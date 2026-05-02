जिला परिषद के वार्ड 10 में 5 उम्मीदवार मैदान में, जानें करनाल में कहां-कहां होने हैं उपचुनाव
हरियाणा में 10 मई को पंचायत उपचुनाव होना है. वोटों की गिनती 13 मई को की जाएगी.
Published : May 2, 2026 at 8:16 PM IST
करनालः आने वाली 10 मई को हरियाणा में कई जिलों में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो इसके साथ करनाल में कुछ वार्डों में उपचुनाव होंगे. जिले में यह उपचुनाव जिला परिषद की एक, सरपंचों के चार, पंचों के 19 और तरावड़ी नगर पालिका के वार्ड आठ के खाली पद के लिए कराया जा रहा है. तरावड़ी के वार्ड 8 में 985 मतदाता हैं जिनमें से 500 पुरुष और 485 महिलाएं हैं. इस वार्ड के उपचुनाव के लिए नीलोखेड़ी के एसडीएम अशोक कुमार को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है. चुनाव दस मई को सुबह आठ से शाम छह बजे तक होगा. वोटों की गिनती 13 मई को की जाएगी.
तरावड़ी नगर पालिका के वार्ड 8 में केवल एक उम्मीदवार ने किया नामांकन: जिला परिषद के वार्ड 10 के उपचुनाव में 5 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस वार्ड में बंसीलाल, सुलिंद्र कुमार, गुरमीत सिंह, पाल सिंह और अक्षय सहित पांच उम्मीदवार मैदान में हैं. सरपंच पद के कुंजपुरा में चार, स्वर्ण माजरा में छह, रिसालवा (असंध) में तीन उम्मीदवार मैदान में हैं. नीलोखेड़ी के गोविंदगढ़ गांव में किसी भी व्यक्ति ने नामांकन नहीं भर. इसी प्रकार जिला में पंच के 19 पदों के लिए दस मई को चुनाव होना है. अराईपुरा में पंच के लिए एक, बिलौना में तीन, बाहरी में दो, रूकसाना में एक, फतेहगढ़ में एक, राजेपुर में एक, गिटलपुर में एक और अंगोध में कुल दो उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं. तरावड़ी नगर पालिका के वार्ड आठ में केवल एक उम्मीदवार बीर सिंह ने नामांकन पत्र भरा है.
डीडीसी बने जिला निर्वाचन अधिकारी:जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में संबंधित अधिकारियों और उम्मीदवारों की उपस्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के मद्देनजर ईवीएम और स्टाफ की रेंडमाइजेशन प्रक्रिया का पहला चरण सम्पन्न कर लिया है. इस दौरान जिला परिषद वार्ड नंबर 10 के मेंबर, सरपंच पद के लिए असंध के गांव रिसालवा, इंद्री के गांव श्रवणमाजरा व कुंजपुरा और पंच पद के लिए चिडाव के गांव औगंध के लिए ईवीएम और स्टाफ का रेंडमाइजेशन किया गया है.