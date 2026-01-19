ETV Bharat / state

दिल्ली के 5 बस डिपो बनेंगे मल्टीलेवल व बहुउद्देशीय हब, DTC की आय बढ़ने से यात्री सुविधाओं में आएगा सुधार

बहुउद्देशीय परिसर निर्माण के बाद यात्रियों एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी और वे एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं ले सकेंगे.

बस डिपो बनेंगे मल्टीलेवल व बहुउद्देशीय हब
बस डिपो बनेंगे मल्टीलेवल व बहुउद्देशीय हब (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 19, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने व दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) की आय बढ़ाने की दिशा में काम चल रहा है. डीटीसी के दिल्ली में कुल 39 बस डिपो हैं, जिनमें से वसंत विहार डिपो, हरी नगर-1, हरी नगर-2, बीबीएम डिपो व सुखदेव डिपो को मल्टीलेवल पार्किंग के साथ बहुउद्देशीय परिसर के रूप में विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है. इन डिपो पर बस संचालन जारी रहेगा, वहीं अतिरिक्त बहुमंजिला इमारत के जरिए व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. प्रस्तावित परियोजना के तहत यहां यात्रियों व आम लोगों को ऑफिस स्पेस, पार्किंग, होटल, बैंक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

वसंत विहार डिपो, हरी नगर-1, हरी नगर-2, बीबीएम डिपो और सुखदेव डिपो को मल्टीलेवल पार्किंग के साथ बहुउद्देशीय परिसर के रूप में विकसित करने का काम नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) को दिया गया है. वसंत विहार डिपो और हरी नगर-1 व 2 डिपो निर्माण कार्य का शिलान्यास हो चुका है. वसंत विहार डिपो के निर्माण के लिए बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल का काम चल रहा है. वहीं, दूसरी ओर हरी नगर-1 और 2 डिपो की पुरानी इमारत को तोड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक यहां पर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है. बीबीएम डीपो और सुखदेव डिपो से मिट्टी की जांच हो चुकी है. अभी यहां पर पुरानी इमारतों को तोड़ने के और नई इमारत के निर्माण का शिलान्यास होना बाकी है. डीटीसी अधिकारियों का कहना है कि काम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है. जल्द ही काम तेजी से शुरू होगा.

डिपो पर बस के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं: डीटीसी के डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर व मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अनिल देव छिकारा ने बताया कि दिल्ली दिल्ली के इन पांचों डिपो को बहुउद्देशीय परिसर बनाने की योजना है. इनके निर्माण के बाद यात्रियों एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी. यात्री एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे. ग्राउंड फ्लोर से बसों का संचालन किया जाएगा. इमारत के नीचे बेसमेंट में कार, बस व अन्य वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी. वहीं ऊपर की मंजिल पर डीटीसी डिपो के अधिकारियों के दफ्तर होंगे. बैंक, होटल, रेस्टोरेंट व शापिंग कॉम्प्लेक्स आदि की सुविधाएं भी ऊपर की मंजिल पर होंगी. इससे यात्रियों को एक ही छत के नीचे कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी.

बढ़ेगा राजस्व, सुविधाओं में होगा सुधार: पांचों डिपो के पूर्ण निर्माण में अभी करीब तीन से चार साल का वक्त लगेगा, लेकिन इनके पूर्ण निर्माण के बाद जब डिपो की इमारतों में दफ्तर, बैंक, होटल, रेस्टोरेंट व शापिंग कॉम्प्लेक्स आदि खुल जाएंगे तो डीटीसी की आय बढ़ जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक, इस आय से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिससे डीटीसी यात्रियों को यात्रा के साथ सुविधाओं का अच्छा अनुभव भी दे सके. अधिकारियों का ये भी कहना है कि पहले चरण में अभी पांच डिपो को मल्टीलेवल और बहुउद्देशीय हब बनाने की दिशा में काम चल रहा है. आने वाले समय में अन्य डिपो को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

DELHI TRANSPORT CORPORATION
DTC DEPOT DEVELOPMENT
दिल्ली परिवहन निगम
DTC BUS DEPOT DEVELOPMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.