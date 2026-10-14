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यूपी के पांच बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मानित, 790 मॉडल में बनाई जगह

यूपी के पांच बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मानित ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से संचालित इंस्पायर योजना में यूपी के पांच बाल वैज्ञानिकों ने जगह बनाई है. इन बाल वैज्ञानिकों का चयन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (एनआईएफ) की ओर से संचालित इंस्पायर-मानक योजना के तहत आयोजित 12वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रोजेक्ट एवं प्रदर्शनी प्रतियोगिता (एनएलईपीसी) के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया गया है.