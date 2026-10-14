यूपी के पांच बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मानित, 790 मॉडल में बनाई जगह
नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 अक्टूबर को आयोजित हुई प्रतियोगिता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:18 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 10:25 PM IST
लखनऊ : बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से संचालित इंस्पायर योजना में यूपी के पांच बाल वैज्ञानिकों ने जगह बनाई है. इन बाल वैज्ञानिकों का चयन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (एनआईएफ) की ओर से संचालित इंस्पायर-मानक योजना के तहत आयोजित 12वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रोजेक्ट एवं प्रदर्शनी प्रतियोगिता (एनएलईपीसी) के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया गया है.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 अक्टूबर को आयोजित प्रतियोगिता में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने चयनित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया. राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यार्थियों में मुजफ्फरनगर के अलौकिक सिरस्वाल, औरैया के दिव्यांश कश्यप, फर्रुखाबाद की दक्षिणा सिंह, रामपुर के शुभ अग्रवाल और लखनऊ के अभिनन्जय पाण्डेय शामिल हुए.
790 मॉडलों के बीच यूपी के नवाचारों ने बनाई जगह : देशभर से चयनित 790 छात्र-छात्राओं ने प्रतियोगिता में अपने वैज्ञानिक एवं तकनीकी मॉडल प्रस्तुत किए. उत्तर प्रदेश के 41 बाल वैज्ञानिकों ने राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया. राष्ट्रीय निर्णायक मंडल ने मॉडलों की नवीनता, सामाजिक उपयोगिता, लागत प्रभाविता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर उनका मूल्यांकन किया. कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद इन विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए.
नवाचार और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन : अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, पार्थ सारथी सेन शर्मा के अनुसार, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विद्यार्थियों की भागीदारी और सफलता उनकी वैज्ञानिक दृष्टि, रचनात्मकता तथा समस्याओं के समाधान की क्षमता को दर्शाती है. इंस्पायर-मानक जैसी पहल विद्यार्थियों को कम उम्र से ही वैज्ञानिक सोच विकसित करने का अवसर देती है.
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