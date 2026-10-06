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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन 5 अभ्यर्थी हुए बेहोश

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन 5 अभ्यर्थी बेहोश ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन मंगलवार को 5 अभ्यर्थी अचानक बेहोश हो गए, इसके बाद उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहा के डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है.