दिल्ली के 5 बस डिपो बनेंगे मल्टीलेवल व बहुउद्देशीय हब, DTC की आय बढ़ने से यात्री सुविधाओं में आएगा सुधार

नई दिल्ली: राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने व दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) की आय बढ़ाने की दिशा में काम चल रहा है. डीटीसी के दिल्ली में कुल 39 बस डिपो हैं, जिनमें से वसंत विहार डिपो, हरी नगर-1, हरी नगर-2, बीबीएम डिपो व सुखदेव डिपो को मल्टीलेवल पार्किंग के साथ बहुउद्देशीय परिसर के रूप में विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है. इन डिपो पर बस संचालन जारी रहेगा, वहीं अतिरिक्त बहुमंजिला इमारत के जरिए व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. प्रस्तावित परियोजना के तहत यहां यात्रियों व आम लोगों को ऑफिस स्पेस, पार्किंग, होटल, बैंक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

वसंत विहार डिपो, हरी नगर-1, हरी नगर-2, बीबीएम डिपो और सुखदेव डिपो को मल्टीलेवल पार्किंग के साथ बहुउद्देशीय परिसर के रूप में विकसित करने का काम नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) को दिया गया है. वसंत विहार डिपो और हरी नगर-1 व 2 डिपो निर्माण कार्य का शिलान्यास हो चुका है. वसंत विहार डिपो के निर्माण के लिए बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल का काम चल रहा है. वहीं, दूसरी ओर हरी नगर-1 और 2 डिपो की पुरानी इमारत को तोड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक यहां पर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है. बीबीएम डीपो और सुखदेव डिपो से मिट्टी की जांच हो चुकी है. अभी यहां पर पुरानी इमारतों को तोड़ने के और नई इमारत के निर्माण का शिलान्यास होना बाकी है. डीटीसी अधिकारियों का कहना है कि काम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है. जल्द ही काम तेजी से शुरू होगा.

डिपो पर बस के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं: डीटीसी के डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर व मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अनिल देव छिकारा ने बताया कि दिल्ली दिल्ली के इन पांचों डिपो को बहुउद्देशीय परिसर बनाने की योजना है. इनके निर्माण के बाद यात्रियों एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी. यात्री एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे. ग्राउंड फ्लोर से बसों का संचालन किया जाएगा. इमारत के नीचे बेसमेंट में कार, बस व अन्य वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी. वहीं ऊपर की मंजिल पर डीटीसी डिपो के अधिकारियों के दफ्तर होंगे. बैंक, होटल, रेस्टोरेंट व शापिंग कॉम्प्लेक्स आदि की सुविधाएं भी ऊपर की मंजिल पर होंगी. इससे यात्रियों को एक ही छत के नीचे कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी.