुनील गुप्ता बताते हैं कि जब से अयोध्या में राम मंदिर का उदघाटन हुआ है तबसे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है. करीब 13 हजार करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए गए हैं. वहां पर पर्यटन को बढ़वा देने के लिए कई काम किए गए हैं. लेजर शो, म्यूजियम और क्रूजेज आए हैं. अच्छे और फाइव स्टार होटल भी बने हैं. अयोध्या में धार्मिक पर्यटन के साथ ही पर्यटकों के लिए मनोरंजन के अन्य और साधन दिए हैं. नई हवाई उडानें, नई ट्रेन और अन्य यातायात की सुविधाएं भी बढ़ी हैं.

अयोध्या में 16.4 करोड़ पर्यटक पहुंचे.
अयोध्या में 16.4 करोड़ भक्तों ने रामलला के दर्शन किए. (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा और अयोध्या के बीच चले वंदे भारत ट्रेन : सुनील गुप्ता बताते हैं कि इस समय की बात करें तो पर्यटन के मानचित्र पर अयोध्या उभर कर आ रहा है. हमारी संस्था ने भी अयोध्या में अपना कार्यालय खोला है. अयोध्या में 16 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं. इन 16 करोड़ लोगों को आगरा और मथुरा से जोड़ा जाना चाहिए. इसके लिए आगरा और अयोध्या के बीच में एक वंदे भारत चलाई जानी चाहिए.

ताजमहल देखने 1.87 करोड़ पर्यटक पहुंचे.
ताजमहल देखने 1.87 करोड़ पर्यटक पहुंचे. (Photo Credit; ETV Bharat)

अगर, हम अयोध्या में आए पर्यटकों में से 10 प्रतिशत को भी आगरा की ओर आकर्षित कर पाए, तो यह 16 लाख संख्या होगी. जो बहुत कम प्रयास में आगरा और मथुरा के पर्यटन के लिए बड़ी उपलब्धी होगी. एक वंदे भारत से हम आगरा और अयोध्या के पर्यटन को जोड़ सकते हैं. मथुरा और अयोध्या के पर्यटन को जोड़ सकते हैं. मथुरा और वाराणसी के पर्यटन को जोड़ सकते हैं. मथुरा, आगरा और प्रयागराज के पर्यटन को जोड़ सकते हैं.

मोहब्बत की निशानी देखने आगरा पहुंचते हैं पर्यटक.
मोहब्बत की निशानी देखने आगरा पहुंचते हैं पर्यटक. (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा के प्राचीन शिव मंदिरों की पहचान और मान्यता विशेष : आगरा होटल एंड रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा बताते हैं कि आगरा भी धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है. आगरा के चारों कोने पर चार प्राचीन शिव मंदिर हैं. जिनकी अपनी अलग पहुचान और मान्यता है. इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाए. इसके साथ ही बटेश्वर को इन मंदिरों को जोड़ा जाए तो आगरा में पर्यटकों का ताजमहल और अन्य स्मारक देखने के बाद धार्मिक स्थलों तक पहुंचाया जाए. सभी जगहों पर पर्यटकों के लिए बेहर सुविधाएं विकसित की जाएं. जिससे वहां पर जो भी पर्यटक पहुंचे उन्हें कोई असुविधा नहीं हो. ऐसा करने से आगरा के पर्यटन कारोबार में बूम आएगा.

प्रयागराज कुंभ से यूपी के पर्यटक स्थलों की रैकिंग में हुआ सुधार.
प्रयागराज कुंभ से यूपी के पर्यटक स्थलों की रैकिंग में हुआ सुधार. (Photo Credit; ETV Bharat)

देश के टॉप-10 डेस्टिनेशन में यूपी के पांच पर्यटन स्थल : इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के चेयरमैन सुनील गुप्ता बताते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से जारी पर्यटन के आंकड़ें देखें तो देश के टॉप-10 डेस्टिनेशन में से आठ डेस्टिनेशन मुख्य रूप से आध्यात्मिक पर्यटन पर आधारित हैं. जो आस्था और संस्कृति से गहराई से जुड़े हैं. जिसकी वजह से ही घरेलू यात्राएं देश के पर्यटन इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रही है. स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं.

बड़ी संख्या में पर्यटक काशी पहुंचते हैं.
बड़ी संख्या में पर्यटक काशी पहुंचते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

देश के टॉप-10 डेस्टिनेशन की सूची में यूपी के अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और मथुरा-वृंदावन का एक से चार तक कब्जा है. आगरा और गोवा एकमात्र ऐसे डेस्टिनेशन हैं, जो धार्मिक नहीं हैं. आगरा देश के टॉप 10 पर्यटन स्थल पर 9वें नंबर पर है. आगरा ऐतिहासिक और विरासत पर्यटन का केंद्र है, तो गोवा अलग ही मनोरंजन के लिए जाना जाता है. आगरा में पिछले एक साल में 1.87 करोड़ पर्यटक आए तो गोवा में पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंची हैं. इसके साथ ही छठे पायदान पर एमपी का उज्जैन, पंजाब का अमृतसर, उत्तराखंड का हरिद्वार, आंध्र प्रदेश का तिरुपत्ति है.

आंकड़ों पर एक नजर.
आंकड़ों पर एक नजर. (Photo Credit; ETV Bharat)

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