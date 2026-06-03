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पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर का सुरक्षा घेरा तैयार, बनाए गए पांच स्थाई चेकिंग पॉइंट्स

पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के लिए खास सुरक्षा घेरा पुलिस ने तैयार किया है.

Medininagar security cordon
एसपी कपिल चौधरी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 3, 2026 at 8:47 PM IST

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पलामूः अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए पलामू पुलिस ने प्रमंडल सह मुख्यालय मेदिनीनगर के लिए खास सुरक्षा घेरा तैयार किया है. मेदिनीनगर शहर के बाहरी हिस्से में पांच स्थाई चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं.

पांच चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए

मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द, चियांकि, जोड़ में स्थाई चेकिंग पॉइंट्स तैयार किया है, जहां 24 घंटे पुलिस पदाधिकारी और जवान तैनात रहेंगे. पुलिस के पदाधिकारी अलग-अलग शिफ्ट में इन चेकिंग पॉइंट्स पर तैनात रहेंगे. शहर में दाखिल होने वाले और बाहर निकलने वालों पर स्थाई चेकिंग पॉइंट्स के माध्यम से नजर रखी जाएगी.

सुरक्षा को मजबूत बनाया जाएगाः एसपी

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि अलग-अलग स्थानों पर चेकिंग पॉइंट्स तैयार किए गए हैं, ताकि मेदिनीनगर शहर की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके. इन चेकिंग पॉइंट्स पर 24 घंटे पुलिस जवान और पदाधिकारी तैनात रहेंगे. भविष्य में चेकिंग पॉइंट्स के लिए पक्के भवन का निर्माण कराया जाएगा और यह स्थाई तौर पर होगा.

दरअसल, मेदिनीनगर शहर की सुरक्षा और पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. टीओपी पूरी तरह टाउन थाना के अंतर्गत कार्य करेगा और टाउन थाना प्रभारी टीओपी प्रभारी की तैनाती करेंगे. प्रत्येक 15 दिनों में रोटेशन के आधार पर टीओपी प्रभारी को बदला जाएगा.

डायल 112 को बनाया जा रहा मजबूत

साथ ही पलामू पुलिस डायल 112 को भी मजबूत कर रही है, ताकि पुलिस की पहुंच आसानी से लोगों तक हो सके. मेदिनीनगर शहर ऐतिहासिक और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है. मेदिनीनगर में कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीसी, एसपी, आरसीसीएफ, टाइगर प्रोजेक्ट के निदेशक, मेडिकल कॉलेज समेत कई विभागों के महत्वपूर्ण कार्यालय और संस्थान हैं. पुलिस मेदिनीनगर शहर में अलार्म सिस्टम को भी डेवलप कर रही है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में थाना को सूचना मिल सके.

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